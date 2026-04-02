Harsha Veena: బ్రేకింగ్‌.. ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ బాధితురాలిపై జనసేన పార్టీ దాడి

Janasena Party Leaders Attack On MLA Arava Sridhar Victim Harsha Veena: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర సంచలనం సృష్టించిన జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌పై ఆరోపణలు చేసిన బాధితురాలిపై దాడి జరిగింది. మార్కెట్‌లో ఉండగా.. జనసేన పార్టీ శ్రేణులు దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ సంఘటన కలకలం రేపింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 2, 2026, 10:14 PM IST

Chicken Shops: కోడి ప్రియులకు ముద్దదిగని వార్త.. నేటి నుంచి రాష్ట్రంలో చికెన్ షాపులు బంద్
5
Chicken Shops Closed
Chicken Shops: కోడి ప్రియులకు ముద్దదిగని వార్త.. నేటి నుంచి రాష్ట్రంలో చికెన్ షాపులు బంద్
Hanuman Jayanti 2026: రేపు హనుమాన్‌ జయంతి స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా? ఈ 3 రాష్ట్రాల్లో హాలిడే ప్రకటించిన ప్రభుత్వం!
5
Hanuman Jayanti 2026 school holiday
Hanuman Jayanti 2026: రేపు హనుమాన్‌ జయంతి స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా? ఈ 3 రాష్ట్రాల్లో హాలిడే ప్రకటించిన ప్రభుత్వం!
Samantha: పెళ్లి తర్వాత సమంత డైట్ సీక్రెట్స్..హెల్తీ లైఫ్ కోసం 7 సింపుల్ టిప్స్!
6
Samantha Ruth Prabhu diet
Samantha: పెళ్లి తర్వాత సమంత డైట్ సీక్రెట్స్..హెల్తీ లైఫ్ కోసం 7 సింపుల్ టిప్స్!
Crude Oil Price Today: ట్రంప్ బెదిరింపుతో కుప్పకూలిన ప్రపంచ మార్కెట్లు..105 డాలర్లు దాటిన ముడిచమురు ధర..!!
5
Crude oil
Crude Oil Price Today: ట్రంప్ బెదిరింపుతో కుప్పకూలిన ప్రపంచ మార్కెట్లు..105 డాలర్లు దాటిన ముడిచమురు ధర..!!
Janasena Attack On Harsha Veena: లోబర్చుకుని.. పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి మోసం చేసిన జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన బాధితురాలు హర్షవీణపై ఆకస్మిక దాడి జరిగింది. మార్కెట్‌లో పూలు కొనుగోలు చేస్తున్న ఆమెపై జనసేన పార్టీ నాయకులు దాడికి పాల్పడ్డారు. ఆమెతో పాటు ఆమె వెంట ఉన్న వ్యక్తిపై దాడికి పాల్పడడంతో అక్కడ కలకలం ఏర్పడింది. ఈ దాడిపై స్థానిక పోలీసులకు హర్షవీణ ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ వార్తకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Chandrababu: అమరావతి అన్‌స్టాపబుల్‌.. ఇక రాజధానిపై ఎవరూ ఏం చేయలేరు: సీఎం చంద్రబాబు

తిరుపతి జిల్లా రైల్వే కోడూరు జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌పై ఇటీవల ఓ వివాహిత తీవ్ర ఆరోపణలు చేయడమే కాకుండా వీడియోలు విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. అతడి అశ్లీల వీడియోలు సంచలనం సృష్టించాయి. తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన బాధితురాలు హర్షవీణ న్యాయం కోసం పోరాడుతున్నారు. ఈ వ్యవహారం విచారణ జరుగుతున్న సమయంలోనే ఆమెపై దాడి జరగడం శోచనీయం. రైల్వేకోడూరు టోల్‌గేట్ వద్ద గురువారం పూలు కొనేందుకు వెళ్లిన హర్షవీణపై జనసేన కార్యకర్తల దాడి చేశారు.

జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి తాతంశెట్టి నాగేంద్ర ఆధ్వర్యంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు హర్షవీణ వెంట ఉండే గోపి అనే వ్యక్తిని చితకబాదారు. ఎందుకు కొడుతున్నారని ప్రశ్నించినందుకు హర్షవీణపై కూడా దాడి చేశారు. అరవ శ్రీధర్ అరాచకాలు, రాసలీలలను ప్రశ్నిస్తున్నందుకు పథకం ప్రకారం దాడికి దిగినట్లు బాధితురాలు ఆరోపణలు చేశారు. అరవ శ్రీధర్‌పై ఎటువంటి చర్యలు తీసుకున్నారని హర్షవీణ ప్రశ్నిస్తున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని బాధితురాలు కోరారు.

Also Read: Liquor Shops: రేపు హైదరాబాద్‌లో 24 గంటలు వైన్‌షాపులు, బార్లు బంద్‌

జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌పై ప్రస్తుతం విచారణ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే జనసేన పార్టీ అతడిని దూరం చేసి.. విచారణ కమిటీ నియమించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ కమిటీ విచారణ చేసి నివేదికను పార్టీ నాయకత్వానికి సమర్పించింది. పలు పోలీస్‌ స్టేషన్‌లలో అరవ శ్రీధర్‌పై కేసు కూడా నమోదైంది. బాధితురాలు హర్షవీణపై కూడా కేసు నమోదు చేయడం గమనార్హం. ఇలా సంచలన పరిణామాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో హర్షవీణపై దాడికి పాల్పడడం సంచలనం రేపుతోంది.

Also Read: Liquor Income:లిక్కర్‌తో తెలంగాణ ఖజానా గలగల.. ఏడాదిలో వచ్చిన ఆదాయం ఎంతంటే?

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

