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Bharathiraja: భారతీ రాజా మృతిపై పలువురు సంతాపం.. తెలుగు తెరతో ప్రత్యేక అనుబంధం..

Many Film Political Celebrities condolence his Bharathiraja Death: భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో తన చిత్రాలతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుల్లో భారతీ రాజా ఒకరు. తమిళంలో పాటు తెలుగు, హిందీలో తన చిత్రాలతో మెప్పించిన ఈ దర్శకుడు వృద్ధాప్య సమస్యలతో కన్నుమూసారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 10, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:10 AM IST
Bharathiraja: భారతీ రాజా మృతిపై పలువురు సంతాపం.. తెలుగు తెరతో ప్రత్యేక అనుబంధం..
Image Credit: Bharathiraja (File/Photo)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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