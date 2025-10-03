Auto Driver Sevalo: ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో.. ఏపీలో రేపే ఆటో డ్రైవర్లకు రూ.15 వేలు

Auto Drivers Rs 15,000: అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం మరో సంక్షేమ పథకానికి శ్రీకారం చుట్టనుంది. సూపర్ సిక్స్ హామీల్లో మరో హామీని నెరవేర్చేందుకు సిద్ధమైంది. డ్రైవర్ల సంక్షేమం కోసం ‘ఆటో డ్రైవర్ సేవలో...’ పథకాన్ని ప్రారంభించనుంది. ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సుతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఆటో డ్రైవర్లను ఆదుకోవడానికి పథకం చేపట్టింది. రాష్ట్రంలోని సొంత ఆటో రిక్షా, మోటార్ క్యాబ్, మ్యాక్సీ క్యాబ్ డ్రైవర్లకు ఆర్థికంగా అండగా నిలిచేందుకు ఈ పథకం రూపొందించింది. ఈ పథకం కింద అర్హులైన డ్రైవర్లకు ఏడాదికి రూ.15 వేల చొప్పున అందించనుంది.
ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో అనే పథకాన్ని శనివారం విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉదయం 11 గంటలకు సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రారంభించనున్నారు. 2.90 లక్షల మందికి రూ.436 కోట్ల లబ్ది చేకూరనుంది. సొంత ఆటో, క్యాబ్ కలిగి వాటిపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న వారి కోసం రూపొందించిన ఈ పథకానికి 2,90,669 మందిని అర్హులుగా గుర్తించారు. వీరి కోసం ప్రభుత్వం రూ.436 కోట్లను కేటాయించింది. ఈ నిధులను నేరుగా డ్రైవర్ల ఖాతాలో ప్రభుత్వం జమ చేయనుంది.
ఆటో డ్రైవర్లకు ఏడాదికి రూ.15 వేలు ఇస్తామని ఎన్నికల సమయంలో చంద్రబాబు మాట ఇచ్చారు. పాత వాహనాలపై ఉన్న గ్రీన్ ట్యాక్స్ను రూ.20 వేల నుంచి రూ.3 వేలకు తగ్గించి వాహనదారులకు ఊరట ఇచ్చింది. అర్హులైన ప్రతి లబ్ధిదారుడికి పథకం అందేలా చేయాలని ప్రభుత్వం పటిష్ట చర్యలు తీసుకుంటోంది. అర్హత ఉండి కూడా జాబితాలో పేరు లేకుంటే వారి సమస్య పరిష్కరించిన వెంటనే లబ్ధిదారుల జాబితాలో చేర్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా ఫిర్యాదులు స్వీకరించేందుకు ప్రభుత్వం ఓ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది. వాట్సాప్ ద్వారా ఒక ప్రత్యేక గ్రీవెన్స్ హ్యాండ్లింగ్ వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అర్హులైన వారు తప్పనిసరిగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో చెల్లుబాటయ్యే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ కలిగి ఉండాలని ప్రభుత్వం సూచించింది.
డ్రైవర్ల కుటుంబానికి అర్హులు వీరే..
మొత్తం అర్హులు 2,90,669
ఆటో డ్రైవర్లు 2,25,621
త్రీ వీలర్ ప్యాసింజర్ వాహనాల డ్రైవర్లు 38,576
మోటార్ క్యాబ్ డ్రైవర్లు 20,072
మ్యాక్సి క్యాబ్ డ్రైవర్లు 6,400
