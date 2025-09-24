King cobra In Anakapalle Video: వామ్మో.. అనకాపల్లిలో 12 అడుగుల భారీ గిరినాగు హల్ చల్.. షాకింగ్ వీడియో..

Big King cobra Snake found in anakapalle Andhra Pradesh video: సాధారణంగా వర్షాకాలంలో పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వట్టి పాముల్ని చూస్తే మన ప్రాణాలు పోయినట్లు భయం వేస్తుంది. ఎక్కడైన పాములు కన్పిస్తే ఆ ప్రదేశంలోకి ఎవరు కూడా వెళ్లరు. పాములకు దూరంగా ఉంటారు. ఇంకా కింగ్ కోబ్రాలు ఈపేరు తల్చుకుంటేనే చాలా మందికి వెన్నులో హడల్. కింగ్ కోబ్రాలు తమ కన్న చిన్న పాముల్ని వేటాడి తింటాయి. వీటి విషం సెకన్ల వ్యవధిలో మెదడు, రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలను నిర్వీర్యం చేస్తుంది. ఇవి గూడ్లు కట్టుకుని తమ సంతానంను కాపాడుకుంటాయి.
అంతే కాకుండా పిల్ల కోబ్రాలు పొదిగేవరకు తల్లి కోబ్రా గూడు దగ్గరగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో పాములు అన్ని ప్రదేశాల్లో బైటకు వచ్చిన కూడా.. కింగ్ కోబ్రాలుమాత్రం చాలా అరుదుగా కన్పిస్తాయి. ఏపీలోని అనకాపల్లి జిల్లా, దేవరాపల్లి మండలంలో గిరి నాగు హల్ చల్ చేసింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
అనకాపల్లి జిల్లా, దేవరాపల్లి మండలంలో గిరి నాగు హల్ చల్.
రైవాడ కాలువలో సంచరిస్తున్న గిరినాగును చూసిన స్థానికులు ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ వైల్డ్ లైఫ్ సొసైటీ సభ్యుడు కృష్ణ కి సమాచారం ఇవ్వగా రెండు గంటలు శ్రమించి గిరినాగును బంధించాడు.
ఏపీలోని అనకాపల్లిలోని దేవరా పల్లిమండలంలో భారీ కింగ్ కోబ్రా జనావాసాల్లోకి వచ్చింది. రైవాడ కాలువలో సంచరిస్తున్న గిరినాగును స్థానికులు చూశారు. వెంటనే.. ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ వైల్డ్ లైఫ్ సొసైటీ సభ్యుడు కృష్ణ కి సమాచారం ఇచ్చారు.
వెంటనే అక్కడకు చేరుకున్న స్నేక్ టీమ్ ఎంతో కష్టపడి గిరినాగును బంధించారు. అది పలు మార్లు వారిపై దాడులు చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. కొన్ని గంటల పాటు కష్టపడి చివరకు గిరినాగును సంచిలో బంధించారు.
ఈఘటనను అక్కడున్న వారు తమ ఫోన్ లలో బంధించారు. ఆతర్వాత.. అటవీ శాఖ సిబ్బంది సమక్షంలో రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో విడిచి పెట్టారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గ్ మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాప్ రే అది 12 అడుగుల కంటే ఎక్కువే ఉంటుందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
