Bhogapuram Airport Trail Run: ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల చిరకాల స్వప్నం, భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభానికి సిద్ధమవుతోంది. విమానాశ్రయ నిర్మాణంలో అత్యంత కీలకమైన ఘట్టం 'ట్రయల్ రన్' (సురక్షిత ల్యాండింగ్) శనివారం విజయవంతంగా పూర్తయింది.
తొలి విమానం ల్యాండింగ్
ఢిల్లీ నుండి బయలుదేరిన ఎయిర్ ఇండియా వ్యాలిడేషన్ ఫ్లైట్ భోగాపురం రన్వేపై సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయింది. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. ఈ తొలి విమానంలోనే కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రయాణించి భోగాపురం చేరుకోవడం విశేషం. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా భారీ విమానాలు కూడా ల్యాండ్ అయ్యేలా డిజైన్ చేసిన ఈ రన్వే భద్రతా ప్రమాణాలపై అధికారులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
ప్రాజెక్ట్ ముఖ్యాంశాలు
భోగాపురం విమానాశ్రయం కేవలం ప్రయాణ కేంద్రం మాత్రమే కాదు, ఈ ప్రాంత ఆర్థిక ముఖచిత్రాన్ని మార్చే కీలక ప్రాజెక్ట్.
|అంశం
|వివరాలు
|మొత్తం విస్తీర్ణం
|సుమారు 2,203 ఎకరాలు
|అంచనా వ్యయం
|రూ. 4,750 కోట్లు
|తొలి విడత సామర్థ్యం
|ఏడాదికి 60 లక్షల మంది ప్రయాణికులు
|ప్రారంభ లక్ష్యం
|2026 జూన్ నాటికి
ఉత్తరాంధ్రకు చేకూరే ప్రయోజనాలు
ఈ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి వస్తే విజయనగరం, విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం జిల్లాలతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రమైన ఒడిశాకు కూడా భారీ ప్రయోజనం కలుగుతుంది. విదేశీ పెట్టుబడులు పెరగడంతో పాటు పర్యాటక రంగం కొత్త పుంతలు తొక్కుతుంది.
ఉపాధి అవకాశాలు..
వేల సంఖ్యలో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా స్థానిక యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ద్వారా ప్రస్తుతం విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్పై ఉన్న విమాన ప్రయాణ భారం తగ్గుతుంది.
ట్రయల్ రన్ విజయవంతం కావడంతో, రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని సాంకేతిక పరీక్షలు (Technical Trials) నిర్వహించనున్నారు. జూన్ నాటికి 100 శాతం పనులు పూర్తి చేసి, ప్రజలకు విమాన సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం, నిర్మాణ సంస్థ శరవేగంగా పని చేస్తున్నాయి.
Also Read: School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..జనవరి 5 వరకు స్కూళ్లకు సెలవులు..భారీగా పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు!
Also Read: Mumbai Affair Attack: న్యూఇయర్ వేళ ముంబై ఉలిక్కిపడే ఘటన..లవర్ ప్రైవేట్ పార్ట్ కట్ చేసిన వివాహిత!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook