Python In Tirumala Video: గుండెలు గుభేల్.. తిరుమల ఘాట్‌ రోడ్డులో భారీ కొండ చిలువ.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Big Python spotted near second ghat in Tirumala video: తిరుమలలో ఇటీవల తరచుగా అడవిలోని జంతువులు మెట్ల మార్గంలోకి వస్తున్నాయి. తరచుగా చిరుత పులులు, ఎలుగు బంట్లు, పాములు, కొండ చిలువలు మెట్ల మార్గంలో ఘాట్ రోడ్ మార్గంలో కన్పిస్తుంటాయి. చాలా సార్లు చిరుతలు భక్తులపై దాడులు చేశారు.ఈ దాడుల్లో అనేక మంది భక్తులు గాయపడ్డారు. అందుకే అధికారులు తిరుమలకు నడక మార్గంలో గుంపులుగా, గుంపులుగా వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు.
తిరుమల రెండో ఘాట్ లో రోడ్డు దాటుతున్న పెద్ద కొండచిలువ. Python crossing road in the second ghat. #tirumalahills pic.twitter.com/nkE2xxxn5x
— GoTirupati (@GoTirupati) November 5, 2025
రాత్రిపూట ఘాట్ మార్గంలో వెళ్లే వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, వాహనాల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని టీటీడీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. తాజాగా.. తిరుమలలో రెండో ఘాట్ లో ఓ పెద్ద కొండ చిలువ కలకలం రేపింది. రాత్రి వేళ రోడ్డు దాటుతున్న కొండ చిలువను భక్తులు గమనించారు. ముఖ్యంగా.. వినాయక స్వామి ఆలయం దాటుకొని కారులో వెళ్తున్న కొందరు భక్తులు కొండచిలువను చూశారు.
వెంటనే తమ ఫోన్ లలో వీడియో తీసుకున్నారు. కొండ చిలువ చాలా పొడవుగా, బలంగా ఉంది. అది రోడ్డంతా పర్చుకున్నట్లు మెల్లగా దాటుకుంటూ వెళ్తుంది. దీంతో ఆ మార్గంలో కొంత సేపు ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
భారీ కొండ చిలువను చూసి అక్కడ వాహనాల్లో ఉన్న వారు రోడ్లమీదకు వచ్చారు. ఈ భారీ కొండ చిలువను తమ ఫోన్లలో రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాబోయ్ ఎంత పెద్దగుందిరా నాయన అంటూ షాక్ అవుతున్నారు.
