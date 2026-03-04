AP Politics: ఉప ప్రధానిగా చంద్రబాబు.. ముఖ్యమంత్రిగా నారా లోకేష్‌.. తెరపైకి కొత్త ప్రచారం..!

AP Politics: ఏపీలో సీఎం మార్పుకు రంగం సిద్దమైనట్టు తెలుస్తోంది. ఉగాది తర్వాత.. సీఎం చంద్రబాబు కూర్చీని వదిలేసేందుకు రెడీ అయ్యారని ప్రచారం సాగుతోంది. తన రాజకీయ వారసుడు మంత్రి లోకేష్ ను సీఎం సీటులో కూర్చో బెట్టేందుకు పవన్ కల్యాణ్, కేంద్ర బీజేపీ పెద్దలను ఒప్పించినట్టు సమాచారం. గతంలోనే లోకేష్ కు డిప్యూటీ సీఎం పదవిపై అభ్యంతరం తెలిపిన పవన్ కల్యాణ్.. లోకేష్కు సీఎం పదవిస్తే.. తనకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని చెప్పినట్టు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంగా ఉన్న పవన్ కల్యాణ్.. అటు కేంద్ర బీజేపీ పెద్దలు సైతం లోకేష్ కు ప్రమోషన్ పై పెద్దగా అభ్యంతరం చెప్పలేదని తెలుస్తోంది. కానీ సీఎం సీటును వదిలేశాక.. చంద్రబాబు.. జాతీయ స్థాయిలో చక్రం తిప్పాలని భావిస్తున్నారట. సీఎం చంద్రబాబుకు ఏదైనా రాష్ట్రానికి గవర్నర్ పదవి ఇచ్చేందుకు రెడీ అయ్యారని టాక్.. కానీ చంద్రబాబు మాత్రం.. తనకు డిప్యూటీ ప్రధాని పదవి ఇవ్వాలని కేంద్ర పెద్దలపై ఒత్తిడి పెంచినట్టు ప్రచారం సాగుతోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూటమి సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చి 20 నెలలు అవుతోంది. సీఎంగా చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎంగా పవన్ కల్యాణ్ ఉన్నారు. అటు బీజేపీకి కూడా మంత్రి పదవులు దక్కాయి. ఇప్పటికే అమరావతి రాజధాని నిర్మాణం, పోలవరం ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలనే సీఎం డిసైడ్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం సీఎం చంద్రబాబు 75 ఏళ్లు. మరో మూడేళ్లు సీఎంగా కొనసాగే అవకాశం ఉంది. కానీ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు, లోకేష్ కు లైన్ క్లియర్ చేసేందుకు ఢిల్లీకి వెళ్లాలని డిసైడ్ అయ్యారని తెలుస్తోంది. ఎలాగూ కేంద్రంలో టీడీపీ భాగస్వామిగా ఉంది. అందుకే చంద్రబాబు.. డిప్యూటీ ప్రధాని పోస్టును ఆఫర్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. కానీ కేంద్ర పెద్దలు మాత్రం. చంద్రబాబుకు గవర్నర్ పదవి ఇచ్చేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. కొద్దిరోజులుగా లోకేష్ సైతం మూడు పార్టీల మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో ఆత్మీయ సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు..
కొద్దిరోజులుగా మంత్రి లోకేష్ సొంత పార్టీ నేతలతో డిన్నర్ మీటింగ్స్ నిర్వహిస్తున్నారు. అన్ని జిల్లాల ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర నేతలకు ఆత్మీయ విందు ఇస్తున్నారు. ఈ సందర్బంగా ఒక్కో కుటుంబంని లోకేష్ ఆహ్వానిస్తూ, పేరుపేరునా పలకరిస్తున్నారు. అతిథులు తనకు అందించిన దేవుని ప్రతిమలను చెప్పులు తీసి భక్తితో లోకేష్ స్వీకరిస్తున్నారు. చిన్నపిల్లలను ఏం చదువుతున్నారని అడిగి, కాసేపు వారితో ఆటలాడుతున్నారు. అటు డిన్నర్ మీట్ కు హాజరైన మహిళామూర్తులకు మంగళగిరి పట్టుచీరలు పెట్టి గౌరవిస్తున్నారు.
అటు నేతలు అందచేస్తున్నా వినతులు ఏ మేరకు పరిష్కరించానో, ఏవి పరిష్కారం కాలేదో కారణాలు వివరిస్తూ ఓ నివేదికను లోకేష్ వారికి అందజేస్తున్నారు. అయితే లోకేష్ డిన్నర్ మీటింగ్ల వెనుక సీఎం సీటు ఉందన్న చర్చ జరుగుతోంది. మూడు పార్టీల నేతలను తన అండర్ లోకి తెచ్చుకునేందుకు ఈ భేటీలు జరుపుతున్నారని అంటున్నారు. మరోవైపు మంత్రి లోకేష్ హస్తిన పర్యటన సైతం కూటమి పార్టీల్లో చర్చనీయాంశం అవుతోంది. ఇప్పటికే పలుమార్లు ప్రధాని మోడీ, కేంద్రమంత్రులను కలిశారు. దాంతో లోకేష్ సీఎం పదవి కోసమే ప్రధాని కలుస్తున్నారని ప్రచారం సైతం జరుగుతోంది.
మరోవైపు లోకేష్కు సీఎం పదవి విషయంలో ప్రధాని మోడీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా సైతం సానుకూలంగా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ మధ్యకాలంలో తరచూ ఢిల్లీ వెళ్లిన మంత్రి లోకేష్ ప్రధాని మోడీ, అమిత్ షా కలుస్తున్నారు. ఏపీలో తన పొలిటికల్ ఫ్యూచర్ను వారిముందు ఆవిష్కరించినట్టు తెలుస్తోంది. అమరావతిలో రాజధాని, పోలవరం, రాష్ట్రంలో పరిశ్రమల ఏర్పాటు, యువతకు ఉపాధి లాంటి విషయాలపై కేంద్ర పెద్దలను ఒప్పించినట్టు సమచారం. అయితే లోకేషన్ విజన్ చూసిన కేంద్ర పెద్దలు సైతం.. లోకేష్ కు సీఎం పోస్టు ఇస్తే.. రాష్ట్రాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తారనే భావనలో ఉన్నారట.
అందుకే లోకేష్ కు సీఎం పోస్టు విషయంలో ప్రధాని మోడీ.. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ కూడా శాంతింపచేసినట్టు టాక్. మరోవైపు బీహార్ సీఎం నితీష్ కుమార్ ను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వంలోకి తీసుకుంటారని ప్రచారం సాగుతోంది. ఆయనకు కేంద్రమంత్రిగా అవకాశం ఇచ్చేసి.. బీహార్ సీఎం పగ్గాలు మరో నేతకు ఇస్తారని టాక్ వినిపిస్తోంది. అయితే చంద్రబాబుకు డిప్యూటీ పీఎం పోస్టు ఇచ్చి.. నితీష్కు మరో కేంద్రమంత్రి పదవి ఇస్తే ఆయన ఊరుకుంటారా అనే ప్రశ్న సైతం వస్తోంది. మొత్తంమీద లోకేష్ను ముఖ్యమంత్రిగా చూడాలంటే.. మాత్రం.. మరి కొద్దిరోజులు మాత్రం ఆగాల్సిందే అంటున్నారు..