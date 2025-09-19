English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

AP Politics: జనసేన పార్టీలో 'శ్రీకాళహస్తి చైర్మన్ చిచ్చు'.. పవన్ కల్యాణ్‌కు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్

Srikalahasti Temple Chairman Post: కష్టపడి నిలిచిన పార్టీ కార్యకర్తకు నామినేట్‌ పోస్టు దక్కడంపై ఆంధ్రప్రదేశ్‌ చిచ్చురేపింది. తమకు కాకుండా ఓ సామాన్యుడికి ఎలా అవకాశం ఇస్తారనే సొంత పార్టీ నాయకులే తిరుగుబాటు చేశారు. ఈ వ్యవహారం పవన్‌ కల్యాణ్‌కు భారీ షాక్‌ ఇచ్చింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 19, 2025, 06:04 PM IST

AP Politics: జనసేన పార్టీలో 'శ్రీకాళహస్తి చైర్మన్ చిచ్చు'.. పవన్ కల్యాణ్‌కు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్

Big Shock To Pawan Kalyan: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చేపట్టిన నామినేటెడ్‌ పోస్టుల భర్తీ జనసేన పార్టీలో చిచ్చురేపింది. ఒక సామాన్య కార్యకర్తకు పదవి లభించడంపై సొంత పార్టీ నాయకులే అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అతడికి ఎలా ఇస్తారని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ వ్యవహారంతో పవన్‌ కల్యాణ్‌కు చిక్కుల్లో పడ్డారు. జనసేన పార్టీలో విభేదాలు తారస్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఇప్పటికే అధికారంలోకి వచ్చినా తమకు అవకాశం దక్కడం లేదని తీవ్ర అసంతృప్తిలో ఉన్న జనసేన పార్టీ నాయకుల్లో నామినేటెడ్‌ పోస్టు తీవ్ర సంచలనం రేపుతోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

కూటమి నేతల్లో శ్రీకాళహస్తి ఆలయ చైర్మన్ పదవి చిచ్చు  రేపుతోంది. జనసేన పార్టీ నాయకుడు కొట్టే సాయి ప్రసాద్‌కు ఆలయ చైర్మన్ పదవి ఎంపిక చేయడంపై సొంత పార్టీ నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అంశంపై పవన్ కల్యాణ్‌కు జనసేన పార్టీ శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గం మాజీ ఇన్‌చార్జి వినుత కోట బహిరంగ లేఖ రాశారు. 'శ్రీకాళహస్తి ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డ్ చైర్మన్ పదవి కొట్టే సాయి ప్రసాద్‌కు ఇవ్వడంపై అభ్యంతరం తెలుపుతూ.. పునరాలోచించాలని విజ్ఞప్తి' అని తెలిపారు. కొట్టే సాయి ప్రసాద్‌కు పదవి ఇవ్వడాన్ని తాను పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

'మహిళలంటే కనీస గౌరవం లేని వ్యక్తికి పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం అయిన శ్రీకాళహస్తి ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు చైర్మన్‌ పదవి ఇవ్వడం సమంజనం కాదు' అని వినూత కోట తెలిపారు. 'నాపైన జరిగిన రాజకీయ కుట్రలో ప్రధానమైన వ్యక్తుల్లో కొట్టే సాయి ప్రసాద్ ఒకడు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి ఆధారాలు జనసేన పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయానికి.. మీ దృష్టికి, నాదెండ్ల మనోహర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లా. ఆధారాలు కూడా ఇచ్చాం' అని లేఖలో వినూత కోట వివరించారు.

'బహుశా నాకు జరిగిన ఇంత పెద్ద సమస్య మీ దృష్టికి చేరలేదని భావిస్తున్నా. నిజాయితీగా నిజంగా కష్టపడ్డ వారిని గుర్తించి ఎంపికి చేయాలి' అని పవన్‌ కల్యాణ్‌కు వినూత కోట విజ్ఞప్తి చేశారు. 'మహిళలంటే గౌరవం లేని వ్యక్తికి, జనసేన నాయోజకవర్గ ఇన్‌చార్జిగా ఉన్న నన్ను భౌతికంగా లేకుండా చేయాలని.. రాజకీయాలకు దూరం చేయాలని, క్యారెక్టర్ దెబ్బ తీసే కుటలు చేసిన వ్యక్తుల్లో ఒకకడైనా కొట్టే సాయి ప్రసాద్‌కి పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం ఆలయ చైర్మన్ పదవి ఇవ్వడం సమంజసం కాదు' అని వినూత కోట స్పష్టం చేశారు. 'అర్హులు చాలా మంది జనసేన పార్టీ శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలో ఉన్నారు . వారిని గుర్తించాలి. మీ నిర్ణయాన్ని పునరాలోచించుకోవాలని కోటతున్నా' అని పవన్‌ కల్యాణ్‌కు విజ్ఞప్తి చేశారు. త్వరలో అన్ని ఆధారాలతో మీడియా ముందుకు వస్తానని సంచలన ప్రకటన చేశారు.

Kota VinuthaAp Nominated Postspawan kalyanJanasena partySrikalahasti

