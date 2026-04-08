Capital Amaravati: రాజధాని అమరావతికి బిగ్‌ బూస్ట్‌.. రూ.2,534 కోట్లతో కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ నిర్మాణం

Big Step In Capital Amaravati Union Govt Built Common Central Secretariat: ఏపీ రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్దత దక్కడంతో రాజధాని నిర్మాణ పనులు వేగవంతం కానున్నాయి. ఇప్పటికే చట్టం చేసి శుభవార్త వినిపించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో తీపి కబురు వినిపించింది. రూ.2,534 కోట్లతో భారీ నిర్మాణం చేస్తామని ప్రకటించింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 8, 2026, 06:34 PM IST

Common Central Secretariat: ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త ప్రకటించింది. ఇప్పటికే పార్లమెంట్‌లో రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్దత కల్పించి శుభవార్త వినిపించగా.. తాజాగా రాజధాని ప్రాంతంలో భారీ నిర్మాణం చేస్తామని ప్రకటించింది. కామన్‌ సెంట్రల్‌ సెక్రటేరియట్‌ (సీసీఎస్‌) నిర్మిస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. అమరావతిలో రూ.2,534 కోట్లతో కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ నిర్మాణాలను చేపట్టనుంది. త్వరలోనే వీటికి సంబంధించిన నిర్ణయానికి ఆమోదం లభించనుంది.

రాజధాని అమరావతిలో సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ నిర్మాణంపై కీలక ముందడుగు పడింది. అమరావతిలో కామన్ సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ (సీసీఎస్‌) నిర్మాణం కోసం రూ.1,299.08 కోట్లు, నివాస సముదాయాల (జీపీఆర్‌ఏ) ఏర్పాటు కోసం రూ.1,234.91 కోట్లతో కూడిన పీఐబీ (పీఐబీ) మెమోరాండం సిద్ధమైంది. ఈ ప్రాజెక్టులు వేగంగా ముందుకు సాగాలంటే కేబినెట్ సెక్రటేరియట్ వద్ద పెండింగ్‌లో ఉన్న ఫైల్‌కు క్లియరెన్స్ త్వరలోనే కానుందని సమాచారం. ఫైల్‌ క్లియరెన్స్‌ అయితే రాజధానిలో భవనాలు పూర్తి కానున్నాయి.

పార్లమెంట్‌లో అమరావతిని రాజధానిగా గుర్తిస్తూ బిల్లు ఆమోదం పొందగా.. ఇటీవల రాష్ట్రపతి ఆమోదం తెలిపి గెజిట్ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. జూన్‌ 2వ తేదీన అమరావతి రాజధానిగా అధికారికంగా ఏర్పాటుకానుంది. ఏపీ రాజధానిపై ఏపీ అధికారులు ఇప్పటికే కేబినెట్ సెక్రటేరియట్‌కు సమర్పించారు. వచ్చే కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఈ ప్రతిపాదనకు అనుమతి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కామన్‌ సెంట్రల్‌ సెక్రటేరియట్‌ ప్రాజెక్టు తదుపరి అనుమతులకు కీలకమైన కేబినెట్ సెక్రటేరియట్ క్లియరెన్స్ మాత్రమే పెండింగ్ ఉంది.

కేంద్ర గృహనిర్మాణ, పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి వచ్చిన కామన్‌ సెంట్రల్‌ సెక్రటేరియట్‌ ప్రాజెక్టు ఫైల్‌కు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆమోదం తెలపడంతో అది మరింత ముందుకు పడింది. అమరావతిలో కేంద్ర నిర్మాణాల కోసం మొత్తం 22.53 ఎకరాల భూమిని కేటాయించిన విషయం తెలిసిందే. సీపీడబ్ల్యూడీ (సీపీడబ్ల్యూడీ) కోసం 22.53 ఎకరాల భూమిని ఏపీ ప్రభుత్వం  ఇచ్చింది. వీటిలో 5.53 ఎకరాలు సెక్రటేరియట్ నిర్మాణానికి, 17 ఎకరాలు నివాస సముదాయాల (జీపీఆర్‌ఏ) ఏర్పాటుకు కేటాయించారు. వీటన్నింటికి కేబినెట్ సెక్రటేరియట్ నుంచి క్లియరెన్స్ వచ్చిన వెంటనే రాజధాని అమరావతిలో కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాల నిర్మాణ పనులు మరింత వేగవంతమయ్యే అవకాశం ఉంది.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

