  Ration Cards: ఏపీ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్! రేషన్‌ కార్డులు ఈ కేవైసీ చేసుకున్నారా?

Ration Cards: ఏపీ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్! రేషన్‌ కార్డులు ఈ కేవైసీ చేసుకున్నారా?

Follow These Steps For AP Ration Cards E KYC: పేదలకు తక్కువ ధరకు వస్తువులు లభించే కేంద్రం చౌకధర దుకాణాలు. ఏపీలో కొత్తగా స్మార్ట్‌కార్డులు అందిస్తుండగా.. ప్రభుత్వం ఈ కేవైసీ చేయించుకోవాలని చెబుతోంది. రేషన్‌ కార్డుల ఈ కేవైసీ విధానం ఇలా ఉంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 10, 2025, 06:40 PM IST

Ration Cards E KYC: అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పాత రేషన్‌ కార్డుల స్థానంలో కొత్తగా స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పేరిట ఇస్తోంది. స్మార్ట్‌ కార్డుల ద్వారా పాదర్శకంగా లబ్ధిదారులకు రేషన్‌ సరుకులు అందిస్తోంది. ఈ లక్ష్యంలో భాగంగా రేషన్‌ పంపిణీలో మరికొన్ని మార్పులు చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే స్మార్ట్‌ రేషన్‌ కార్డులు అప్‌డేట్‌ చేసుకోవాలని ప్రభుత్వం సూచిస్తోంది. దీనికోసం ఈ కేవైసీ చేసుకోవాలని చెబుతోంది. ఈ కేవైసీ తప్పనిసరి చేయడంతో లబ్ధిదారులు రేషన్‌ కార్డులు కేవైసీ చేసుకునే విధానం ఇలా ఉంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రేషన్ పంపిణీలో పారదర్శకత కోసం స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు ప్రవేశపెట్టింది. నకిలీ రేషన్‌ కార్డులను తొలగించే క్రమంలో అసలైన లబ్ధిదారులను గుర్తించడంలో భాగంగా ఈ కేవైసీ చేయాలని సూచిస్తోంది. ఇంకా చాలా మంది లబ్ధిదారులు ఈ కేవైసీ చేయించుకోలేదు. ఈ కేవైసీ చేయని వారి రేషన్ కార్డులు రద్దు చేసే అవకాశం ఉంది.

ఈ కేవైసీ అంటే?
కేవైసీ అంటే నో యువర్‌ ఛేంజెస్‌ (మీ మార్పులు) ని అర్థం. వేలిముద్ర ద్వారా రేషన్‌కార్డు లబ్ధిదారుడిని ధృవీకరించే ప్రక్రియ. దీంతో నకిలీ రేషన్ కార్డులను పూర్తిగా తొలగించవచ్చు.

ఈ కేవైసీతో ప్రయోజనాలు
నకిలీ కార్డుల తొలగింపు
సరుకుల పారదర్శక పంపిణీ
అర్హులైన లబ్ధిదారులకు లబ్ధి
ప్రభుత్వ డేటా అప్‌డేట్

ఈ కేవైసీ ఎక్కడ చేయాలి?
రేషన్ డీలర్ షాప్‌లో ఈ కేవైసీ చేసుకోవచ్చు. వేలిముద్రతో వెంటనే ఈ కేవైసీ అవుతుంది.
గ్రామ / వార్డు సచివాలయం కుటుంబసభ్యుల ధృవీకరణ చేస్తారు.
ఈ పోస్‌ (E PoS) యంత్రంలో వేలిముద్ర వేయగానే ఈ కేవైసీ పూర్తవుతుంది.

కార్డు పొందనివారు ఏం చేయాలి
రేషన్ డీలర్లు కార్డులను తహసీల్దార్ కార్యాలయాలకు పంపిస్తున్నారు. దరఖాస్తు చేసుకున్న వారు స్వయంగా వెళ్లి అక్కడ రేషన్‌ కార్డులు పొందవచ్చు

ఈ కేవైసీకి ఉపయోగకరమైన వెబ్‌సైట్లు
రేషన్ స్టేటస్: https://epdsap.ap.gov.in
ఫిర్యాదులు: https://spandana.ap.gov.in
ఇతర సేవలు: https://ap.meeseva.gov.in

ఈ కేవైసీ చేసుకోకపోతే రేషన్ కార్డు రద్దయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ కేవైసీపై నిర్లక్ష్యం చేయరాదు. ఈ కేవైసీ ఆన్‌లైన్‌లో కాకుండా ఆఫ్‌లైన్‌లోనే సాధ్యం. వేలిముద్రతో ఈ కేవైసీ పూర్తవుతుంది.

