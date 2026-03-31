Heat Waves: ఏపీలోని ఈ జిల్లాలకు భారీ అలర్ట్‌.. రాబోయే రోజుల్లో తీవ్ర వడగాలులు

Big Alert In These Districts Coming Two Days Heat Waves: వేసవికాలం ప్రారంభమవగా.. అకాల వర్షాలతో కొంత ఎండల ప్రభావం లేదు. కానీ ఏప్రిల్‌ ప్రారంభమవడంతో వేసవి తీవ్ర రూపం దాల్చనుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే వాతావరణ శాఖ ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు భారీ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. వడగాలులు వీస్తాయని హెచ్చరించింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 31, 2026, 10:40 PM IST

Heat Waves: ఏపీలోని ఈ జిల్లాలకు భారీ అలర్ట్‌.. రాబోయే రోజుల్లో తీవ్ర వడగాలులు

Heat Waves In AP: వేసవికాలం ఆరంభంలో ఎండలు దంచికొట్టగా.. తర్వాత అకాల వర్షాలతో కొంత ఎండల ప్రభావం తగ్గింది. అయితే మార్చి ముగిసి ఏప్రిల్‌లోకి అడుగుపెడుతుండగా ఎండల ప్రభావం తీవ్ర రూపం దాల్చే ప్రమాదం ఉంది. పెద్ద ఎత్తున వేడిగాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. రానున్న రోజుల్లో ఎండ వేడిమి పెరుగుతుందని తెలిపింది. అంతేకాకుండా కొన్ని జిల్లాల్లో అకాల వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వివరించింది.

విజయనగరం జిల్లా బాడంగి, మెరకముడిదాం, తెర్లాం, వంగర మండలాలు, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా గరుగుబిల్లి, గుమ్మలక్ష్మీపురం, జియ్యమ్మవలస, కొమరాడ, సీతానగరం, పోలవరం జిల్లా ఎటపాక మండలాల్లో వడగాల్పులు ప్రభావం చూపనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. గురువారం మొత్తంగా 13 మండలాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఈ పరిస్థితుల్లో వృద్దులు, గర్భిణీలు, బాలింతలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచించారు. చెవుల్లోకి వేడి గాలి వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలిపారు.

ఉష్ణోగ్రతలు ఇలా..
మార్చి చివరి రోజు అంటే మంగళవారం నంద్యాల జిల్లా దొర్నిపాడులో 40.9 డిగ్రీలు, అనంతపురం జిల్లా భట్టువానిపల్లిలో 40.5, విజయనగరం జిల్లా గుర్లలో 39.9, పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పోడూరులో 39.8, శ్రీకాకుళం జిల్లా గంగువారి సిగడాం 39.6, కృష్ణా జిల్లా పెద్దపారుపూడిలో 39.5, చిత్తూరు జిల్లా రాయలపేట 39.2, తిరుపతి జిల్లా వరదయ్యపాలెంలో 39.1 చొప్పున గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.

రేపు వాతావరణం
ఏప్రిల్‌ 1వ తేదీ బుధవారం పోలవరం జిల్లా  చింతూరు, కూనవరం మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. 8 మండలాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ వెల్లడించారు. వాతావరణ శాఖ సూచనల ప్రకారం ఏప్రిల్ నెలలో సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైందుకు అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.

కోస్తాంధ్ర, దానిని ఆనుకుని ఉన్న తెలంగాణపై ఉపరితల ఆవర్తనం విస్తరించి ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో రేపు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసేందుకు ఆస్కారం ఉందని వెల్లడించింది. ఆకస్మికంగా ఉరుములతో కూడిన వర్షం పడేటప్పుడు చెట్ల కింద, పొలాలు, బహిరంగ ప్రాంతాల్లో ఉండరాదని హెచ్చరించింది. విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

