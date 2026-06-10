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Thalliki Vandanam: తల్లికి వందనం లబ్ధిదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. జూన్ కాదట, ఆ రోజే అకౌంట్లలోకి భారీగా నగదు జమ!

AP Thalliki Vandanam In July 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న 'తల్లికి వందనం' పథకానికి సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన అప్‌డేట్ అందింది. గతంలో జూన్ 12వ తేదీన నిధులు విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం అనుకున్నప్పటికీ, తాజాగా జూలైలో విడుదల చేయాలని నిర్ణయించింది. జూలై మొదటి వారంలోనే ఈ నగదు తల్లుల ఖాతాల్లో జమ కానుంది. ఈ ఏడాది సుమారు 68 లక్షల మంది లబ్ధిదారులుగా గుర్తించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఒకటో తరగతి నుండి ఇంటర్మీడియట్ చదివే విద్యార్థుల కోసం ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 10, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:15 AM IST
Thalliki Vandanam: తల్లికి వందనం లబ్ధిదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. జూన్ కాదట, ఆ రోజే అకౌంట్లలోకి భారీగా నగదు జమ!
Image Credit: AP Thalliki Vandanam In July 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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తల్లికి వందనం లబ్ధిదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. జూన్ కాదట, ఆ రోజే అకౌంట్లలోకి జమ!
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