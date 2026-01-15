Govt Employees: సంక్రాంతి వేళ చంద్రబాబుకు షాక్.. 29 శాతం ఐఆర్, పీఆర్సీ కోసం భారీ నిరసన

Pay Revision Committee: అతి పెద్ద సంక్రాంతి పండుగ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంతో కోలాహలంగా.. ఉత్సాహంగా జరుగుతుండగా ఏపీలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. సంతోషంగా.. ఆనందంగా చేసుకోవాల్సిన సంక్రాంతి పండుగ నాడు కూడా ఉద్యోగులు తమ నిరసనకు కేంద్రంగా చేసుకున్నారు. పండుగ నాడు చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆందోళన చేపట్టారు. పండుగ పూట కూడా ఆందోళన బాట పట్టారు. వినూత్న రీతిలో ప్రభుత్వ తీరుపై నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
Also Read: Honey Trap: భార్యాభర్తల హనీ ట్రాప్.. నగ్న వీడియోలతో 100 మంది నిలువునా మోసం
సంక్రాంతి పండుగ రోజున ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు రోడ్డెక్కారు. తమ సమస్యలు, డిమాండ్ల కోసం ఉపాధ్యాయులు నిరసన చేపట్టారు. ఉపాధ్యాయ సంఘం యూటీఎఫ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి లక్ష్మి రాజా ఆధ్వర్యంలో ఆందోళనకు దిగారు. తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని జిల్లా కలెక్టరేట్ ఎదుట గాలిపటాలతో ఉపాధ్యాయుల ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వేతన సవరణ సంఘం (పీఆర్సీ) కమిటీని తక్షణం ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. 29 శాతం ఐఆర్ ప్రకటించాలని కోరారు. బోధనేతర విధులు లేకుండా చూడాలని గాలిపటాలతో వినూత్న నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఇచ్చిన హామీలను ప్రభుత్వం గాలికి వదిలేసిందని గాలిపటాలు ఎగురవేసి ఉపాధ్యాయ సంఘం నాయకులు నిరసన చేపట్టారు.
Also Read: Prabhala Theertham: కోనసీమ ప్రభల తీర్థం ఏమిటి? ఎన్ని ప్రభలు? వాటి పేర్లు ఏమిటో తెలుసా?
ఇప్పటికే ప్రభుత్వం డీఏ బకాయిలు విడుదల చేయగా.. సంక్రాంతి పండుగ పూట అన్నీ పెండింగ్ బిల్లులు విడుదల చేసింది. అయితే ఇంకా వేతన సవరణ సంఘం (పీఆర్సీ), మధ్యంతర భృతి (ఐఆర్) ఇవ్వాల్సి ఉంది. వీటిని ప్రభుత్వం ప్రకటించకపోవడంతో ఉపాధ్యాయ వర్గాలు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయ వర్గాలు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నాయి. తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఉద్యమం చేపట్టగా.. సంక్రాంతి పండుగను కూడా తమ ఆందోళనలో భాగం చేసుకున్నారు. వెంటనే పీఆర్సీ ప్రకటించాలని.. ఐఆర్ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వ టీచర్లు డిమాండ్ చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి