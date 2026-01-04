English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Bhogapuram Trail Run: ఉత్తరాంధ్రకు కొత్త రెక్కలు..భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో విజయవంతంగా తొలి విమానం ల్యాండింగ్!

Bhogapuram Trail Run: ఉత్తరాంధ్రకు కొత్త రెక్కలు..భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో విజయవంతంగా తొలి విమానం ల్యాండింగ్!

Bhogapuram Airport Trail Run: ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల చిరకాల స్వప్నం, భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభానికి సిద్ధమవుతోంది. విమానాశ్రయ నిర్మాణంలో అత్యంత కీలకమైన ఘట్టం 'ట్రయల్ రన్' (సురక్షిత ల్యాండింగ్) శనివారం విజయవంతంగా పూర్తయింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 4, 2026, 02:25 PM IST

Trending Photos

Gold Price Downfall: పసిడి ప్రియులు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. తులంపై రూ. 20వేలు తగ్గింపు? పూర్తి వివరాలివే..!!
7
goldnews
Gold Price Downfall: పసిడి ప్రియులు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. తులంపై రూ. 20వేలు తగ్గింపు? పూర్తి వివరాలివే..!!
Pawan Kalyan: కొండ గట్టు పర్యటనలో షాకింగ్.. మరో పెద్దప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డ పవన్ కళ్యాణ్.. ఏమైందంటే..?
6
pawan kalyan
Pawan Kalyan: కొండ గట్టు పర్యటనలో షాకింగ్.. మరో పెద్దప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డ పవన్ కళ్యాణ్.. ఏమైందంటే..?
Vaikunta Dwara Darshan: సామాన్య భక్తులకు మరో శుభవార్త.. తిరుమల వైకుంఠ దర్శనాలపై టీటీడీ కీలక నిర్ణయం..
6
tirumala
Vaikunta Dwara Darshan: సామాన్య భక్తులకు మరో శుభవార్త.. తిరుమల వైకుంఠ దర్శనాలపై టీటీడీ కీలక నిర్ణయం..
Venezuela Crisis: వెనిజులాపై అమెరికా దాడి వెనుక అసలు కారణాలేంటి..? ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లో వెనిజులా వాటా ఎంత..?
7
US Venezuela News
Venezuela Crisis: వెనిజులాపై అమెరికా దాడి వెనుక అసలు కారణాలేంటి..? ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లో వెనిజులా వాటా ఎంత..?
Bhogapuram Trail Run: ఉత్తరాంధ్రకు కొత్త రెక్కలు..భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో విజయవంతంగా తొలి విమానం ల్యాండింగ్!

Bhogapuram Airport Trail Run: ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల చిరకాల స్వప్నం, భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభానికి సిద్ధమవుతోంది. విమానాశ్రయ నిర్మాణంలో అత్యంత కీలకమైన ఘట్టం 'ట్రయల్ రన్' (సురక్షిత ల్యాండింగ్) శనివారం విజయవంతంగా పూర్తయింది.

Add Zee News as a Preferred Source

తొలి విమానం ల్యాండింగ్
ఢిల్లీ నుండి బయలుదేరిన ఎయిర్ ఇండియా వ్యాలిడేషన్ ఫ్లైట్ భోగాపురం రన్‌వేపై సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయింది. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. ఈ తొలి విమానంలోనే కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రయాణించి భోగాపురం చేరుకోవడం విశేషం. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా భారీ విమానాలు కూడా ల్యాండ్ అయ్యేలా డిజైన్ చేసిన ఈ రన్‌వే భద్రతా ప్రమాణాలపై అధికారులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

ప్రాజెక్ట్ ముఖ్యాంశాలు
భోగాపురం విమానాశ్రయం కేవలం ప్రయాణ కేంద్రం మాత్రమే కాదు, ఈ ప్రాంత ఆర్థిక ముఖచిత్రాన్ని మార్చే కీలక ప్రాజెక్ట్.

అంశం వివరాలు
మొత్తం విస్తీర్ణం సుమారు 2,203 ఎకరాలు
అంచనా వ్యయం రూ. 4,750 కోట్లు
తొలి విడత సామర్థ్యం ఏడాదికి 60 లక్షల మంది ప్రయాణికులు
ప్రారంభ లక్ష్యం 2026 జూన్ నాటికి

ఉత్తరాంధ్రకు చేకూరే ప్రయోజనాలు
ఈ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి వస్తే విజయనగరం, విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం జిల్లాలతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రమైన ఒడిశాకు కూడా భారీ ప్రయోజనం కలుగుతుంది. విదేశీ పెట్టుబడులు పెరగడంతో పాటు పర్యాటక రంగం కొత్త పుంతలు తొక్కుతుంది.

ఉపాధి అవకాశాలు..
వేల సంఖ్యలో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా స్థానిక యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ ద్వారా ప్రస్తుతం విశాఖ ఎయిర్‌పోర్ట్‌పై ఉన్న విమాన ప్రయాణ భారం తగ్గుతుంది.

ట్రయల్ రన్ విజయవంతం కావడంతో, రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని సాంకేతిక పరీక్షలు (Technical Trials) నిర్వహించనున్నారు. జూన్ నాటికి 100 శాతం పనులు పూర్తి చేసి, ప్రజలకు విమాన సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం, నిర్మాణ సంస్థ శరవేగంగా పని చేస్తున్నాయి.

Also Read: School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..జనవరి 5 వరకు స్కూళ్లకు సెలవులు..భారీగా పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు!

Also Read: Mumbai Affair Attack: న్యూఇయర్ వేళ ముంబై ఉలిక్కిపడే ఘటన..లవర్ ప్రైవేట్ పార్ట్ కట్ చేసిన వివాహిత!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Bhogapuram airportBhogapuram Trail Runinternational airport Andhra PradeshBhogapuram Airport Trail RunVizianagaram district

Trending News