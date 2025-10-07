YS Jagan Road Show: వైద్య విద్యను ప్రైవేటుపరం చేస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీ ఆందోళన చేపడుతోంది. ఇప్పటికే ఈ అంశంపై వైద్య కళాశాలలను వైఎస్సార్సీపీ ముట్టడించగా.. తాజాగా ఆ పార్టీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ రంగంలోకి దిగారు. అయితే ఆయన పర్యటనకు పోలీసులు భారీ ఆంక్షలు విధించారు. ముఖ్యంగా రోడ్ షోకు అనుమతి లేదని ప్రకటించారు. వైఎస్ జగన్ రోడ్ షోకు అనుమతి నిరాకరిస్తూ పోలీసులు ప్రకటన చేశారు.
Also Read: YS Sharmila: 'విజయమ్మ, వైఎస్సార్, నా భర్త, బిడ్డలను దూషించారు: వైఎస్ షర్మిల భావోద్వేగం
ఈనెల 9వ తేదీన అనకాపల్లి జిల్లా మాకవరపాలెం మండలంలోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల పరిశీలనకు మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ రానున్నారు. ఆయన పర్యటనపై అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్పీ తుహిన్ సిన్హా కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈనెల 4న అనకాపల్లి జిల్లా వైఎస్ఆర్సీపీ జగన్ రోడ్ షోకి అనుమతి కోరింది. విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి సభా స్థలానికి 63 కిలోమీటర్లు దూరం ప్రయాణించాల్సి ఉంది. 63 కిలోమీటర్లు పరిధి రోడ్ షోకు జెడ్ క్యాటగిరిలో ఉన్న వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డికి రక్షణ కల్పించలేం' అని ఎస్పీ ప్రకటించారు.
Also Read: YSRCP: కల్తీ మద్యంపై చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్పై పేర్ని నాని తీవ్ర ఆగ్రహం
'అనుమతి కోరిన రోడ్ షో మార్గానికి జాతీయ రహదారి అనుసంధానమై ఉంది. రోడ్ షో చేస్తే ప్రజా రవాణాకు ఇబ్బందిగా మారుతుంది. వివిధ రకాల అంబులెన్సులు, అత్యవసర సర్వీసులకు విఘాతం కలుగుతుంది. ప్రధాన గాజువాక -లంకెలపాలెం -అనకాపల్లి -కొత్తూరు వంటి ముఖ్యమైన కూడలిలో విపరీతమైన జన సమీకరణకు అవకాశం ఉంది. ఇది ప్రమాదానికి దారి తీస్తుంది' అని అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్పీ తుహిన్ సిన్హా వెల్లడించారు.
Also Read: Hyderabad Land Sale: భూముల రికార్డు బద్దలు.. హైదరాబాద్ రాయదుర్గంలో ఎకరం @ 177 కోట్లు
తమిళనాడు కరూర్ ర్యాలీలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోయిన దృష్ట్యా వైఎస్ జగన్ రోడ్ షోకు అనుమతి నిరాకరిస్తున్నట్లు ఎస్పీ తుహిన్ సిన్హా తెలిపారు. ఇప్పటికే రోడ్ షో రద్దు చేసుకోవాలని వైఎస్సార్సీపీ నాయకత్వానికి నోటీసులు పంపించామని వివరణ ఇచ్చారు. ఎయిర్ పోర్ట్ నుంచి మాకవరపాలెం మెడికల్ కళాశాలకు హెలికాప్టర్ ద్వారా వెళ్లేందుకు అనుమతి తీసుకోవాలని సూచించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook