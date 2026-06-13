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AP Rain Alert: ఏపీలో భారీ వర్షం.. 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు..

AP Weather Alert: నైరుతి ఋతుపవనాలకు తోడు ఉపరితల ఆవర్తనల ప్రభావంతో ఏపీలో  వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.ఈ రోజు మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, బాపట్ల, పల్నాడు,నెల్లూరు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, రాయలసీమలోని పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 13, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:54 AM IST
AP Rain Alert: ఏపీలో భారీ వర్షం.. 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు..
Image Credit: AP Rain Alert (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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