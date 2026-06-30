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ఏపీ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త! రెగ్యులరైజ్‌ ప్రక్రియ ప్రారంభం

Big Good News To Contract Employees Again Regularisation Process Starts: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం వరుసగా నిర్ణయాలు ప్రకటిస్తూ వస్తోంది. రిటైర్మెంట్‌ వయస్సు పెంపు, సీపీఎస్‌ నుంచి పాత పింఛన్‌ విధానం వంటి వరాలు ప్రకటించిన కూటమి ప్రభుత్వం కాంట్రాక్ట్‌ ఉద్యోగులకు కూడా భారీ శుభవార్త వినిపించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 30, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:00 PM IST
ఏపీ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త! రెగ్యులరైజ్‌ ప్రక్రియ ప్రారంభం
Image Credit: Contract Employees RegularisationSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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