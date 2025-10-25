Big shock to tourist due to montha cyclone effect: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు ప్రస్తుతం 'మొంథా' తుపాను గండంవెంటాడుతుంది.ఈ క్రమంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు కీలక సూచనలు చేశారు. అన్ని శాఖలు సమస్వయంతో పనిచేసి ఎల్లవేళల అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు.
సహాయక చర్యల నిమిత్తం ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను సిద్ధం చేయడంతో పాటు, కోస్తా జిల్లాలకు కీలక సూచనలు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ వివరాలు వెల్లడించారు.
సముద్రంలో బలమైన అలలు ఎగిసి పడుతున్నాయని, తుఫాను ప్రభావంతో తీర ప్రాంతాలపై ప్రభావం ఎక్కుడగా ఉంటుందని అధికారులు వెల్లడించారు. అందుకే.. బుధవారం వరకు నదులు, సముద్ర తీరాల్లో చేపల వేటను పూర్తిగా నిలిపివేయాలని ఆదేశించారు.
అదేవిధంగా, అన్ని రకాల బోటింగ్ కార్యకలాపాలను, బీచ్లకు పర్యాటకుల ప్రవేశాన్ని కూడా నిషేధించాలని కోస్తా జిల్లాల కలెక్టర్లకు సూచించారు. తుపానును ఎదుర్కొనేందుకు అధికారులు ఎల్లవేళల అందుబాటులో ఉంటూ అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ వాయుగుండం పోర్ట్ బ్లెయిర్కు 510 కి.మీ, చెన్నైకి 890 కి.మీ, విశాఖపట్నం, కాకినాడలకు 920 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. 'మొంథా' తుపాను ప్రభావంతో.. ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణకేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఇప్పటికే తీర ప్రాంతాల్లోని స్కూళ్లకు అధికారులు సెలవులు ప్రకటించారు.
Read more: Pawan kalyan on Montha cyclone: 'మొంథా' తుపాను.. రంగంలోకి దిగిన పవన్ కళ్యాణ్.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు..
ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు సహాయక చర్యల కోసం 8 ఎన్డీఆర్ఎఫ్, 9 ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను వివిధ జిల్లాల్లో సిద్ధంగా ఉంచినట్లు అధికారులు తెలిపారు. దీనితో పాటు.. ప్రజలు సైతం అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అధికారులు జారీచేసే హెచ్చరికలను పాటిస్తూ సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలని సూచించారు. మరోవైపు మొంథా తుఫాన్' ఏలూరు జిల్లాలో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్ 9491041419, టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1800233107.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి