Bhumana karunakar reddy: నాతల నరుక్కుంటా.!. పరకామణి ఘటనపై భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?

Bhumana karunakar reddy slams on Chandrababu naidu govt: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం రాజకీయాలు తిరుమల చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. తిరుమలలో రాజకీయాలు మాట్లాడొద్దని టీటీడీ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై కేసుల్ని కూడా నమోదు చేస్తున్నారు. కానీ పవిత్రమైన శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సావాల వేళ తిరుమలనే కొంత మంది తమ రాజకీయాలకు ఉపయోగించుకుంటున్నారని శ్రీవారి భక్తుల ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం తిరుమల శ్రీవారి పరకమణి వివాదం ఘటన ఏపీలో సంచలనంగా మారింది. దీనిపై అధికార, అపోసిషన్ పార్టీల నేతల మధ్యలో మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో దీనిపై మాజీ టీటీడీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అసలు పరకామణి మోసం ఘటనను బైటపెట్టింది తమ ప్రభుత్వమే అని చెప్పుకొచ్చారు. జ్ఞాన శూన్యమూర్కేషు నారా లోకేష్, భక్తిలేని రసరాయుడు బీ.ఆర్.నాయుడు అంటూ పంచ్ లు వేశారు.
తమ హయంలో పరకామణిలో చోరీ జరిగిందని ఆరోపణలు చెప్తున్నారు. దీనిపై సీబీఐతో దర్యాప్తు జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఒక వేళ అది నిజమైతే, అలిపిరి వద్ద నా తలను నరుక్కుంటా అంటూ భూమన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.ఒకవేళ తాను నిర్దోషినని తెలితే.. తనపై ఆరోపణలుచేసిన వారు బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలన్నారు. త్రైలోక్య నాదుడైన శ్రీవెంకటేశ్వర స్వామివారిని కూటమి నేతలు ఆట వస్తువుగా మార్చారని భూమన మండిపడ్డారు.
29-4-2023 సంవత్సరంలో జీయర్ మఠానికి చెందిన రవికుమార్ అనే వ్యక్తి నుంచి 72వేలు విలువ చేసే, 8 విదేశీ డాలర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారని చెప్పారు. రవికుమార్ అనే వ్యక్తి లోతైన పరిశీలన చేసినప్పుడు 20 సంవత్సరాలుగా అతను చోరీ చేస్తున్నాడని బయట పెట్టింది మా హయాంలోని అధికారులే అంటూ క్లారీటీ ఇచ్చారు.చేసిన అపచారానికి, నేరానికి, తప్పుకు, దేవస్థానం అధికారులని కలిసి ప్రాయశ్చిత్తంగా 100 కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను టీటీడీకి దాఖలు పరిచారన్నారు.
2024 సంవత్సరం 19-6-2023 సంవత్సరంలో 14 కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను టీటీడీకి వారు ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు. చంద్రబాబు 15 సంవత్సరాల హయాంలో అతను ఎన్ని సార్లు దొంగతనం చేసి ఉంటాడని అన్నారు. డబ్బులు కొట్టేయాలనుకున్న వారు పట్టుకుంటారా..?..విజిలెన్స్ అధికారులను భయపెట్టారని భూమన మండిపడ్డారు.
అయితే.. ఈ విషయంలో కూటమి ప్రభుత్వం విజిలెన్స్ విచారణ చేశారు. మీకు దమ్ము, ధైర్యం ఉంటే ఆ విజిలెన్స్ నివేదికను బయట పెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు ఎందుకు బయట పెట్టలేదని, ఆయనకి అంతా తెలుసన్నారు.
ఒక భక్తుడిగా ఛాలెంజ్ చేస్తున్న.. దీనిపై వెంటనే సీబీఐ ద్వారా విచారణ చేయించండని డిమాండ్ చేశారు. ఆ రవికుమార్ అనే వ్యక్తి బినామిలకు ఇచ్చాడని చెబుతున్నారు. సీబీఐ ద్వారా విచారణ చేయించండి. టీటీడీ చరిత్రలో తప్పు చేసిన వ్యక్తి, తన ఆస్తులు రాయించిన సంఘటన ఉందా.?.. అంటూ మండిపడ్డారు.
కాల్చిన గుడ్డ మా పై వేసి తుడుచుకోండి అంటే అది సరికాదన్నారు. అవకతవకలు జరిగాయని చెప్పారు. కానీ శ్రీవాణి టిక్కెట్స్ నీ ఎందుకు రద్దు చేయలేదన్నారు. రద్దు చేయకపోగా,ఆ టిక్కెట్లు సంఖ్యను మరింత పెంచారన్నారు. బీఆర్ నాయుడు.. కోడి గుడ్డు పై ఈకలు పెరికేలా మాట్లాడుతున్నారన్నారు.
మీ రాజకీయ ప్రయోజనాలకు స్వామివారిని వాడుకోవడం రివాజ్ గా మారిందని చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. ఏడాదిన్నరగా అధికారంలో వున్న మీరు, ఏమి పీకారని, మా పై బురద చల్లితే, తుడుచుకుంటాం, ఆరోపణలు చేస్తే ఎదుర్కొనే ధైర్యం తమకుందని భూమన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మాకు పాపభీతి, చిత్తశుద్ధి, భక్తి ఉన్నాయని, కాబట్టే చట్టానికి లోబడే మా అధికారులు వ్యవహరించామన్నారు. మీ హయాంలో రవికుమార్ వ్యవహారం బయటపడి ఉంటే, రవికుమార్ ఆస్తులు టీటీడీకి కాకుండా టీడీపీకి చెంది ఉండేదన్నారు.
మరోవైపు.. AP 40 CN 9788 అనే కారులో చోరీ చేసిన లింగమూర్తి అనే వ్యక్తిని పోలీసులు పట్టుకున్నారని, ఆ వ్యక్తి పోలీసు స్టేషన్ లో గొంతు కోసుకున్నాడని, ఈ విషయం ఎందుకు బైటపెట్టలేదని భూమన ఏపీ సర్కారుపై సంచలన వ్యాఖ్యలుచేశారు.
