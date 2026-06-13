/AP Rain Alert: ఏపీలో భారీ వర్షం.. 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు..

AP IMD Rain Alert: నైరుతి ఋతుపవనాలు ఏపీలో విస్తరించాయి. దీంతో పలు జిల్లాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతు తగ్గుముఖం పట్టాయి. మరోవైపు ఋతు పవనాలు ప్రభావంతో ఏపీలో పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు విస్తారంగా కురుస్తున్నాయి. ఉత్తరాంధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. మిగతా జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అదే సమయంలో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
నిన్న నెల్లూరు తిరుపతిలో వాన దంచి కొట్టింది. హోరుగాలలతో వర్షం పడడంతో భారీ వృక్షాలు విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. తిరుమలలోకురిసిన జోరు వనకు శ్రీవారి భక్తులు తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఏపీ వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న వర్షాలకు పలు జిల్లాల్లో అంధకారం నెలకొంది. పలు చోట్ల విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరగడంతో విద్యుత సరఫరా పునరుద్దరణకు ఎక్కవు సమయం పట్టింది.
మరోవైపు చూసుకుంటే బంగాళ ఖాతానికి అనుకొని ఉన్నటువంటి ఉత్తర కోస్తాంధ్ర పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉప్రతల ఆవర్తన కూడా మరోటి
కొనసాగుతున్నట్లుగా భారత వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. దీని శుక్రవారం రాయలసీమలోని కొన్ని
ప్రాంతాల్లో మోస్తారు వర్షాలు కురిసాయి. ముఖ్యంగా చూసుకుంటే అన్నమయ్య జిల్లా కలికిరిలో 30.5మి. మీ.. నిమ్మనాపల్లిలో 29.5 మిల్లీ మీటర్లు, పలమనేరులో 24.7మిటర్లు 7 మిల్లీ మీటర్లు కార్వేటి నగరంలో 21 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది.
ముఖ్యంగా చూసుకుంటే నిన్నతిరుమలలో కూడున జోరుగా గాలులు వేయడంతో పాటు భారీగా వర్షం అయితే కురిసింది. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల క్యూ లైన్లలో ఉన్నటువంటి భక్తులు అయితే కాస్త ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. మరోవైపు కొన్ని ప్రాంతాల్లో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది. మరోవైపు భారీ ఈదురు గాలుల నేపథ్యంలో విద్యుత్ స్తంభాలు, హోర్డింగులు, చెట్ల వద్ద నిలుచోవద్దని చెబుతుంది.
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