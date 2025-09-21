English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bhumana karunakar reddy: నాతల నరుక్కుంటా.!. పరకామణి ఘటనపై భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?

Bhumana Karunakar reddy on Parakamani Theft controversy: రవికుమార్ అనే వ్యక్తి గురించి లోతైన పరిశీలన చేసినప్పుడు 20 సంవత్సరాలుగా అతను చోరీలు చేస్తున్నాడని అతని బండారం తమ హయాంలోనే బైటపెట్టామని టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు అన్నారు. అంతే కాకుండా.. ఏపీ సర్కారుపై, టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడుపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 21, 2025, 02:00 PM IST
  • చంద్రబాబుపై మండిపడ్డ భూమన..
  • పరకామణి ఘటనపై సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

Sara Tendulkar: ప్రైవేటు పార్ట్ కు సర్జరీ చేయించుకున్న సారా టెండుల్కర్..?.. టెన్షన్‌లో అభిమానులు..
6
Sara Tendulkar
Sara Tendulkar: ప్రైవేటు పార్ట్ కు సర్జరీ చేయించుకున్న సారా టెండుల్కర్..?.. టెన్షన్‌లో అభిమానులు..
Gold Price: 10 గ్రాముల బంగారం ధర కేవలం రూ.55,000 మాత్రమే..దసరా ముందు సామాన్యులకు తీపికబురు!
7
gold price
Gold Price: 10 గ్రాముల బంగారం ధర కేవలం రూ.55,000 మాత్రమే..దసరా ముందు సామాన్యులకు తీపికబురు!
Heart Attack Symptoms: గుండెపోటుకు ముందు శరీరంలో జరిగే మార్పులు ఇవే.. మీలో ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయా..!
5
Heart Attack Symptoms
Heart Attack Symptoms: గుండెపోటుకు ముందు శరీరంలో జరిగే మార్పులు ఇవే.. మీలో ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయా..!
Old 50 Rupees Sale: రూ.50 నోట్లతో.. ఇలా ఇప్పుడే రూ.20 లక్షలు పొందండి.. నమ్మడం లేదా?
7
50 Rupees Note
Old 50 Rupees Sale: రూ.50 నోట్లతో.. ఇలా ఇప్పుడే రూ.20 లక్షలు పొందండి.. నమ్మడం లేదా?
Bhumana karunakar reddy: నాతల నరుక్కుంటా.!. పరకామణి ఘటనపై భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?

Bhumana karunakar reddy slams on Chandrababu naidu govt: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం రాజకీయాలు తిరుమల చుట్టు తిరుగుతున్నాయి.  తిరుమలలో రాజకీయాలు మాట్లాడొద్దని టీటీడీ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై కేసుల్ని కూడా నమోదు చేస్తున్నారు. కానీ పవిత్రమైన శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సావాల వేళ తిరుమలనే కొంత మంది తమ రాజకీయాలకు ఉపయోగించుకుంటున్నారని శ్రీవారి భక్తుల ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రస్తుతం తిరుమల శ్రీవారి పరకమణి వివాదం ఘటన ఏపీలో సంచలనంగా మారింది. దీనిపై అధికార, అపోసిషన్ పార్టీల నేతల మధ్యలో మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో దీనిపై మాజీ టీటీడీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అసలు పరకామణి మోసం ఘటనను బైటపెట్టింది తమ ప్రభుత్వమే అని చెప్పుకొచ్చారు. జ్ఞాన శూన్యమూర్కేషు నారా లోకేష్, భక్తిలేని రసరాయుడు బీ.ఆర్.నాయుడు అంటూ పంచ్ లు వేశారు.

తమ హయంలో పరకామణిలో చోరీ జరిగిందని ఆరోపణలు చెప్తున్నారు. దీనిపై సీబీఐతో దర్యాప్తు జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఒక వేళ అది నిజమైతే, అలిపిరి వద్ద నా తలను నరుక్కుంటా అంటూ భూమన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.ఒకవేళ తాను నిర్దోషినని తెలితే.. తనపై ఆరోపణలుచేసిన వారు బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలన్నారు. త్రైలోక్య నాదుడైన శ్రీవెంకటేశ్వర స్వామివారిని కూటమి నేతలు ఆట వస్తువుగా మార్చారని భూమన మండిపడ్డారు.

29-4-2023 సంవత్సరంలో జీయర్ మఠానికి చెందిన రవికుమార్ అనే వ్యక్తి నుంచి 72వేలు విలువ చేసే, 8 విదేశీ డాలర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారని చెప్పారు. రవికుమార్ అనే వ్యక్తి లోతైన పరిశీలన చేసినప్పుడు 20 సంవత్సరాలుగా అతను చోరీ చేస్తున్నాడని బయట పెట్టింది మా హయాంలోని అధికారులే అంటూ క్లారీటీ ఇచ్చారు.చేసిన అపచారానికి, నేరానికి, తప్పుకు, దేవస్థానం అధికారులని కలిసి ప్రాయశ్చిత్తంగా 100 కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను టీటీడీకి దాఖలు పరిచారన్నారు.

2024 సంవత్సరం 19-6-2023 సంవత్సరంలో 14 కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను టీటీడీకి వారు ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు. చంద్రబాబు 15 సంవత్సరాల హయాంలో అతను ఎన్ని సార్లు దొంగతనం చేసి ఉంటాడని అన్నారు. డబ్బులు కొట్టేయాలనుకున్న వారు పట్టుకుంటారా..?..విజిలెన్స్ అధికారులను భయపెట్టారని భూమన మండిపడ్డారు.

అయితే.. ఈ విషయంలో కూటమి ప్రభుత్వం విజిలెన్స్ విచారణ చేశారు. మీకు దమ్ము, ధైర్యం ఉంటే ఆ విజిలెన్స్ నివేదికను బయట పెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు ఎందుకు బయట పెట్టలేదని,  ఆయనకి అంతా తెలుసన్నారు.

ఒక భక్తుడిగా ఛాలెంజ్ చేస్తున్న.. దీనిపై వెంటనే సీబీఐ ద్వారా విచారణ చేయించండని డిమాండ్ చేశారు. ఆ రవికుమార్ అనే వ్యక్తి బినామిలకు ఇచ్చాడని చెబుతున్నారు. సీబీఐ ద్వారా విచారణ చేయించండి. టీటీడీ చరిత్రలో తప్పు చేసిన వ్యక్తి, తన ఆస్తులు రాయించిన సంఘటన ఉందా.?.. అంటూ మండిపడ్డారు.

కాల్చిన గుడ్డ మా పై వేసి తుడుచుకోండి అంటే అది సరికాదన్నారు. అవకతవకలు జరిగాయని చెప్పారు. కానీ శ్రీవాణి టిక్కెట్స్ నీ ఎందుకు రద్దు చేయలేదన్నారు. రద్దు చేయకపోగా,ఆ టిక్కెట్లు సంఖ్యను మరింత పెంచారన్నారు.  బీఆర్ నాయుడు.. కోడి గుడ్డు పై ఈకలు పెరికేలా మాట్లాడుతున్నారన్నారు.

మీ రాజకీయ ప్రయోజనాలకు స్వామివారిని వాడుకోవడం రివాజ్ గా మారిందని చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. ఏడాదిన్నరగా అధికారంలో వున్న మీరు, ఏమి పీకారని, మా పై బురద చల్లితే, తుడుచుకుంటాం, ఆరోపణలు చేస్తే ఎదుర్కొనే ధైర్యం తమకుందని భూమన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

మాకు పాపభీతి, చిత్తశుద్ధి, భక్తి ఉన్నాయని, కాబట్టే చట్టానికి లోబడే మా అధికారులు వ్యవహరించామన్నారు. మీ హయాంలో రవికుమార్ వ్యవహారం బయటపడి ఉంటే, రవికుమార్ ఆస్తులు టీటీడీకి కాకుండా టీడీపీకి చెంది ఉండేదన్నారు.

Read more: KA Paul: నా ప్రైవేటు పార్ట్‌ను టచ్ చేస్తు ఆ పని.!. కేఏ పాల్‌పై పోలీసులకు యువతి ఫిర్యాదు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

మరోవైపు.. AP 40 CN 9788 అనే కారులో చోరీ చేసిన లింగమూర్తి అనే వ్యక్తిని పోలీసులు పట్టుకున్నారని, ఆ వ్యక్తి పోలీసు స్టేషన్ లో గొంతు కోసుకున్నాడని, ఈ విషయం ఎందుకు బైటపెట్టలేదని భూమన ఏపీ సర్కారుపై సంచలన వ్యాఖ్యలుచేశారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaBhumana Karunakar Reddyparakamani Theft controversyBhumana karunakar reddy vs ttdttd chairman br naidu

Trending News