AP Police Deny To YS Jagan Road Show A Head TVV Vijay Karur Stampede: ఏపీ పోలీసులు మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌కు భారీ షాక్‌ ఇచ్చారు. ఆయన చేపట్టాలనుకున్న రోడ్‌ షోకు పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. ఈ మేరకు పోలీసులు అధికారిక ప్రకటన చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 7, 2025, 06:33 PM IST

YS Jagan: మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌కు పోలీసుల భారీ షాక్‌..! రోడ్‌ షోకు నో పర్మిషన్‌

YS Jagan Road Show: వైద్య విద్యను ప్రైవేటుపరం చేస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ భారీ ఆందోళన చేపడుతోంది. ఇప్పటికే ఈ అంశంపై వైద్య కళాశాలలను వైఎస్సార్‌సీపీ ముట్టడించగా.. తాజాగా ఆ పార్టీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ రంగంలోకి దిగారు. అయితే ఆయన పర్యటనకు పోలీసులు భారీ ఆంక్షలు విధించారు. ముఖ్యంగా రోడ్ షోకు అనుమతి లేదని ప్రకటించారు. వైఎస్‌ జగన్‌ రోడ్‌ షోకు అనుమతి నిరాకరిస్తూ పోలీసులు ప్రకటన చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈనెల 9వ తేదీన అనకాపల్లి జిల్లా మాకవరపాలెం మండలంలోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల పరిశీలనకు మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ రానున్నారు. ఆయన పర్యటనపై అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్పీ తుహిన్ సిన్హా కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈనెల 4న అనకాపల్లి జిల్లా వైఎస్ఆర్‌సీపీ జగన్‌ రోడ్ షోకి అనుమతి కోరింది. విశాఖపట్నం ఎయిర్‌పోర్ట్ నుంచి సభా స్థలానికి 63 కిలోమీటర్లు దూరం ప్రయాణించాల్సి ఉంది. 63 కిలోమీటర్లు పరిధి రోడ్ షోకు జెడ్ క్యాటగిరిలో ఉన్న వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్ రెడ్డికి రక్షణ కల్పించలేం' అని ఎస్పీ ప్రకటించారు.

'అనుమతి కోరిన రోడ్ షో మార్గానికి జాతీయ రహదారి అనుసంధానమై ఉంది. రోడ్‌ షో చేస్తే ప్రజా రవాణాకు ఇబ్బందిగా మారుతుంది. వివిధ రకాల అంబులెన్సులు, అత్యవసర సర్వీసులకు విఘాతం కలుగుతుంది. ప్రధాన గాజువాక -లంకెలపాలెం -అనకాపల్లి -కొత్తూరు వంటి ముఖ్యమైన కూడలిలో విపరీతమైన జన సమీకరణకు అవకాశం ఉంది. ఇది ప్రమాదానికి దారి తీస్తుంది' అని అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్పీ తుహిన్ సిన్హా వెల్లడించారు.

తమిళనాడు కరూర్ ర్యాలీలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోయిన దృష్ట్యా వైఎస్‌ జగన్‌ రోడ్‌ షోకు అనుమతి నిరాకరిస్తున్నట్లు ఎస్పీ తుహిన్‌ సిన్హా తెలిపారు. ఇప్పటికే రోడ్ షో రద్దు చేసుకోవాలని వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకత్వానికి నోటీసులు పంపించామని వివరణ ఇచ్చారు. ఎయిర్ పోర్ట్ నుంచి మాకవరపాలెం మెడికల్ కళాశాలకు హెలికాప్టర్ ద్వారా వెళ్లేందుకు అనుమతి తీసుకోవాలని సూచించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YS JaganMedical CollegePolice PermissionysrcpRoad Show

