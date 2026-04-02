Harsha Veena: బ్రేకింగ్‌.. ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ బాధితురాలిపై జనసేన పార్టీ దాడి

Janasena Attack On Harsha Veena: లోబర్చుకుని.. పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి మోసం చేసిన జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన బాధితురాలు హర్షవీణపై ఆకస్మిక దాడి జరిగింది. మార్కెట్లో పూలు కొనుగోలు చేస్తున్న ఆమెపై జనసేన పార్టీ నాయకులు దాడికి పాల్పడ్డారు. ఆమెతో పాటు ఆమె వెంట ఉన్న వ్యక్తిపై దాడికి పాల్పడడంతో అక్కడ కలకలం ఏర్పడింది. ఈ దాడిపై స్థానిక పోలీసులకు హర్షవీణ ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ వార్తకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తిరుపతి జిల్లా రైల్వే కోడూరు జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్పై ఇటీవల ఓ వివాహిత తీవ్ర ఆరోపణలు చేయడమే కాకుండా వీడియోలు విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. అతడి అశ్లీల వీడియోలు సంచలనం సృష్టించాయి. తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన బాధితురాలు హర్షవీణ న్యాయం కోసం పోరాడుతున్నారు. ఈ వ్యవహారం విచారణ జరుగుతున్న సమయంలోనే ఆమెపై దాడి జరగడం శోచనీయం. రైల్వేకోడూరు టోల్గేట్ వద్ద గురువారం పూలు కొనేందుకు వెళ్లిన హర్షవీణపై జనసేన కార్యకర్తల దాడి చేశారు.
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి తాతంశెట్టి నాగేంద్ర ఆధ్వర్యంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు హర్షవీణ వెంట ఉండే గోపి అనే వ్యక్తిని చితకబాదారు. ఎందుకు కొడుతున్నారని ప్రశ్నించినందుకు హర్షవీణపై కూడా దాడి చేశారు. అరవ శ్రీధర్ అరాచకాలు, రాసలీలలను ప్రశ్నిస్తున్నందుకు పథకం ప్రకారం దాడికి దిగినట్లు బాధితురాలు ఆరోపణలు చేశారు. అరవ శ్రీధర్పై ఎటువంటి చర్యలు తీసుకున్నారని హర్షవీణ ప్రశ్నిస్తున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని బాధితురాలు కోరారు.
జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్పై ప్రస్తుతం విచారణ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే జనసేన పార్టీ అతడిని దూరం చేసి.. విచారణ కమిటీ నియమించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ కమిటీ విచారణ చేసి నివేదికను పార్టీ నాయకత్వానికి సమర్పించింది. పలు పోలీస్ స్టేషన్లలో అరవ శ్రీధర్పై కేసు కూడా నమోదైంది. బాధితురాలు హర్షవీణపై కూడా కేసు నమోదు చేయడం గమనార్హం. ఇలా సంచలన పరిణామాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో హర్షవీణపై దాడికి పాల్పడడం సంచలనం రేపుతోంది.
