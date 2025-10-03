English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Auto Driver Sevalo: ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో.. ఏపీలో రేపే ఆటో డ్రైవర్లకు రూ.15 వేలు

Auto Drivers Tomorrow Will Get Rs 15000 In Andhra Pradesh: ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీల అమలుపై ఏపీ ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. రాష్ట్రంలో మరో కొత్త పథకానికి కూటమి ప్రభుత్వ శ్రీకారం చుడుతోంది. ఆటో డ్రైవర్లకు రూ.15 వేలు ఆర్థిక సహాయం అందించేందుకు సిద్ధమైంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 3, 2025, 04:06 PM IST

Auto Driver Sevalo: ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో.. ఏపీలో రేపే ఆటో డ్రైవర్లకు రూ.15 వేలు

Auto Drivers Rs 15,000: అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం మరో సంక్షేమ పథకానికి శ్రీకారం చుట్టనుంది. సూపర్‌ సిక్స్‌ హామీల్లో మరో హామీని నెరవేర్చేందుకు సిద్ధమైంది. డ్రైవర్ల సంక్షేమం కోసం ‘ఆటో డ్రైవర్ సేవలో...’ పథకాన్ని ప్రారంభించనుంది. ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సుతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఆటో డ్రైవర్లను ఆదుకోవడానికి పథకం చేపట్టింది. రాష్ట్రంలోని సొంత ఆటో రిక్షా, మోటార్ క్యాబ్, మ్యాక్సీ క్యాబ్ డ్రైవర్లకు ఆర్థికంగా అండగా నిలిచేందుకు ఈ పథకం  రూపొందించింది. ఈ పథకం కింద అర్హులైన డ్రైవర్లకు ఏడాదికి రూ.15 వేల చొప్పున అందించనుంది.

Also Read: Schools Holiday: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు 14 రోజులు సెలవులు.. బ్యాంకులకు కూడా!

ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో అనే పథకాన్ని శనివారం విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉదయం 11 గంటలకు  సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రారంభించనున్నారు. 2.90 లక్షల మందికి రూ.436 కోట్ల లబ్ది చేకూరనుంది. సొంత ఆటో, క్యాబ్ కలిగి వాటిపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న వారి కోసం రూపొందించిన ఈ పథకానికి 2,90,669 మందిని అర్హులుగా గుర్తించారు. వీరి కోసం ప్రభుత్వం రూ.436 కోట్లను కేటాయించింది. ఈ నిధులను నేరుగా డ్రైవర్ల ఖాతాలో ప్రభుత్వం జమ చేయనుంది.

Also Read: Tomorrow Holiday: విద్యార్థులకు పండుగ.. రేపు కూడా అన్నీ స్కూల్స్‌, కాలేజ్‌లకు సెలవు!

ఆటో డ్రైవర్లకు ఏడాదికి రూ.15 వేలు ఇస్తామని ఎన్నికల సమయంలో చంద్రబాబు మాట ఇచ్చారు. పాత వాహనాలపై ఉన్న గ్రీన్ ట్యాక్స్‌ను రూ.20 వేల నుంచి రూ.3 వేలకు తగ్గించి వాహనదారులకు ఊరట ఇచ్చింది. అర్హులైన ప్రతి లబ్ధిదారుడికి పథకం అందేలా చేయాలని ప్రభుత్వం పటిష్ట చర్యలు తీసుకుంటోంది. అర్హత ఉండి కూడా జాబితాలో పేరు లేకుంటే వారి సమస్య పరిష్కరించిన వెంటనే లబ్ధిదారుల జాబితాలో చేర్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా ఫిర్యాదులు స్వీకరించేందుకు ప్రభుత్వం ఓ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది. వాట్సాప్ ద్వారా ఒక ప్రత్యేక గ్రీవెన్స్ హ్యాండ్లింగ్ వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అర్హులైన వారు తప్పనిసరిగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చెల్లుబాటయ్యే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ కలిగి ఉండాలని ప్రభుత్వం సూచించింది.

Also Read: Anchor Pregnany: వ్రతం ఫలించింది.. గర్భం దాల్చిన స్టార్‌ యాంకర్‌ శివజ్యోతి

    డ్రైవర్ల కుటుంబానికి అర్హులు వీరే..
    మొత్తం అర్హులు 2,90,669
    ఆటో డ్రైవర్లు 2,25,621
    త్రీ వీలర్ ప్యాసింజర్ వాహనాల డ్రైవర్లు 38,576
    మోటార్ క్యాబ్ డ్రైవర్లు 20,072
    మ్యాక్సి క్యాబ్ డ్రైవర్లు 6,400

    About the Author

    Ravi Kumar Sargam

    సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

    ...Read More

