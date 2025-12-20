English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ఏపీ
  • AP Funds: ఢిల్లీ టూర్‌లో చంద్రబాబు సక్సెస్‌.. ఏపీకి భారీగా నిధుల విడుదల

AP Funds: ఢిల్లీ టూర్‌లో చంద్రబాబు సక్సెస్‌.. ఏపీకి భారీగా నిధుల విడుదల

Big Boost To Andhra Pradesh Central Govt Released Rs 1965 Crore Funds: కూటమి ప్రభుత్వంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న చంద్రబాబు ఢిల్లీలో చక్రం తిప్పుతుండడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు వరదలా నిధులు వస్తున్నాయి. తాజాగా మరోసారి ఏపీకి భారీగా నిధులు విడుదలయ్యాయి. ఢిల్లీలో కాలుమోపగానే రూ.1965 కోట్లు వచ్చాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 20, 2025, 06:21 AM IST

AP Funds: ఢిల్లీ టూర్‌లో చంద్రబాబు సక్సెస్‌.. ఏపీకి భారీగా నిధుల విడుదల

Andhra Pradesh Funds: ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఆయుష్మాన్ భారత్–ప్రధాన్ మంత్రి జన ఆరోగ్య యోజన (ఏబీ పీఎమ్‌జేఏవై) కింద రూ.1,965.65 కోట్ల నిధులు విడుదలయ్యాయి. ఢిల్లీలో వరుసగా కేంద్ర మంత్రులతో భేటీ జరుపుతున్న చంద్రబాబు రాష్ట్రానికి భారీగా నిధులు తీసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఏబీ పీఎంజేఏవై కింద భారీగా నిధులు వచ్చాయి. ఈ ప‌థ‌కం కింద క్లెయిమ్‌ల చెల్లింపులు నిరంతర ప్రక్రియ జరగనుంది. క్లెయిమ్‌లు 15 రోజుల్లోపు, 30 రోజుల్లోపు ప‌రిష్క‌రించే విధంగా మార్గ‌ద‌ర్శ‌కాలు ఉన్నాయని కేంద్ర ఆరోగ్య , కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ స‌హాయ‌ మంత్రి ప్రతాప్‌రావ్ జాధవ్ తెలిపారు.

Also Read: TDP President: ఆ ఇద్దరు నేతలకు టీడీపీ హైకమాండ్‌ ఝలక్‌.. ఏమైందో తెలుసా?

లోక్‌స‌భ‌లో శుక్ర‌వారం ఎంపీలు కేశినేని శివనాథ్, బ‌స్తీపాటి నాగ‌రాజు క‌లిసి ఏబీ పీఎంజేఏవై ప‌థ‌కం కింద ఎంప్యానెల్‌మెంట్, ఆయుష్మాన్ కార్డుల పంపిణీ, నిధుల విడుదల తదితర అంశాలపై ప్రశ్నించారు. ఈ ప్రశ్నలకు కేంద్ర ఆరోగ్య , కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ‌ శాఖ‌ స‌హాయ మంత్రి ప్రతాప్‌రావ్ జాధవ్ లిఖితపూర్వ‌క సమాధానం ఇచ్చారు. ఆయుష్మాన్ భారత్ – ప్రధాన మంత్రి జన ఆరోగ్య యోజన కింద ఎంప్యానెల్ చేసిన ప్రభుత్వ ,  ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల వివ‌రాలు, రాష్ట్ర/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల‌ వారీగా, జిల్లాలవారీగా ఆన్‌లైన్‌లో ప్ర‌జ‌ల‌కు అందుబాటులో ఉంచిన‌ట్లు వెల్లడించారు. దేశంలోని రాష్ట్రాల‌తో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంతో సహా జిల్లాల వారీగా  ఆయుష్మాన్ కార్డులకు సంబంధించిన పూర్తి  వివరాలు కూడా ఆన్‌లైన్‌లో ప్ర‌జ‌ల‌కు వివరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని వివరించారు.

Also Read: Harish Rao: విద్యార్థిని కోసం హరీశ్ రావు సంచలన నిర్ణయం.. ఏకంగా తన ఇంటినే!

ఈ ప‌థ‌కం కింద ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు 2020–21 నుంచి 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరాల వరకు మొత్తం రూ.1,965.65 కోట్ల నిధులు విడుద‌ల చేసింద‌ని కేంద్ర ఆరోగ్య , కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ స‌హాయ‌ మంత్రి ప్రతాప్‌రావ్ జాదవ్ ప్రకటించారు. కేంద్ర ప్రాయోజిత ప‌థ‌క‌మైన  ఆయుష్మాన్ భారత్ - ప్రధాన మంత్రి జన ఆరోగ్య యోజన నిధులు కేంద్ర‌-రాష్ట్రాలు పంచ‌బ‌డ‌తాయ‌ని స్పష్టం చేశారు. డిమాండ్ ఆధారిత పథకమైన ఈ ప‌థ‌కానికి సంబంధించి గతంలో విడుదల చేసిన నిధుల వినియోగ ధ్రువపత్రాలు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన అవసరాల ఆధారంగా భారత ప్రభుత్వం నిధులను విడుదల చేస్తుందని వెల్లడించారు.

Also Read: Aata Show Auditions: డ్యాన్సర్లకు గోల్డెన్‌ ఛాన్స్‌.. ఆట 2.0 డ్యాన్స్‌ షో ఆడిషన్లు ఎప్పుడో తెలుసా?

ఈ ప‌థ‌కం కింద ఆసుపత్రులకు క్లెయిమ్‌ల చెల్లింపులు నిరంతర ప్రక్రియగా కొనసాగుతున్నాయని, రాష్ట్రంలోని ఆసుపత్రుల క్లెయిమ్‌లు 15 రోజుల్లోపు, ఇతర రాష్ట్రాల్లో చికిత్స పొందిన కేసుల క్లెయిమ్‌లు 30 రోజుల్లోపు పరిష్కరించేందుకు మార్గదర్శకాలు అమల్లో ఉన్నాయని కేంద్ర మంత్రి లిఖితపూర్వక సమాధానంలో వివరించారు. పేదలు, అర్హులైన కుటుంబాలకు ఉచిత వైద్య సేవలు అందించడంలో ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నదని చెప్పారు. పథకం సమర్థవంతం నిర్వ‌హించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరంతరం పర్యవేక్షిణ చేస్తోంద‌ని కేంద్ర‌ మంత్రి ప్రతాప్‌రావ్ జాదవ్ తెలిపారు.

Also Read: Tomorrow School Holiday: విద్యార్థులకు లక్కీ హలీడే.. రేపు అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు!

