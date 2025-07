Astro Sharmistha on Pawan Video: మోదీ తర్వాత చక్రం తిప్పేది పవన్ కళ్యాణే..!. సంచలన జోస్యం చెప్పిన ఆస్ట్రో శర్మిష్ట.. వీడియో ఇదే..

Astro Sharmistha interesting comments on modi and pawan kalyan video: ఇటీవల అహ్మదాబాద్ లో చోటు చేసుకున్న విమాన ప్రమాద ఘటన దేశంలో పెనువిషాదంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఎయిర్ ఇండియా విమానంలో ప్రయాణిస్తున్న 242 మంది ప్రయాణికుల్లో ఒక్కరు తప్ప అందరు కూడా దుర్మరణం చెందారు. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై ఫెమస్ ఆస్ట్రాలజర్ ఆస్ట్రో షర్మిష్ట కొన్ని నెలలుగా ముందే హెచ్చరించినట్లు ఆమె పోస్టులు గతంలో వైరల్గా మారాయి. దీంతో ఆమె ముందుగానే విపత్తును ప్రిడిక్ట్ చేశారని ఆమెను చాలా మంది ఫాలో అయ్యారు.

Power of Vedic Astrology 🙏

Our @AstroSharmistha Ji in an interview to Karan Verma Ji @KARAN_author told that chief @PawanKalyan is one of the trusted Leader of @narendramodi Ji and has a bigger role to play in coming days.

She predicted 💯 True till date including recent Air… https://t.co/6Q7LegAw19 pic.twitter.com/OpSZsnuYRo

— Kumar (Pawan and Modi Ka Parivar) 🚩 (@JSPWorks) June 30, 2025