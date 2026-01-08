Astrologer venu swamy sensational comments on ap politics: సెలబ్రీటీల జ్యోతిష్యుడు వేణుస్వామి గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. ఆయన తరచుగా ఏదో ఒకవిధంగా కాంట్రవర్సీలు రాజేసి హల్ చల్ చేస్తారు. సెలబ్రీటీలు, రాజకీయనేతలపై ఆయన అడక్కున్న వారి జీవితంలో జరిగే సంఘటనలో చేప్తారు. చాలా సార్లు ఈ విధంగా మాట్లాడి కాంట్రవర్సీగా మారిన ఘటనలు కొకొల్లలు. ఇటీవల నటి ప్రగతి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ లో నాలుగు పతకాల క్రెడిట్ తనదే అన్నారు. ఆ తర్వాత నటి చివాట్లుపెట్టింది. ఇక తరచుగా ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గకుండా వేణుస్వామి తన మాటలతో వివాదాలు రాజేస్తునే ఉన్నారు. తాజాగా.. ఏపీ రాజకీయాలు, వైఎస్ జగన్ పై వేణుస్వామి చేసిన కామెంట్స్ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ముఖ్యంగా వేణుస్వామి ఏపీ మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ జాతకంపై కీలక విషయాలను వెల్లడించారు.
ఆయన జాతకంలో ప్రస్తుతం రాహువు ఉచ్చస్థితిలో ఉన్నాడన్నారు. ఆయన్ను ఎంత తొక్కాలని చూస్తే అంతగా పైకి వస్తారన్నారు. గొడవ తాకిన బంతిలా అంతే వేగంతో తిరిగొస్తారని అన్నారు. ఆయన జాతకం ప్రకారం వచ్చే ఎన్నికల్లో మరల చక్రం తిప్పేది వైఎస్ జగన్ అంటూ జోస్యం చెప్పారు. ఆయనను ఎంత తొక్కాలని చూస్తే అంతగా మొండితంగా పైకి వస్తాడన్నారు. గతంలో సోనియా గాంధీతో పాటు ఢిల్లీ పెద్దలతో ఢీ అంటే.. ఢీ అన్న వ్యక్తి అని వేణుస్వామి మరోసారి గుర్తు చేశారు.
ఈ క్రమంలో ఇటీవల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బీఆర్ఎస్ వైసీపీలు మరోవైపు కాంగ్రెస్ కూటమిలు దోస్తానాలు సాగిస్తున్నాయని రచ్చ నడుస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే కూటమి ప్రభుత్వం తమపై అక్రమంగా కేసులు బనాయిస్తుందని, అధికారంలోకి వచ్చాక అన్ని లెక్కలు సరిచేస్తామంటూ వైఎస్ జగన్ తో పాటు, వైసీపీ నేతలు సైతం కూటమికి, పోలీసులకు మాస్ ధమ్కీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
Read more: CM Chandrababu naidu: సముద్రంలో కలిసే నీటిని వాడుకుంటే తప్పా..?.. నదీ వివాదాలపై చంద్రబాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన గత పాలనపై విరుచుకు పడుతుంటే, మరోవైపు మాజీ సీఎం జగన్ కూడా కూటమి ఆరోపణలకు గట్టిగానే కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వేణుస్వామి వైఎస్ జగన్ పై చేసిన కామెంట్స్ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి