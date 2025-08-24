Liquor Ban: మందుబాబులకు భారీ షాక్.. ఏపీలో రూ 99 మద్యం బంద్‌?

Rs 99 Quarter Liquor: ఏ రాష్ట్రంలో జరగనంతగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మద్యంపై తీవ్ర రాజకీయం జరిగింది. మద్యం విధానం ఎన్నికల్లో తీవ్రంగా ప్రభావితం చేయగా.. అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం కొత్త మద్య విధానం అమల్లోకి తీసుకువచ్చింది. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం రూ.99కే మద్యం తీసుకువచ్చింది. అయితే తాజాగా ఆ రూ.99 కే మద్యం నిలిపివేసే అవకాశం ఉంది. దీంతో మందుబాబులకు మళ్లీ షాక్ తగలనుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్త బార్ల విధానం తీసుకువచ్చిన విషయం తెలిసిందే. కొత్త మార్గదర్శకాలను ఎక్సైజ్ శాఖ ప్రకటించింది. కొత్త విధానం సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి రానున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఎక్సైజ్ శాఖ ప్రతిపాదనలకు కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేయడంతో వచ్చే నెలలో అమలు కానుంది. ఆదాయం పెంపుతో పాటుగా గతంలో ఉన్న విధానాల్లో మార్పులు చేస్తూ ఈ పాలసీ విడుదల చేశారు.
ఏపీ ఎక్సైజ్ శాఖ నూతన బార్ పాలసీ రూల్స్పై వేర్వేరు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. గత పాలసీలో వేలం విధానంలో బార్లు కేటాయించగా.. ఇప్పుడు లాటరీ విధానంలో కేటాయించనున్నారు. రాష్ట్రంలో 840 బార్లకు ప్రస్తుతం నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనుంది. గీత కులాల వారికి మరో 10 శాతం అంటే.. 84 బార్లకు తర్వాత విడిగా నోటిఫికేషన్ ఇస్తుంది. దీంతో రాష్ట్రంలో కొత్తగా 84 బార్లు పెరగనున్నాయి. బార్ల పనివేళలను రెండు గంటలు పెంచింది. ప్రస్తుతం ఉదయం 11 నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు బార్లు పనిచేస్తుండగా ఉదయం 10 నుంచి రాత్రి 12 గంటల వరకూ పనిచేయనున్నాయి.
రూ.99 మద్యం ఉండదు
జనాభా ఆధారంగా మద్యం ధరలు ఖరారు చేశారు. 50 వేల వరకు జనాభా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రూ.35 లక్షలు, 50 వేల నుంచి 5 లక్షల వరకు జనాభా ఉంటే రూ.55 లక్షలు, 5 లక్షల దాటిన చోట్ల రూ.75 లక్షలుగా ఖరారు చేసింది. గీత కులాలకు కేటాయించే బార్లకు 50 శాతం మాత్రమే లైసెన్స్ ఫీజుగా ఉంటుంది. ఏటా 10 శాతం ఫీజు పెరుగుతుంది. కూటమి ప్రభుత్వం కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన క్వార్టర్ రూ.99 మద్యం బార్లలో అమ్మకానికి అవకాశం లేదని ఎక్సైజ్ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
