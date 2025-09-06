Hari Hara Veera Mallu: తాను నటించిన హరిహర వీరమల్లు సినిమాకు అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలపై ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్కు భారీ షాక్ తగిలింది. పవన్ కల్యాణ్పై విచారణకు రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయ స్థానం హైకోర్టు ముందుకువచ్చింది. ఈ వ్యవహారం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది. సినిమా ప్రచార కార్యకలాపాల్లో ప్రభుత్వ నిధులు, అధికార యంత్రాంగాన్ని వినియోగించారని, మంత్రి గా కొనసాగుతూ సినిమాలు చేస్తున్నారని, ఆయనపై స్వతంత్ర దర్యాప్తునకు ఆదేశించాలని హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైన విషయం తెలిసిందే.
పవన్ కల్యాణ్ సినిమా వ్యవహారంపై ఐఏఎస్ మాజీ అధికారి విజయ్కుమార్ హైకోర్టులో ఆగస్టు 19వ తేదీన పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ప్రభుత్వ భద్రతా సిబ్బంది, అధికారిక వాహనాలు, ఇతర వనరులను సినిమా కార్యక్రమాలకు వినియోగించడం ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేయడమే అవుతుందని పిటిషన్లో ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి సినిమాల్లో నటన కొనసాగించడాన్ని అనైతికం, రాజ్యాంగవిరుద్ధ చర్యగా ప్రకటించాలని న్యాయస్థానాన్ని కోరారు.
ఈ వ్యాజ్యంపై ఆగస్టులో హైకోర్టు ముందు విచారణకు వచ్చింది. విచారణ సందర్భంగా రాష్ట్ర హోంశాఖ తరఫు ప్రభుత్వ న్యాయవాది జయంతి స్పందిస్తూ.. ఉప ముఖ్యమంత్రిని వ్యక్తిగత హోదాలో ప్రతివాదిగా చేర్చడంపై అభ్యంతరం తెలిపారు. వ్యాజ్యం మొదటిసారి విచారణకు వచ్చిందని, అడ్వకేట్ జనరల్ వాదనలు వినిపిస్తారని హైకోర్టుకు విన్నవించారు. పిటిషన్ను పరిశీలించిన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ జోతిర్మయి ప్రతాప సీబీఐ, ఏసీబీ తరపు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ల పేర్లను కేసుల విచారణ జాబితాలో (కాజ్లిస్ట్) పేర్కొనకపోవడాన్ని ఈ సందర్భంగా తప్పుపట్టారు. వారి పేర్లను కూడా చేర్చాలని రిజిస్ట్రీని ఆదేశిస్తూ విచారణను వాయిదా వేశారు.
ఈ పిటిషన్పై తాజాగా మరోసారి హైకోర్టులో వాదనలు జరగగా ఈ కేసును ఈ నెల 8వ తేదీన విచారణ చేస్తామని హైకోర్టు తెలిపింది. కేసు వాయిదా పడడం.. ఎల్లుండి విచారణ చేపట్టనుండడంతో ఏపీలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. పవన్ కల్యాణ్ అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డారని రుజువైతే అతడిపై చర్యలు తప్పవా? అనే చర్చ జరుగుతోంది. హైకోర్టు సోమవారం విచారణలో ఏం చర్చించనుందనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది.
