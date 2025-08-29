English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bullet Trains: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బుల్లెట్ ట్రైన్స్.. కొత్త రైల్వే స్టేషన్లు ఇవే..!

Bullet Trains in Telugu States: హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై, బెంగళూరు నగరాలకు హైస్పీడ్ బుల్లెట్‌ రైళ్లు పరుగులు పెట్టేందుకు వేగంగా అడుగులు ముందుకు పడుతున్నాయి. ఈ నగరాల మధ్య హైస్పీడ్‌ ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్ల నిర్మాణానికి కేంద్రం ప్రాథమికంగా అంగీకారం తెలిపింది.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Aug 29, 2025, 07:02 AM IST

Bullet Trains in Telugu States: తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు కేంద్రం గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. ఇక హైదరాబాద్‌-చెన్నై, హైదరాబాద్-బెంగళూరు నగరాల మధ్య ఏపీ మీదుగా హైస్పీడ్ బుల్లెట్‌ రైళ్లు పరుగులు పెట్టనున్నాయి. హైదరాబాద్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి మీదుగా చెన్నై వరకు, హైదరాబాద్ నుంచి కర్నూలు, అనంతపురం మీదుగా బెంగళూరు వరకు హైస్పీడ్‌ ఎలివేటెడ్‌ రైలు కారిడార్‌ ఎలైన్‌మెంట్‌కు కేంద్రం నుంచి ప్రాథమికంగా అంగీకారం వచ్చేసింది. ఈ రెండు భారీ ప్రాజెక్ట్‌లు అందుబాటులోకి వస్తే తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా బుల్లెట్ ఆయా నగరాలకు గంట నుంచి రెండు గంటలలోపే చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది. మెట్రో నగరాల మధ్య బుల్లెట్ రైళ్లు నడిపేందుకు కేంద్రం హైస్పీడ్‌ ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్ల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టింది. వీటిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మీదుగా హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై, బెంగళూరు రెండు కారిడార్లకు చోటు దక్కింది. ఈ రెండింటికి హైదరాబాద్ నుంచి శంషాబాద్ వరకు 38.5 కిలో మీటర్ల వరకు కామన్‌గా ఉంటుంది. ఇక్కడి నుంచి బెంగళూరు, చెన్నై మార్టాలు వేరు అవుతాయి.

హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు కారిడార్‌ కోసం 558.2 కిలో మీటర్లు, 576.6 కిలో మీటర్లు, 621.8 కిలో మీటర్లతో మొత్తం 3 ఎలైన్‌మెంట్లు పరిశీలించగా.. 576.6 కి.మీ. నిర్మించాలని ప్రాథమింగా నిర్ణయించారు. ఈ కారిడార్ ప్రస్తుతం ఉన్న హైదరాబాద్-బెంగళూరు నేషనల్ హైవేకు సమాంతరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇందులో తెలంగాణలో 4, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 6, కర్ణాటకలో 3 స్టేషన్లు నిర్మాణానికి అంగీకారం లభించింది. ఏపీలో కర్నూల్, డోన్, గుత్తి, అనంతపురం, దుద్దేబండ, హిందూపురం స్టేషన్లను నిర్మించనున్నారు. ట్రాక్ నిర్మాణం చూసుకుంటే.. TGలో 218.5 కి.మీ., APలో 263.3 కి.మీ., కర్ణాటకలో 94.80 కిలో మీటర్ల మేర నిర్మాణం ఉంటుంది. డబుల్‌ లైన్ నిర్మాణంతోపాటు అదనంగా లూప్‌లైన్స్, సైడింగ్‌లు కూడా నిర్మించనున్నారు. మొత్తంగా హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు మధ్య 1,363 కి.మీ. మేర ట్రాక్‌ నిర్మాణం ఉండనుంది.

అదేవిధంగా హైదరాబాద్‌ నుంచి చెన్నై వరకు కారిడార్‌ కోసం 744.57 కిలో మీటర్లు, 839.5 కిలో మీటర్లు, 749.5 కిలో మీటర్లలతో మూడు ఎలైన్‌మెంట్లను పరిశీలించగా.. ఇందులో 744.5 కి.మీ. ఎలైన్‌మెంట్‌కు ప్రాథమింగా ఒకే చెప్పారు. ఈ రూట్‌లో మొత్తం 15 స్టేషన్ల నిర్మాణం కోసం ప్రతిపాదనలు ఉండగా.. తెలంగాణలో 6, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 8, తమిళనాడులో ఒక స్టేషన్‌ నిర్మించనున్నారు. ఏపీలో అమరావతి, గుంటూరు, చీరాల, ఒంగోలు, కావలి, నెల్లూరు, నాయుడుపేట, తడ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. మొత్తం 1,419.4 కి.మీ. ట్రాక్‌ నిర్మాణం కోసం ప్రతిపాదనలు ఉండగా.. ఇందులో TGలో 236.48 కి.మీ., APలో 448.11 కి.మీ., తమిళనాడులో  59.98 కిలో మీటర్ల మేర నిర్మాణం ఉంటుంది. డబుల్‌ ట్రాక్‌తోపాటు లూప్‌లైన్లు, సైడింగ్స్‌ కూడా నిర్మించనున్నారు. 

ఇక్కడే మరో ప్రతిపాదన కూడా చర్చకు వచ్చింది. తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు అనుకూలంగా.. గూడురు నుంచి తిరుపతి మీదుగా చెన్నై వెళ్లేలా ఎలైన్‌మెంట్‌ను కూడా పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ రూట్‌ను ఎంపిక చేస్తే.. కారిడార్ పొడవు మరో 53.5 కిలో మీటర్లు పెరుగుతుంది. నాయుడుపేట, తడ స్టేషన్లు ఈ రూట్‌లో ఉండవు. అదేవిధంగా చెన్నై-బెంగళూరు నగరాల మధ్య కూడా బుల్లెట్ రైల్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మించనున్నారు. 

