English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Balakrishna: సొంత నియోజకవర్గంలోనే బాలయ్యకు నిరసన సెగ.. ఆ విధంగా NBKకు షాక్ ఇచ్చిన అభిమానులు..

Balakrishna: సొంత నియోజకవర్గంలోనే బాలయ్యకు నిరసన సెగ.. ఆ విధంగా NBKకు షాక్ ఇచ్చిన అభిమానులు..

Balakrishna Shock in hindupur Constituency: సినీ నటుడు నందమూరి బాలకృష్ణకు ఆయన సొంత నియోజకవర్గమైన హిందూపురంలో అభిమానుల నుంచి నిరసన సెగ తగిలింది. అయితే ఆయన ఎమ్మెల్యేగా పనిచేయడం లేదనో.. తమ నియోజకవర్గాన్ని పట్టించుకోవడం లేదనో కాదు. ఇంతకీ బాలయ్యకు అభిమానులు ఇచ్చిన ఆ స్వీట్ షాక్ ఏంటో చూద్దాం.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 13, 2025, 02:40 PM IST

Trending Photos

School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
7
Diwali 2025 holidays
School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
5
School holidays
School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
6
Bigg Boss Wild Card Contestants
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
Vivo X300: 200MP కెమెరాతో Vivo నుంచి హై క్లాస్ మొబైల్.. ధర, లాంచ్ తేదీ వివరాలు ఇవే..
5
X300 Pro
Vivo X300: 200MP కెమెరాతో Vivo నుంచి హై క్లాస్ మొబైల్.. ధర, లాంచ్ తేదీ వివరాలు ఇవే..
Balakrishna: సొంత నియోజకవర్గంలోనే బాలయ్యకు నిరసన సెగ.. ఆ విధంగా NBKకు షాక్ ఇచ్చిన అభిమానులు..

Balakrishna Shock in hindupur Constituency: సాధారణంగా తమ ప్రాంతాన్ని పట్టించుకోవడం లేదనో.. లేకపోతే ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత తమ వైపు రావడం లేదనో ఆయా నియోజవర్గంలోని ప్రజలు నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఉంటారు. కానీ బాలయ్య విషయంలో అభిమానులు మరో విధంగా నిరసన చేయడం ఇపుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అవును బాలయ్య సొంత నియోజకవర్గమైన హిందూపురంలో బాలకృష్ణ కాన్వాయ్ ను ఆపేసిన  హిందూపురానికి చెందిన బాలకృష్ణ వీరాభిమానులు మరియు కార్యకర్తలు. అయితే.. ఈ నిరసన సెగ ఆయన్ని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో త్వరలో జరగబోయే క్యాబినేట్ విస్తరణలో ఆయన్ని మంత్రిగా తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ బాలయ్య అభిమానులు, తెలుగు దేశం కార్యకర్తలు డిమాండ్ చేస్తూ బాలయ్య ముందే ప్లక్లార్డులు ప్రదర్శించారు. దీనికి బాలయ్య కాన్వాయ్ నుంచి కిందికి దిగి నాదేం ఉంది.. వాళ్లు ఇవ్వాలి కదా అని బంతిని చంద్రబాబు కోర్టులో నెట్టేసి.. అభిమానులను వారించే ప్రయత్నం చేశారు బాలయ్య. దీనికి సంబంధించిన విజువల్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో క్యాబినేట్ లో బాలయ్యను మించిన వ్యక్తి ఎవరున్నారంటూ ధర్నాలు చేశారు. 2014,2019, 2024 ఇలా మూడు సార్లు ఒకే నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన ఏకైక భారతీయ నటుడుగా బాలయ్య రికార్డు క్రియేట్ చేసిన విషయాన్ని అభిమానులు గుర్తు చేస్తున్నారు. అంతేకాదు 2019లో తెలుగు దేశం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గడ్డు పరిస్థితుల్లో రాయలసీమలో తీవ్రంగా నష్టపోయింది. అంత గడ్డు పరిస్థితుల్లో బాలయ్య హిందూపురం నుంచి ఎన్నికైన ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలలో ఒకరిగా నిలిచారు. 2014లోనే ఆయన్ని మంత్రివర్గంలో తీసుకుంటారనే ప్రచారం జరిగింది. ఇక 2024లో కూడా ఆయన్ని మంత్రిగా అభిమానులు చూడాలనుకున్నారు. కానీ కుదరలేదు. బాలయ్యలా ఒకే నియోజకవర్గం నుంచి ఒకే పార్టీ నుంచి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు లేరు. ఈ నేపథ్యంలో రాబోయే క్యాబినేట్ విస్తరణలో బాలయ్యను మంత్రిగా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ హిందూపురం నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా నిరసనలు చేపట్టబోతున్నట్టు తెలిపారు. అంతేకాదు త్వరలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని నియోజకవర్గాల్లో అభిమానులు బాలయ్యను మంత్రిగా క్యాబినేట్ తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ధర్నాలు చేపట్టబోతున్నట్టు తెలిపారు. 

బాలయ్యకు 2025 బాగా కలిసొచ్చిందనే చెప్పాలి. ఈ యేడాది పద్మభూషణ్ అవార్డుతో పాటు ఆయన వరుసగా 50 యేళ్లుగా హీరోగా నటించడంతో బసవ తారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ చైర్మన్ గా సేవలు అందిస్తున్నబాలయ్య  పేరు ఈ యేడాది  వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో ఎక్కింది. అంతేకాదు ఆయన నటించిన ‘భగవంత్ కేసరి’  చిత్రానికి తొలిసారి జాతీయ అవార్డు రావడంతో పాటు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్సెంజ్ లో గంట వాయించిన తొలి దక్షిణాది హీరోగా.. ఇలా పలు రికార్డులు అందుకున్నారు. ఈ యేడాది చివర్లో డిసెంబర్ 5న బాలయ్య హీరోగా బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో నటించిన ‘అఖండ 2 తాండవం’ డిసెంబర్ 5న విడుదల కానుంది. మరి త్వరలోనే మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి మరో రికార్డును క్రియేట్ చేస్తారా అనేది వెయిట్ అండ్ సీ. 

Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే.. 

Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Balakrishna Shock by his FansHindupur Balakrishna Fans protestsBalakrishna Shock by his Own MLA Constituency hindupurBalakrishna Will Be Cabinet MinisterTollywood

Trending News