English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం భారీ గిఫ్ట్‌.. వారికి కొత్త ఉద్యోగాలు

Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం భారీ గిఫ్ట్‌.. వారికి కొత్త ఉద్యోగాలు

Big Good News To AP Govt Employees Medical Unfit Employees Will Get New Job: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సీఎం చంద్రబాబు భారీ కానుక ప్రకటించారు. ఇప్పటికే డీఏతోపాటు మిగతా అన్నీ అంశాలు ప్రకటిస్తున్న ఏపీ ప్రభుత్వం తాజాగా మరో కీలక ప్రకటన చేసింది. వారికి కొత్త ఉద్యోగాలు ఇస్తామని ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయంతో ఉద్యోగ వర్గాల్లో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 26, 2025, 10:56 PM IST

Trending Photos

Iqoo Z11 Turbo: 7,600mAh బ్యాటరీతో Iqoo కొత్త మొబైల్ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే!
5
Iqoo Z11
Iqoo Z11 Turbo: 7,600mAh బ్యాటరీతో Iqoo కొత్త మొబైల్ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే!
Sheker Basha: నా సోకు పళ్లే తిని అని పాడినవ్ కదా.!. సింగర్ చిన్మయి బండారం బైటపెట్టిన శేఖర్ బాషా.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
5
Singer Chinmayi Sripada
Sheker Basha: నా సోకు పళ్లే తిని అని పాడినవ్ కదా.!. సింగర్ చిన్మయి బండారం బైటపెట్టిన శేఖర్ బాషా.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Ketu Effect: 2026లో కేతువు గ్రహం మొదటి కదలిక.. పేదవారైన ఈ రాశులు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..
6
Ketu Effects
Ketu Effect: 2026లో కేతువు గ్రహం మొదటి కదలిక.. పేదవారైన ఈ రాశులు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..
Shilpa Shetty Fitness: 50 ఏళ్ల వయసులోనూ పిటపిటలాడే అందం..వెంకటేష్ హీరోయిన్ ఇప్పటికీ అదే జోరులో ఉంది!
5
Shilpa Shetty Fitness
Shilpa Shetty Fitness: 50 ఏళ్ల వయసులోనూ పిటపిటలాడే అందం..వెంకటేష్ హీరోయిన్ ఇప్పటికీ అదే జోరులో ఉంది!
Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం భారీ గిఫ్ట్‌.. వారికి కొత్త ఉద్యోగాలు

AP Govt Employees: అధికారంలోని కూటమి ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త ప్రకటించింది. కరువు భత్యంతోపాటు మిగతా అన్నీ హామీలు, ప్రయోజనాలు నెరవేరుస్తున్న ఏపీ ప్రభుత్వం తాజాగా మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సీఎం చంద్రబాబు తీసుకున్న నిర్ణయంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగ వర్గాల్లో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. ముఖ్యంగా ఏపీఎస్‌ ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల కుటుంబాల్లో భారీ ఆనందం వచ్చింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చంద్రబాబు ఏం ప్రకటించారో తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: KTR: కేసీఆర్‌ అసెంబ్లీకి వస్తే రేవంత్‌ రెడ్డి గుండె ఆగి చస్తాడు: కేటీఆర్‌

విలీనానికి ముందు  మెడికల్ అన్ ఫిట్ అయిన డ్రైవర్లకు మాత్రమే ప్రత్యామ్నాయ ఉద్యోగాలిచ్చే విధానం. ఇకపై ఆర్టీసీలో డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు, సహా మిగిలిన ఉద్యోగులందరికీ ప్రత్నామ్నాయ ఉద్యోగాలివ్వాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయంతో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు భారీ ప్రయోజనం లభించనుంది. ఆర్టీసీ కార్పొరేషన్‌లో ఉండగా 21 కేటగిరిలో మెడికల్ అన్ ఫిట్ అయిన వారికి ప్రత్నామ్నాయ ఉద్యోగాలు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భారీ నిర్ణయం.. డీఏ, పీఆర్‌సీ, రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ కోసం నిరసన

విలీనం తర్వాత కూడా  21 కేటగిరీల్లో మెడికల్ అన్ ఫిట్ అయిన వారికి  ప్రత్యామ్నాయ ఉద్యోగాలివ్వాలివ్వాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం విశేషం. మెడికల్ అన్ ఫిట్ అయిన వారికి  కండక్టర్, రికార్డు ట్రేసర్, అసిస్టెంట్ మెకానిక్ /శ్రామిక్  ఉద్యోగాలివ్వాలని ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆర్టీసీలో ఇచ్చే ఉద్యోగానికి అర్హత లేకపోతే ప్రభుత్వ విభాగాల్లో అర్హత బట్టి ఉద్యోగాలివ్వాలని ఆదేశాలు ఇవ్వాలని ఆదేశాల్లో ప్రభుత్వం పేర్కొంది. కలెక్టర్ల ద్వారా ప్రభుత్వ విభాగాల్లో అర్హత మేరకు ఉద్యోగాలివ్వాలని ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది.

ఏ ఉద్యోగానికీ అర్హత లేని వారికి  అదనపు మానిటరీ ప్రయోజనాలు ఇవ్వాలని, మెడికల్ అన్ ఫిట్‌తో వాలంటరీ రిటైర్డ్ అవ్వాలనుకునే వారికి అదనపు మానిటరీ ప్రయోజనాలు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. దీనిపై తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని ఎపీపీటీడీ కమిషనర్‌కు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని అన్ని జిల్లా కలెక్టర్లకు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి కృష్ణబాబు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల్లో హర్షం..
ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో ఏపీఎస్‌ ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల్లో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. ఆర్టీసీలో ఉన్న ఉద్యోగులందరికీ ప్రయోజనాలివ్వడంపై ఆర్టీసీ ఉద్యోగ సంఘాలు హర్షం వ్యక్తం చేశాయి. మెడికల్ అన్ ఫిట్ అయిన ఉద్యోగులందరికీ ప్రత్నామ్నాయ ఉద్యోగాలివ్వడాన్ని స్వాగతించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబుకు ఆర్టీసీ ఎన్ఎంయూఏ, ఆర్టీసీ ఈయూ, కార్మిక పరిషత్ నాయకులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ నిర్ణయంతో ఉద్యోగ వర్గాలకు కొత్త జీవితం వస్తుందని చెప్పారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

govt employeesAPSRTCchandrababuRTC employeesAmaravati

Trending News