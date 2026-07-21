Bhogapuram Airport: ఏపీ భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చే దేశ ప్రధాని మోదీకి ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు తమ ప్రాంతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయ నృత్యాల ద్వారా ఘనంగా స్వాగతం పలకాలని అధికారుల సమావేశంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవ వేడుకల కోసం అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు అత్యంత వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రధానంగా ఈ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ స్వయంగా ప్రారంభించనున్నారు. విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి సంబంధించిన పనులు ఇప్పటికే విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి. ప్రారంభ తేదీ కూడా ఖరారు చేశారు. ఆగష్టు 1వ తేదీ భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభించనున్నారు.. భోగాపురం విమానాశ్రయం రాకతో ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంత అభివృద్ధికి ఇది ఒక కీలకమైన మైలురాయిగా మారుతుంది. ఇది ఒక గేమ్ చేంజర్ లాగా పనిచేస్తుందని అందరూ ఆశిస్తున్నారు. దీని వల్ల పర్యాటక రంగం వృద్ధి చెందడమే కాకుండా, వాణిజ్యం, పారిశ్రామిక రంగాలలో భారీగా కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయి.
జీఎంఆర్ సంస్థ ద్వారా నిర్మించిన ఈ ఎయిర్పోర్ట్ మొత్తం రూ.4592 కోట్ల వ్యయంతో అత్యంత అధునాతనంగా రూపుదిద్దుకుంది. గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫిష్ డిజైన్లతో ఈ విమానాశ్రయం అందరినీ విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఇక్కడ వాతావరణ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, 250 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీసినా, అధిక వర్షపాతం నమోదైనప్పటికీ తట్టుకునేలా అత్యంత పటిష్టమైన నిర్మాణంతో ఈ ఎయిర్పోర్ట్ను పూర్తి చేశారు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్కు 'అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం' అని అధికారికంగా నామకరణం చేశారు. ఇప్పటికే కేంద్ర హోం శాఖ ఈ విమానాశ్రయానికి ఇమిగ్రేషన్ చెక్ పోస్ట్గా కీలకమైన గుర్తింపును కూడా చేసింది.
మొదట భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని జూలై 5వ తేదీన ప్రారంభించాలని భావించారు, కానీ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల అది వాయిదా పడింది. ఇప్పుడు ఆగస్టు ఒకటో తేదీన అత్యంత వైభవంగా, అంగరంగంలా ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవ వేడుకలు జరగనున్నాయి. ఈ ప్రారంభోత్సవ వేడుకలు ఎయిర్పోర్ట్ చరిత్రలోనే నిలిచిపోయేలా ఉండాలని, మన సంస్కృతి మరియు వారసత్వాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పేలా ఉండాలని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఇటీవల నిర్వహించిన సమీక్షలో అధికారులను ఆదేశించారు. అదేవిధంగా ఈ ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణానికి తమ భూములు ఇచ్చిన రైతులకు ఒకసారి విమాన ఉచిత ప్రయాణం కూడా ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. అంతేకాకుండా, భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రావడం అనేది దశాబ్దాలుగా ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు ఆశించిన ఒక గొప్ప కల నెరవేరినట్లే భావిస్తున్నారు.
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