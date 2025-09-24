English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

King cobra In Anakapalle Video: వామ్మో.. అనకాపల్లిలో 12 అడుగుల భారీ గిరినాగు హల్ చల్.. షాకింగ్ వీడియో..

Big King Cobra Video: అనకాపల్లి జిల్లా, దేవర పల్లి మండలంలో భారీ గిరినాగు హల్ చల్ చేసింది. అక్కడున్న ప్రజలు భయంతో బైటకు పరుగులుపెట్టారు. ఈ గిరినాగును స్నేక్ టీమ్  ఎంతో కష్టపడి బంధించింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 24, 2025, 01:27 PM IST
  • ఏపీలో బైటపడ్డ భారీ గిరినాగు..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Vivo T4x 5G: రూ.7 వేల లోపే వీవో T4x 5G మొబైల్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్‌ బిలియన్స్‌ డేస్‌ బంఫర్‌ ఆఫర్!
6
Vivo T4X
Vivo T4x 5G: రూ.7 వేల లోపే వీవో T4x 5G మొబైల్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్‌ బిలియన్స్‌ డేస్‌ బంఫర్‌ ఆఫర్!
OG Movie First Review: OG మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ .. బొమ్మ బ్లాక్ బస్టరేనా..!
6
OG first Review
OG Movie First Review: OG మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ .. బొమ్మ బ్లాక్ బస్టరేనా..!
Realme P3X 5G: రూ.2,999కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో realme P3x 5G మొబైల్.. ఛాన్స్‌ అస్సలు మిస్‌ అవ్వొద్దు!
6
Poco M7 Plus 5G
Realme P3X 5G: రూ.2,999కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో realme P3x 5G మొబైల్.. ఛాన్స్‌ అస్సలు మిస్‌ అవ్వొద్దు!
Tirumala Good News: తిరుమల భక్తులు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. ఇక దర్శనానికి ఇబ్బందే లేదు..!
5
Tirumala Good News
Tirumala Good News: తిరుమల భక్తులు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. ఇక దర్శనానికి ఇబ్బందే లేదు..!
King cobra In Anakapalle Video: వామ్మో.. అనకాపల్లిలో 12 అడుగుల భారీ గిరినాగు హల్ చల్.. షాకింగ్ వీడియో..

Big King cobra Snake found in anakapalle Andhra Pradesh video: సాధారణంగా వర్షాకాలంలో పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వట్టి పాముల్ని చూస్తే మన ప్రాణాలు పోయినట్లు భయం వేస్తుంది. ఎక్కడైన పాములు కన్పిస్తే ఆ ప్రదేశంలోకి ఎవరు కూడా వెళ్లరు. పాములకు దూరంగా ఉంటారు. ఇంకా కింగ్ కోబ్రాలు ఈపేరు తల్చుకుంటేనే చాలా మందికి వెన్నులో హడల్.  కింగ్ కోబ్రాలు తమ కన్న చిన్న పాముల్ని వేటాడి తింటాయి.  వీటి విషం సెకన్ల వ్యవధిలో మెదడు, రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలను నిర్వీర్యం చేస్తుంది. ఇవి గూడ్లు కట్టుకుని తమ సంతానంను కాపాడుకుంటాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

అంతే కాకుండా పిల్ల కోబ్రాలు పొదిగేవరకు తల్లి కోబ్రా గూడు దగ్గరగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో పాములు అన్ని ప్రదేశాల్లో బైటకు వచ్చిన కూడా.. కింగ్ కోబ్రాలుమాత్రం చాలా అరుదుగా కన్పిస్తాయి. ఏపీలోని అనకాపల్లి జిల్లా, దేవరాపల్లి మండలంలో గిరి నాగు హల్ చల్ చేసింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

 

ఏపీలోని అనకాపల్లిలోని దేవరా పల్లిమండలంలో భారీ కింగ్ కోబ్రా జనావాసాల్లోకి వచ్చింది. రైవాడ కాలువలో సంచరిస్తున్న గిరినాగును స్థానికులు చూశారు. వెంటనే.. ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ వైల్డ్ లైఫ్ సొసైటీ సభ్యుడు కృష్ణ కి సమాచారం ఇచ్చారు.

వెంటనే అక్కడకు చేరుకున్న స్నేక్ టీమ్ ఎంతో కష్టపడి గిరినాగును బంధించారు. అది పలు మార్లు వారిపై దాడులు చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. కొన్ని గంటల పాటు కష్టపడి చివరకు గిరినాగును సంచిలో బంధించారు.

Read more:Couple Romance Video: ఏంట్రా ఈ బరితెగింపు..?.. బస్టాండ్‌లో యువతిని ముద్దులు పెడుతూ, అక్కడ చెయ్యిపెట్టి మరీ.!. వీడియో..

ఈఘటనను అక్కడున్న వారు తమ ఫోన్ లలో బంధించారు. ఆతర్వాత..  అటవీ శాఖ సిబ్బంది సమక్షంలో రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో విడిచి పెట్టారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గ్ మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాప్ రే అది 12 అడుగుల కంటే ఎక్కువే ఉంటుందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

King CobraKing cobra found in anakapalleVideo Viral0social media

Trending News