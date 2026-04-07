English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
Macherla Rape Case: మాచర్ల మహిళ ఉద్యోగిని కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. ప్రియుడే కోపంతో పాడుపని.. బైటపడ్డ కీలక విషయాలు..

Macherla govt employee rape case:  మహిళ ఉద్యోగిని చెప్పిన ఆనవాళ్ల ప్రకారం పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. దీనిలో సీసీ ఫుటేజీని పరిశీలించడగా 30 ఏళ్ల యువకుడి కదలికలు బైటపడ్డాయి.  రాజుపాలెంకు చెందిన 30 ఏళ్ల శ్రీనివాస్ గా గుర్తించారు. ఇతగాడు కొన్ని రోజులుగా మహిళతో రిలేషన్ లో ఉన్నట్లు విచారణలో బైటపడింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 7, 2026, 07:02 PM IST
  • పల్నాడు అత్యాచారంకేసులో కీలక మలుపు..
  • యువకుడితో మహిళ ఎఫైర్..

Trending Photos

Big twist in macherla palnadu govt employee rape case:  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో పల్పాడు జిల్లా మాచర్లలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగినిపై అత్యాచారం ఘటన ఏపీ వ్యాప్తంగా దుమారంగా మారింది. దీనిపై సీఎ చంద్రబాబు సైతం రంగంలోకి దిగారు. పోలీసులకు కీలక ఆదేశాలు చేశారు. ఉదయం వేళ దాహంగా ఉందనిఅడిగి మహిళలపై దారుణంగా దాడి చేసి చున్నీతో ఆమెను కట్టేసి అత్యాచారం చేశాడు.   ఎయిడ్స్ ఉందని చెప్పిన తనపై అత్యాచారం చేశాడని మహిళ పోలీసులకు చెప్పింది.  మహిళ ప్రైవేటుపార్ట్ లలో కూడా రాడ్ తో దాడి చేశాడు. తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో మహిళను స్థానికులు గుర్తించి ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆ తర్వాత పోలీసులు రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనలో పోలీసులు అక్కడి సీసీ ఫుటేజీని పరిశీలించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

అంతే కాకుండా దీనిలో సదరు ఉపాధ్యాయినితో రాజుపాలెంకు చెందిన శ్రీనివాస్ తో రిలేషన్ ఉందని గుర్తించారు. అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా పలు విషయాల్ని వెల్లడించాడు. మరోవైపు మహిళ ప్రస్తుతం కోలుకుంటుందని ఆమె చెప్పిన విషయాలతో యువకుడు చెప్పిన విషయాలపై ఆరా తీసి పూర్తి స్థాయిలో విచారిస్తామని  పోలీసులు వెల్లడించారు.

ఇటీవల అతనికి మహిళపై అనుమానంతో గొడవకు దిగాడని, ఈ క్రమంలో అత్యంత ఘోరంగా దాడులు చేశాడని పోలీసులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు.

మహిళ చెప్పినట్లు 40 నుంచి 45 ఏళ్ల వయసులో ఎవరు ఆమె చెప్పిన సమయంలో అక్కడి నుంచి పోలేదని, కేవలం 30 ఏళ్ల యువకుడు మాత్రమే అక్కడి సమీపంలోని పలు సీసీ ఫుటేజీల్లో కన్పించాడు. దీంతో అతను మహిళపై దాడి చేశాడని పోలీసులు తెల్చారు. మరింత లోతుగా దీనిపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

macherla rape caseAP CM chandrababu naiduMacherla Assault Case0macherla govt teacher rape case

Trending News