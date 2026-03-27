  • Kurnool: శ్రీ రామ నవమి వేళ పెనువిషాదం.. తుంగ భద్రనదిలో మునిగి నలుగురు మృతి.. ఏం జరిగిందంటే..?

Four died in Tungabhadra river in Kurnool: పండగ వేళ నదిలో దిగి సరదాగా ఈత కొడుతున్నారు. ఇంతలో కళ్ల ముందే పెనువిషాదం చోటు చేసుకుంది.  కర్నూల్ లోని  కొసిగి ఆర్డీఎస్ వద్ద దారుణం సంభవించింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 27, 2026, 05:06 PM IST
Four drown and died in Tungabhadra river in Kurnool: దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన కూడా శ్రీరామ నవమి ఉత్సవాలు కన్నుల పండగగా జరుపుకుంటున్నారు . అన్ని ఆలయాల్లో అభిజిత్ లగ్నంలో రామయ్య, సీతమ్మ తల్లి వివాహంను  ఎంతో భక్తి ప్రపత్తులతో జరిపించుకున్నారు. శ్రీరామ నవమి రోజున చాలా మంది రాములోరి దర్శనాలకు వెళ్తుంటారు. కొంత మంది పవిత్రమైన ఈ రోజున గంగకు వెళ్లి పుణ్య స్నానాలు కూడా చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో కర్ణాటకకు చెందిన కొంత మంది కర్నూల్ లోని తుంగభద్ర నదిలో స్నానంకు వెళ్లారు.  నదిలో దిగి ఈత కొడుతుండగా  నీటి ప్రవాహంకు కొట్టుకునిపోయారు.  ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.

కర్నూల్ లోని కోసిగి మండలం ఆర్డీఎస్ ఆన కట్ట వద్ద పెనువిషాదం చోటు చేసుకుంది. పెళ్లి వేడుకకు పాల్గొనేందుకు కర్ణాటకలోని మాన్వికి చెందిన 15 మంది రెండు రోజుల క్రితం కందుకురు గ్రామంకు వచ్చారు. పెళ్లి తర్వాత తుంగభద్ర నదిలో స్నానంకు వెళ్లారు. నదిలో దిగిన ఇద్దరు మహిళలు, ఇద్దరు యువకులు నీటి ప్రవాహంకు కొట్టుకునిపోయారు.

దీంతో అక్కడివారు కొంత మంది వీరిని గమనించారు. అప్పటికే వీరిని గమనించి వెంటనే స్థానికులకు సమాచారం అందించారు. గజఈతగాళ్లు రంగంలోకి దిగి చూడగా నలుగురు డెడ్ బాడీలు నీళ్లలో తెలుతు కన్పించాయి.

వెంటనే బైటకు తీశారు. శ్రీరాము నవమి పండగ వేళ ఈ ఘటన తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది. అసలు వాళ్లకు  ఈత వచ్చా..?.. నీళ్లలో ఎందుకు దిగారనే దానిపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. అప్పటి వరకు తమతో ఎంతో ఆనందంగా ఉన్న వాళ్లు కాస్త విగత జీవులుగా మారిపోవడంతో అక్కడి వారు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

KurnoolSri Rama NavamiTungabhadra River4 died in Tungabhadra riverAndhra Pradesh

