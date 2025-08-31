Justice Sudershan Reddy: దేశవ్యాప్తంగా ఉత్కంఠ నెలకొన్న ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీతోపాటు మిత్రపక్షాలు ఇండియా కూటమి అభ్యర్థి జస్టిస్ సుదర్శన్రెడ్డి వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్కు ఫోన్ చేశారు. ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఇప్పటికే ఎన్డీయే కూటమికి మద్దతు ప్రకటించిన వైఎస్ జగన్కు ఫోన్ చేయడం గమనార్హం. తనకు మద్దతు పలకాలని జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి చేసిన విజ్ఞప్తిని సుతిమెత్తంగా జగన్ తిరస్కరించారు.
ఇండియా కూటమి తరఫున ఉప రాష్ట్రపతి పదవికి పోటీ చేస్తున్న రిటైర్డ్ సుప్రీంకోర్ట్ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సుదర్శన్రెడ్డి తనకు మద్దతుగా ప్రచారం చేసుకునేందకు తెలంగాణకు వచ్చారు. హైదరాబాద్లో ఆదివారం దిగిన జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి ఆ వెంటనే వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్కు ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికలో తనకు మద్దతు ఇవ్వాలని ఈ సందర్బంగా వైఎస్ జగన్ను కోరారు. గతంలో ప్రకటించిన ప్రకారం ఎన్డీయే అభ్యర్థి సీపీ రాధాకృష్ణన్ కు తాము మద్దతు ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి చేసిన విజ్ఞప్తికి స్పందించిన వైఎస్ జగన్ 'మీరు అంటే చాలా గౌరవం ఉంది. కానీ మద్దతు ఇవ్వలేం' అని బదులిచ్చారు. 'ఇండియా కూటమి అభ్యర్థిని ప్రకటించడానికి ముందే తమ అభ్యర్థికి మద్దతు ఇవ్వాలని ఎన్డీఏ కోరాయి' అనే విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. ఎన్డీయే అభ్యర్థికి మద్దతిస్తానని మాట కూడా ఇచ్చినట్లు మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తెలిపారు. వ్యక్తిగతంగా జస్టిస్ సుదర్శన్రెడ్డిపై అపారమైన గౌరవం ఉందని, ఆయన సేవలు దేశానికి అవసరమని వైఎస్ జగన్ పేర్కొన్నారు. రాజ్యాంగ పరిరక్షణకు, ప్రజాస్వామ్య స్పూర్తిని కాపాడేందుకు విశేష కృషి చేశారని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ కొనియాడారు. ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఇండియా కూటమి అభ్యర్థిగా మద్దతు ఇవ్వలేకపోతున్నామని ఫోన్లో బదులిచ్చారు.
