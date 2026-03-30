Doctors gopi family commits suicide in palnadu lodge: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు ఆత్మహత్యాయకు పాల్పడటం పెను సంచలనంగా మారింది. భోపాల్ ఎయిమ్స్ (AIIMS)లో కుంభా గోపి అనస్తీషియా నిపుణుడిగా పనిచేస్తున్నాడు. అక్కడ శంకర కుమారీ నర్సుగా పనిచేసేది. ఇద్దరి పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారి పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి ఒక పాప పుట్టింది.ఆమెకు మూడేళ్లు. అయితే.. పాప మౌనీక పుట్టినప్పటి నుండి శారీరక, మానసిక ఎదుగుదల సమస్యలతో బాధపడుతోంది. బిడ్డ భవిష్యత్తు గురించి భార్యభర్తలు చాలా ఆందోళనలకు గురయ్యారు. ఇటీవల
భోపాల్ నుంచి స్వగ్రామానికి వచ్చి శనివారం రాత్రి నరసరావుపేటలోని ఒక లాడ్జిలో బస చేశారు.
అప్పటికే భర్త తన కూతురితో చచ్చిపోతానని భార్యకు వాట్సాప్ చేశాడు. కానీ భార్య మాత్రం ముగ్గురం కలసి బతుకైన , చావైన అని చెప్పడంతో లాడ్జీలో దిగారు. అక్కడ అనస్తీషియా ఇంజెక్షన్లు తీసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనలో భార్య , కూతురు అక్కడికక్కడే చనిపోయారు.
అనస్తీషియా ఇంజెక్షన్లు తీసుకున్నాక గోపి తన సోదరికి మెస్సెజ్ చేశాడు. దీంతో సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్ ఆధారంగా అక్కడకు చేరుకునేలోపు అందరు విగత జీవులుగా పడి ఉన్నారు. తమ కూతురి బాధను చూడలేక ఆమె భవిష్యత్తు ఏమౌతుందో అన్న ఆందోళనతో ముగ్గురు ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం అందర్ని కలిచి వేసింది.
వైద్య వృత్తిలో ఉండి, చాలా మంది ప్రాణాలు నిలబెట్టే స్థానంలో ఉండి ఈ విధంగా ఆత్మహత్యకు పాల్పడటంపై కుటుంబ సభ్యులు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
