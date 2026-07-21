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భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్రారంభం వేళ సీఎం చంద్రబాబు బంపర్ ఆఫర్.. వారికి ఉచిత విమాన ప్రయాణం!

భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవానికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఒక శుభవార్తను అందించారు. ఆగస్టు ఒకటో తేదీన ఈ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాలు జరగనున్న నేపథ్యంలో, దానికి సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయి దశకు చేరుకుంటున్నాయి. ఈ అంశంపై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నతాధికారులతో ప్రత్యేక సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించి తదుపరి చర్యలను ఆదేశించారు. ముఖ్యంగా, ఈ విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి అవసరమైన భూములను అందించిన రైతులకు గౌరవార్థం, వారికి ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని కల్పించేలా తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆయన స్పష్టంగా ఆదేశించారు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 21, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:52 AM IST
భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్రారంభం వేళ సీఎం చంద్రబాబు బంపర్ ఆఫర్.. వారికి ఉచిత విమాన ప్రయాణం!
Image Credit: Bhogapuram Airport

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్రారంభం వేళ సీఎం చంద్రబాబు బంపర్ ఆఫర్.. వారికి ఉచిత విమాన ప్రయాణం!
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