Attack On Somu Veerraju: ఏపీ శాసన మండలిలో రసాభాస..BJP ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజుపైకి దాడికి వైసీపీ సభ్యుల యత్నం!

YCP MLCs Attack On Somu Veerraju: ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలిలో గురువారం తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. అధికార, ప్రతిపక్ష సభ్యుల మధ్య మాటల యుద్ధం కాస్తా తోపులాట వరకు వెళ్లడంతో సభలో గందరగోళం నెలకొంది. ముఖ్యంగా భారతీయ జనతా పార్టీ (BJP) ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజుపై వైకాపా సభ్యులు దాడికి యత్నించడం సంచలనంగా మారింది.
అసలేం జరిగింది?
మండలిలో ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకంపై చర్చ జరిగింది. దీనిపై నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు సుదీర్ఘంగా సమాధానం ఇచ్చారు. మంత్రి సమాధానం పూర్తయిన వెంటనే, ఈ అంశంపై మరింత చర్చ జరపాలని వైకాపా సభ్యులు పట్టుబట్టారు.
అయితే, మంత్రి సమాధానం ముగియడంతో మండలి ఛైర్మన్ మోషేనురాజు తదుపరి ప్రశ్నకు అవకాశం కల్పించారు. ఈ క్రమంలో భాజపా ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించగా, నిరసన తెలుపుతున్న వైకాపా సభ్యులు ఒక్కసారిగా ఆయనపైకి దూసుకెళ్లారు.
ముగ్గురు ఎమ్మెల్సీల దూకుడు
వైకాపా ఎమ్మెల్సీలు ఇజ్రాయెల్, విక్రాంత్, రమేశ్ యాదవ్లు సోము వీర్రాజు వైపు వేగంగా దూసుకువచ్చారు. "మేము నిరసన తెలుపుతుంటే మీరు మైక్ ఎలా తీసుకుంటారు?" అంటూ ఆయనపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ దాడికి యత్నించారు. ఈ అనూహ్య పరిణామంతో సభలో ఒక్కసారిగా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
అడ్డుకున్న మంత్రులు - సభ వాయిదా
సోము వీర్రాజుపై వైకాపా సభ్యులు దూసుకురావడాన్ని గమనించిన మంత్రులు వంగలపూడి అనిత, గొట్టిపాటి రవికుమార్ తక్షణమే స్పందించారు. వారు వీర్రాజుకు మద్దతుగా నిలిచి, వైకాపా సభ్యులను అడ్డుకున్నారు. ఉభయ పక్షాల మధ్య వాగ్వాదం పెరగడంతో సభ నియంత్రణ తప్పింది.
పరిస్థితిని చక్కదిద్దేందుకు మండలి ఛైర్మన్ మోషేనురాజు సభను కొద్దిసేపు వాయిదా వేశారు. శాసన సభ, మండలిలో సభ్యులు హుందాగా వ్యవహరించాల్సింది పోయి, ఇలా భౌతిక దాడులకు దిగడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
Also Read: Vijay Rashmika Wedding Gift: మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటైన 'విజయ్-రష్మిక'..పెళ్లికూతురికి వరుడు అదిరిపోయే గిఫ్ట్!
Also Read: IND Vs ZIM Playing 11: జింబాబ్వేతో నేడు చావోరేవో..స్టార్ బ్యాటర్ స్థానంలో సంజూకి చోటు?! టీమ్ఇండియా తుదిజట్టు ఇదే!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook