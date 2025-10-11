English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Mla Balakrishna: హిందూపురం రూపురేఖలు మారబోతున్నాయి.. ప్రభుత్వాసుపత్రికి పునర్ వైభవం తెస్తానన్న ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ

Mla Balakrishna: హిందూపురం రూపురేఖలు మారబోతున్నాయి.. ప్రభుత్వాసుపత్రికి పునర్ వైభవం తెస్తానన్న ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ

Balakrishna: శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా హిందూపురం ఎమ్మెల్యే, టీడీపీ నేత బాలకృష్ణ ఇవాళ తన నియోజక వర్గంలో సమీక్షలు, సమావేశాలతో బిజీబిజీగా గడిపారు. హిందూపురం ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి కొత్త కొత్త పరిశ్రమలు తీసుకొస్తానన్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 11, 2025, 09:21 PM IST

Trending Photos

PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
5
PF Balance Check
PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
6
govt employees
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
7
Diwali 2025 holidays
School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
5
Actress Hema
Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
Mla Balakrishna: హిందూపురం రూపురేఖలు మారబోతున్నాయి.. ప్రభుత్వాసుపత్రికి పునర్ వైభవం తెస్తానన్న ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ

Hindupur Mla Balakrishna: శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా హిందూపురం ఎమ్మెల్యే, టీడీపీ నేత బాలకృష్ణ ఇవాళ తన నియోజక వర్గంలో సమీక్షలు, సమావేశాలతో బిజీబిజీగా గడిపారు.  హిందూ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి పూర్వ వైభవం తీసుకొస్తానని బాలయ్య అన్నారు. ప్రభుత్వాసుపత్రి అభివృద్ధిపై గత పాలకులు నిర్లక్ష్యం వహించారని తెలిపారు. డాక్టర్లు, సిబ్బందిని అదనంగా ఏర్పాటు చేసి రోగులకు ఇబ్బందులు లేకుండా చూస్తానని హామీ ఇచ్చారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఆస్పత్రిలో ఉన్న పరికరాలతో పాటు మరిన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు బాలకృష్ణ. హిందూపురం ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి కొత్త కొత్త పరిశ్రమలు తీసుకొస్తానని అన్నారు.

హిందూపురం ప్రాంత అభివృద్ధికి సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేక కృషి చేస్తున్నారని బాలకృష్ణ చెప్పారు. ఏరో స్పేస్, డిఫెన్స్, ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ పరిశ్రమలు రానున్నాయని అన్నారు.

కొత్త పరిశ్రమల్లో స్థానిక నిరుద్యోగ యువతి, యువకులకే అవకాశం కల్పిస్తానని బాలకృష్ణ తెలిపారు. పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు భూములు కోల్పోయే రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించే బాధ్యత తనదని చెప్పారు. భూములు కోల్పోయే రైతులు అధైర్య పడాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపారు.

Also Read: PM Modi: కేంద్రం మరో బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. రూ. 42 వేల కోట్లతో రెండు కొత్త రైతు పథకాలను ప్రారంభించిన మోదీ

Also Read: Pm Modi: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటన ఖరారు.. పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే..!!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

BalakrishnaNandamuri Balakrishnamla balakrishnaAndhra PradeshGovernment Hospital Hindupur

Trending News