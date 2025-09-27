English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kamineni Srinivas Video: బాలయ్య , చిరంజీవి వివాదంలో కీలక పరిణామం.!. అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ కీలక ప్రకటన.. వీడియో వైరల్...

Kamineni Srinivas on chiru vs Balakrishna row: బీజేపీ  ఎమ్మెల్యే కామినేనిశ్రీనివాస్ అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ తాను గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యల్ని వెనక్కు తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. దయచేసి రికార్డుల నుంచి తన కామెంట్లను తొలగించాలని స్పీకర్ ను కోరారు. ఈ క్రమంలో మరోసారి శ్రీనివాస్ రావు చేసి వ్యాఖ్యలు వార్తలలో నిలిచాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 27, 2025, 02:56 PM IST
  • తన వ్యాఖ్యలపై యూటర్న్ తీసుకున్న కామినేని శ్రీనివాస్..
  • అసెంబ్లీలో కీలక వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
6
EPFO
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
6
Samantha Second Marriage
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
Liquor Lovers: మందుబాబులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. పండక్కి ముందే శుభవార్త చెప్పిన రేవంత్ సర్కారు.. ఇంకా కిక్కె కిక్కు..
6
Liquor shops
Liquor Lovers: మందుబాబులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. పండక్కి ముందే శుభవార్త చెప్పిన రేవంత్ సర్కారు.. ఇంకా కిక్కె కిక్కు..
Kamineni Srinivas Video: బాలయ్య , చిరంజీవి వివాదంలో కీలక పరిణామం.!. అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ కీలక ప్రకటన.. వీడియో వైరల్...

Mla kamineni srinivas reacts on chiru and balayya row: ప్రస్తుతం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో అసెంబ్లీ సమావేశాలు నడుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇటీవల ఏపీ బీజేపీకి చెందిన కామినేని శ్రీనివాస్ ఏపీ రాజకీయాలతో పాటు, ఇండస్ట్రీలో సైతం ప్రకంపనలు క్రియేట్ చేశాయి. ఈ క్రమంలో కూటమి వర్సెస్ వైసీపీ నేతల మధ్య మాటల యుద్దం నడిచింది. మరోవైపు బాలయ్యను.. వైసీపీ మాజీ మంత్రులు, అభిమానులు ఏకీపారేశారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

మొత్తంగా కామినేని చేసిన కామెంట్లు పెద్ద రచ్చకు దారితీశాయి. తాజాగా..ఈ వివాదంపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు కూడా సీరియస్ అయ్యారు. ఈ క్రమంలో అసెంబ్లీలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కామినేని శ్రీనివాస్ మరోసారి తన వ్యాఖ్యలపై క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. ఏపీ అసెంబ్లీలో తాను .. సినీ హీరోలు గత సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డిని కలిసిన సంఘటనపై, తాను చేసిన వ్యాఖ్యలు అపార్థాల‌కు దారితీశాయ‌నే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.

 

అంతే కాకుండా.. దయచేసి వీటిని అసెంబ్లీ రికార్డు నుంచి తన మాటలను తొలగించాలని స్పీకర్ ను  బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కామినేని శ్రీనివాస్ కోరారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై సభలో డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు ఈ విషయాన్ని స్పీకర్ కు చెప్పి.. రికార్డుల నుంచి తొలగిస్తామని సానుకూలంగా స్పందించారు. మరోవైపు బాలయ్య, చిరు మధ్య వివాదం మాత్రం హాట్ టాపిక్ గామారింది. చిరు అభిమానులు మాత్రం బాలయ్య సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.  

మొత్తంగా బీజేపీ ఎమ్మెల్యే మాట్లాడిన మాటలు గత రెండు రోజులుగా ఏపీ రాజకీయాల్లో నేతల మధ్య మాటల యుద్దానికి దారితీశాయి.  ఇక ఇప్పటికైన దీనిపై చిరు, బాలయ్య అభిమానులు వెనక్కితగ్గుతారో వెచి చూడాలి.

 అసెంబ్లీలో కామినేని మాట్లాడుతూ.. గత కూటమి హయాంలో.. సినిమా సెలబ్రిటీలు వైఎస్ జగన్ ఇంటికి వెళ్లిన సమయంలో అవమానించిన విషయాన్ని మరోసారి అసెంబ్లీలో లేవనెత్తారు. చిరు ఫోర్స్  చేయడంవల్ల.. జగన్ దిగొచ్చారని మాట్లాడారు. కానీ బాలయ్య వెంటనే కల్గజేసుకుని అవమానించడం వరకు నిజమని.. కానీ చిరంజీవి గట్టిగా మాట్లాడటం వల్ల జగన్ దిగొచ్చారనేది అనేది అసత్యమని సభలో బాలయ్య ఫైర్ అయ్యారు. ఈ కామెంట్లపై చిరంజీవి కౌంటర్ కూడా ఇచ్చారు.

Read more: MLA Balakrishna Video: చిరంజీవికి అంత సీన్ లేదు..?.. అసెంబ్లీలో రెచ్చిపోయిన ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?.. వీడియో ఇదే..

గతంలో సీఎంగా ఉన్న జగన్ తనను మర్యాద పూర్వకంగా పిలిస్తే సినిమా ప్రముఖులతో కలిసి వెళ్లానని, ఎక్కడ అవమానం జరగలేదని, బాలయ్య మాటల్ని ఖండించారు. ఈ క్రమంలో బాలయ్య వర్సెస్ చిరంజీవిల మధ్య వార్ మొదలైంది. మరోవైపు బాలయ్య.. జగన్ ను సైకో అనడంపై కూడా వైసీపీ నేతలు తీవ్రంగా ఖండించారు. వైఎస్  కుటుంబం బాలయ్యకు చేసిన మేలు మర్చిపోయి నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడని, లేకుంటే జైల్లో ఉండాల్సి ఉండేదని ఏకీపారేశారు.
 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Balakrishnamla kamineni SrinivasAP assembly sessionYS JaganAP CM chandrababu naidu

Trending News