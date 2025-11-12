English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tirumala Video: తిరుమల కపిలతీర్థం వద్ద హైటెన్షన్... నిరసనలకు దిగిన అయ్యప్పస్వాములు.. వీడియో..

Tirumala Video: తిరుమల కపిలతీర్థం వద్ద హైటెన్షన్... నిరసనలకు దిగిన అయ్యప్పస్వాములు.. వీడియో..

Ayyappa devotees protest in Tirumala: కపిల తీర్ధం వద్ద వందలాదిగా అయ్యప్ప స్వాములు నిరసనలకు దిగారు. తమకు ఎందుకు పుణ్యస్నానాలకు అనుమతించరని వాగ్వాదంకు దిగారు. దీంతో అక్కడ గందర గోళం ఏర్పడింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 12, 2025, 01:41 PM IST
  • తిరుమలలో అయ్యప్ప స్వాములు నిరసన..
  • చైర్మన్ కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు..

Tirumala Video: తిరుమల కపిలతీర్థం వద్ద హైటెన్షన్... నిరసనలకు దిగిన అయ్యప్పస్వాములు.. వీడియో..

Ayyappa devotees protest at kapila theertham in Tirumala Video: కార్తీక మాసం నేపథ్యంలో తిరుమలలో భక్తులు రద్దీ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. మరోవైపు అయ్యప్పమాల వేసుకున్నస్వాములు కూడా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు వెళ్తుంటారు. చాలా మంది తిరుమల, అరుణాచలం, శబరి మలకు వెళ్తుంటారు.ఈ క్రమంలో తిరుమలకు అయ్యప్ప స్వాములు పొటెత్తారు. అయితే.. తిరుమలలో కపిల తీర్థంలో అయ్యప్ప స్వాముల్ని అనుమతించకపోవడంతో పెద్ద దుమారం చెలరేగింది.

అక్కడున్న సిబ్బంది కపిలతీర్థంలో అయ్యప్పస్వాములను పుణ్యస్నానాలకు అనుమతించలేదు. దీంతో అయ్యప్పలు రోడ్డుమీద కూర్చుని నిరసనలకు దిగారు. చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడుకు వ్యతిరేకంగా నిరసనలకు దిగారు. మొత్తంగా అక్కడ గందర గోళం ఏర్పడింది. మరోవైపు సామాన్య భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.

ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలలో కపిల తీర్థంలో అయ్యప్పభక్తులకు మరల స్నానాలకు అధికారులు దిగొచ్చి అనుమతుల్ని ఇచ్చారు.  మరోవైపు ఆందోళనలు చేపట్టినప్పుడు మాత్రమే కాదని, ప్రతిరోజు తమను అనుమతించాలని అయ్యప్ప భక్తులు డిమాండ్ చేశారు. మొత్తంగా ఈ వివాదంతో కపిల తీర్థం వద్ద భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.

Read more: Pawan Kalyan: సమయం ఆసన్నమైంది.. మరోసారి తిరుమల నేపథ్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన ట్విట్.. ఏమన్నారంటే..?

దీంతో రంగంలోకి దిగిన టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు ట్రాఫిక్ ను క్లియర్ చేశారు. భక్తులకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు. ఈ నిరసనల వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

 

