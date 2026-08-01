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'ఎగిరే చేప' శైలి.. తెలుగు సంస్కృతి కళల ప్రతిబింబం.. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు ప్రత్యేకతలు ఇవే..!

Bhogapuram Airport: ఉత్తరాంధ్రకు మహర్దశ.. అల్లూరి సీతారామరాజు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శనివారం ప్రారంభించనున్నారు. రూ.4,750 కోట్లతో నిర్మించిన ఈ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ను తెలుగు సంస్కృతి కళలు ప్రతిబింబించేలా రూపొందించారు. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు ప్రత్యేకతలు, పూర్తి వివరాలు ఇవే..!

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 01, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:45 AM IST
'ఎగిరే చేప' శైలి.. తెలుగు సంస్కృతి కళల ప్రతిబింబం.. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు ప్రత్యేకతలు ఇవే..!
Image Credit: bhogapuram international airport

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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