/ఏపీ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త! రెగ్యులరైజ్‌ ప్రక్రియ ప్రారంభం

Contract Employees Regularisation: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కూటమి ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు వరుసగా వరాలు ప్రకటిస్తూ వస్తోంది. రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంపు, సీపీఎస్ నుంచి పాత పింఛన్ విధానం వంటి వరాలు కూటమి ప్రభుత్వం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు కూడా ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త వినిపించింది. కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులను క్రమబద్దీకరిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అర్హులైన కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల సర్వీసుల క్రమబద్ధీకరణ ప్రక్రియను తిరిగి ప్రారంభిస్తూ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
గతంలో న్యాయపరమైన అంశాల కారణంగా నిలిచిపోయిన క్రమబద్ధీకరణ ప్రక్రియను ప్రభుత్వం పునఃప్రారంభించింది. ఈ పరిణామంతో కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు భారీ ప్రయోజనం లభించనుంది. కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల క్రమబద్దీకరణ చట్టం 21-10-2023లో పేర్కొన్న నిబంధనల ప్రకారం అర్హులైన ఉద్యోగుల దరఖాస్తులను ప్రభుత్వం పరిశీలించనుంది. అన్ని శాఖల అధిపతులు (హెచ్ఓడీలు), సచివాలయ పరిపాలనా విభాగాలు నిధి పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తుల పరిశీలన, ధృవీకరణ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి.
అధికారులు తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన అంశాలు
==> ఉద్యోగి అర్హతలను చట్టం, ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల ప్రకారం పరిశీలించాలి
==> సర్వీస్ రికార్డులు, ఇతర సంబంధిత పత్రాలను పూర్తిగా ధృవీకరించాలి
==> సమర్థ అధికారుల ఆమోదం పొందిన తర్వాత మాత్రమే క్రమబద్ధీకరణ ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలి.
గడువు: 2026 జూలై 31లోపు క్రమబద్ధీకరణ ప్రక్రియను నిధి పోర్టల్లో పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది
గమనిక: ఈ ఉత్తర్వులు చట్టంలోని నిబంధనల ప్రకారం అర్హత సాధించిన కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి
ఉద్యోగ వర్గాలు అసంతృప్తి
ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు సంబంధించిన రిటైర్మెంట్ వయస్సు 60 ఏళ్ల నుంచి 62 ఏళ్ల వరకు పెంచిన విషయం తెలిసిందే. ఇక కొన్ని శాఖల ఉద్యోగులకు కాంట్రిబ్యూటరీ పింఛన్ పథకం నుంచి పాత పింఛన్ పథకంలోకి మారుస్తున్నట్టు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇప్పటికే ఉద్యోగ వర్గాలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలపై ఏపీ మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది. త్వరలో వాటికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులు విడుదల కానున్నాయి. అయితే ప్రభుత్వం చేయాల్సినవి దానికంటే ఇతర తాయిలాలు ప్రకటించడంపై ప్రభుత్వ ఉద్యోగ వర్గాల నుంచి అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది. భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనం కలిగించే కరువు భత్యం, పీఆర్సీ వంటివి ప్రకటించక ఇవన్నీ ప్రకటిస్తే ఏమొస్తుందని ఉద్యోగులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.