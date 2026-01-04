First Flight To Bhogapuram Airport Today: ఉత్తరాంధ్రాకు గేమ్ ఛేంజర్గా మారనున్న భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ట్రయల్ రన్ నేడు జరగునుంది. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న ఉత్తరాంధ్రవాసుల కలలు నేడు సాకారం కానుంది. భోగాపురం అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ రికార్డు సృష్టిస్తోంది. విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో నిర్మాణంలో ఉన్న అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి నేడు తొలి విమానం రానుంది. అదే విమానంలో మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు కూడా ప్రయాణిస్తూ భోగాపురం చేరుకుంటారు. ఈరోజు ఉదయం 11 గంటల సమయంలో ఇది ల్యాండ్ అవుతుంది. సుమారు రూ.4500 కు పైగా కోట్లతో ఈ ఎయిర్ పోర్టుని నిర్మిస్తున్నారు. ఇక్కడ రన్ వే, టెర్మినల్ భవనం, ఏటీసీ సెంటర్ నిర్మిస్తున్నారు. అయితే ఈరోజు జరగనున్న ఈ ట్రయల్ రన్ విజయవంతం అయితే కమర్షియల్ ఆపరేషన్ జూన్ నుంచి ప్రారంభమవుతాయి అని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఈ తొలి విమానం ఆదివారం ఉదయం 11 గంటల సమయంలో చేరుకోనుంది. కేంద్ర మంత్రి కింజారపు రామ్మోహన్ నాయుడుతో పాటు ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు ఇతర అధికారులు కూడా ఈ ట్రయల్ రన్లో పాల్గొన్నారు. ఈ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే విశాఖపట్టణం ఒక ఆర్థిక కేంద్రంగా మారనుంది. ఉద్యోగాలు ఉత్తరాంధ్రకు పెరుగుతాయి. అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అంటే సోలార్ పవర్, వాటర్ రీసైక్లింగ్ లక్ష్యంగా ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణాలు చేపట్టారు. ఏడాదికి మొదటి దశలో 60 లక్షల మంది ప్రయాణికులు నిర్వహించేలా ఈ నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారు. ప్రయాణికులకు కూడా ఈ భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ చేరుకోవడానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రయాణ సౌకర్యాలు కూడా కల్పిస్తున్నారు. విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం, మన్యం జిల్లాల నుంచి రవాణా సౌకర్యాలు పూర్తిస్థాయిలో ఏర్పాటు చేయడంతోపాటు టూరిజం కూడా అభివృద్ధి బాటలో వెళుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఎయిర్పోర్టుతో మొత్తంగా భోగాపురం రూపురేఖలే మారనున్నాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఈ భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ అందుబాటులోకి వస్తే విశాఖపట్టణం ఒక ఆర్థిక కేంద్రంగా మారుతుంది. అంతేకాదు అంతర్జాతీయంగా 24 గంటల పాటు కనెక్టివిటీ ఉత్తరాంధ్రలో ఉద్యోగుల పెరుగుదల మొత్తానికి ఊహించని వేగంతో ఈ భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ సిద్ధమవుతుంది. ఇక ఈ భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణం జీఎంఆర్ గ్రూప్ విమానాశ్రయ సంస్థ నిర్మిస్తోంది. ఎన్నో ఏళ్ల అనుభవం ఇది కలిగి ఉంది. ప్రధానంగా బోయింగ్ బస్సు ఏ 380, బోయిన్ 47-8 వంటి విమానాలు ఇక్కడ సులభంగా ల్యాండ్ అయ్యే విధంగా రన్ వే నిర్మిస్తున్నారు.
✈️ BIG DAY for Andhra Pradesh!
Bhogapuram International Airport readies its first trial flight tomorrow. A long-awaited gateway to global skies 🌍🚀#BhogapuramAirport #AndhraPradesh #Vizag #APDevelopment #Visakhapatnam #ASRAirport pic.twitter.com/vbKTyDHKRm
— Andhra Community (@AndhraCommunity) January 3, 2026
