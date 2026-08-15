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ఈ నెల 17 నుంచి AP అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు.. హాట్ హాట్‌గా సాగే ఛాన్స్..

AP Assemlby Session 2026: ఈ నెల 17 నుంచి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. పార్లమెంట్ సెషన్స్ ముగిసిన మూడు రోజుల్లోనే ఏపీలో శాసన సభ సమావేశాలు నిర్వహించాలని మంత్రి మండలి నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ సారి అసెంబ్లీలో DSC పరీక్షల్లో జరిగిన అక్రమాలపై ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకున పెట్టేందకు వైసీపీ సన్నాహాలు చేస్తుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 15, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:05 PM IST
ఈ నెల 17 నుంచి AP అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు.. హాట్ హాట్‌గా సాగే ఛాన్స్..
Image Credit: AP Assembly Session (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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