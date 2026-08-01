Bhogapuram Airport: ఉత్తరాంధ్ర ప్రగతి ముఖచిత్రం మారిపోనుంది. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో.. అత్యాధునిక వసతులతో భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నేడు ప్రారంభం కానుంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ముఖ్యఅతిథిగా విచ్చేసి ఎయిర్పోర్టును ప్రారంభించి జాతికి అంకితం చేస్తారు. విభజన అనంతర ఆంధ్రప్రదేశ్ రవాణా, పారిశ్రామిక, పర్యాటక రంగాల్లో నవశకానికి నాంది పలకనుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యేక శ్రద్ధతో పనులు వేగవంతంగా పూర్తి చేయడంతో ప్రపంచ స్థాయి ఎయిర్పోర్టు సాకారమైంది. రూ.4,727 కోట్ల వ్యయంతో ఎయిర్పోర్టును నిర్మించారు. ప్రారంభోత్సవానికి కార్యక్రమాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ఏపీ ప్రభుత్వం.. 3 లక్షల మంది కూర్చొనేలా సభావేదికను రూపొందించారు. 7 వేల మంది సిబ్బందితో భారీ బందోబస్తు, 3 వేల సీసీ కెమెరాలు, అందరికీ సభావేదిక కనిపించే విధంగా అన్ని చోట్లా భారీ ఎత్తున స్క్రీన్లు, ప్రత్యేక గ్యాలరీలతో సర్వం సిద్ధమైంది.
తెలుగు సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా..
రూ.4,750 కోట్లతో నిర్మాణం..
అదనపు ఆకర్షణలు, సదుపాయాలు