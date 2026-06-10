/Bharathiraja: భారతీ రాజా మృతిపై పలువురు సంతాపం.. తెలుగు తెరతో ప్రత్యేక అనుబంధం..

Bharathiraja Passes Away: తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ గర్వించే దర్శకుడు భారతీరాజా కన్నుమూసారు. గత కొంత కాలంగా ఆయన అనారోగ్యంతో బాధ పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు ఉదయం తుది శ్వాస విడిచారు. దమిళ సినీ చరిత్రలో గ్రామీణ కథలకు కొత్త దశా, దిశ చూపిన దర్శకుడుగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. కేవలం తమిళంలోనే కాదు.. తెలుగులో సీతాకోకచిలుక, కొత్త జీవితాలు, ఆరాధన, జమదగ్ని వంటి చిత్రాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించారు. హిందీలో కూడా రెడ్ రోస్, లవర్స్, ఫైనల్ కట్ ఆఫ్ లవర్స్ సినిమాలను డైరెక్టర్ చేశారు.
ముఖ్యంగా సిల్వర్ స్క్రీన్ పై పల్లె అందాలను అద్భుతంగా ఆవిష్కరించిన సినీ దిగ్గజం… దర్శక ఇమయం భారతీరాజా .భారతీరాజా దర్శకత్వం వహించిన సీతాకోకచిలుక సినిమాకు తెలుగులో ఉత్తమ చిత్రంగా భారత జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారంతో పాటు నంది ఉత్తమ దర్శకుడు అవార్డును గెలుచుకోవడం విశేషం. కేవలం ఒక జానర్కు పరిమితం కాకుండా అన్ని జానర్స్ను టచ్ చేసిన దర్శక దిగ్గజం.
జననం, నేపథ్యం..
1941 జూలై 17న తమిళనాడులోని తేని జిల్లా అల్లినగరంలో జన్మించారు భారతీరాజా. 1977లో శ్రీదేవి, కమల్ హాసన్, రజినీకాంత్లతో న “16 వయతినిలే” చిత్రంతో దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేసి సంచలనం సృష్టించారు. ఈ సినిమా తెలుగులో ‘పదహారేళ్ల వయసు’పేరుతో రాఘవేంద్రరావు రీమేక్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో శ్రీదేవి, చంద్రమోహన్, మోహన్ బాబు నటించారు. అంతేకాదు తమిళంలో భారతీరాజా తెరకెక్కించిన పలు చిత్రాలు తెలుగులో రీమేక్ అయి మంచి విజయాలను అందుకున్నాయి.
ముఖ్యంగా తమిళ సినిమాల్లో గ్రామీణ జీవన విధానాన్ని సహజత్వంతో చూపించి ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. అందుకే ఆయనను “దర్శక ఇమయం”గా అభిమానులు ముద్దుగా పిలుస్తారు.
సిగప్పు రోజక్కల్, కిజక్కే పోగుం రైల్, అలైగల్ ఓయ్వతిల్లై, ముదల్ మరియాదై, కరుత్తమ్మ వంటి ఎన్నో క్లాసిక్ చిత్రాలను తెరకెక్కించారు. బాలచందర్ తర్వాత ఎక్కువ మంది సినీ నటులను వెండితెరకు పరిచయం చేసిన ఘతన భారతీ రాజాకు దక్కుతుంది. ఈయన రాధా, రాధికా, రేవతి, కార్తీక్ తదితర పలువురు నటీనటులను సినీ పరిశ్రమకు పరిచయం చేసారు.
ఈయన తెరకెక్కించిన చిత్రాల్లో 6 చిత్రాలకు జాతీయ పురస్కారాలు లభించాయి. వాటితో పాటు నాలుగు ఫిల్మ్ఫేర్ సౌత్ అవార్డులు, పలు రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డులు ఎన్నో ఆయన్ని వరించాయి. భారతీయ సినీ రంగానికి చేసిన సేవలకు గుర్తింపుగా 2004లో భారత ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ పురస్కారంతో సత్కరించింది.
దర్శక నటుడు..
దర్శకుడిగానే కాకుండా నటుడిగానూ ఆయుధ ఎళుత్తు, పాండియా నాడు, తిరుచిత్రంబలం వంటి చిత్రాల్లో తనదైన నటనతో ప్రత్యేక ముద్ర వేశారు. నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా తమిళ సినీ పరిశ్రమలో తన ప్రత్యేక శైలితో ప్రేక్షకులను అలరించిన భారతీరాజా…
భారతీయ సినిమా చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే దర్శకుల్లో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందారు. తెలుగులో చిరంజీవితో ఆరాధన..కృష్ణతో జమదగ్ని వంటి చిత్రాలను తెరకెక్కించారు. బాలకృష్ణకు స్టార్డమ్ తీసుకొచ్చిన మంగమ్మగారి మనవడు చిత్రానికి కథను అందించడం విశేషం. అలాగే కృష్ణంరాజు హీరోగా నటించిన పల్నాటి పౌరుషం చిత్రానికి స్క్రీన్ప్లేను అందించారు
జగన్, పవన్ సంతాపం..
భారతీరాజా మృతిపై పలువురు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, జగన్ సహా పలువురు ఆయన మృతిపై సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భారతీయ సినీ చరిత్రలో గ్రామీణ జీవన విధానాన్ని, మానవ సంబంధాలను అత్యంత సహజంగా వెండితెరపై ఆవిష్కరించి ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన భారతీరాజా గారు దర్శకుడిగా, నటుడిగా అనేక తరాల సినీ అభిమానులను ప్రభావితం చేశారని వైయస్ జగన్ తన సంతాపంలో పేర్కొన్నారు.
భారతీరాజా మృతిదక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమకు, కళారంగానికి తీరని లోటని వైయస్ జగన్ పేర్కొన్నారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు, అభిమానులకు, సినీ పరిశ్రమకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.
పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ.. భారతీరాజా చిత్రంలోని పాటలు, సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను మెప్పించాయి. అన్నయ్య చిరంజీవితో ‘ఆరాధన’ చిత్రం రూపొందించారు. అందులో ‘అరె ఏమైంది...’ అనే పాట ఎంతో పాపులర్ అయిందనే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. సున్నితమైన ప్రేమ, సెంటిమెంట్ కథలే కాకుండా ‘ఎర్ర గులాబీలు’, ‘టిక్ టిక్ టిక్’ లాంటి థ్రిల్లర్స్ తోను ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. శ్రీ భారతీరాజా గారి కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియచేస్తున్నట్టు తన సంతాప లేఖలో పేర్కొన్నారు.
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