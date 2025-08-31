English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

YS Jagan: ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికలో భారీ ట్విస్ట్‌.. వైఎస్‌ జగన్‌కు ఇండి కూటమి అభ్యర్థి ఫోన్‌

Big Twist INDI Candidate Justice Sudershan Reddy Phone Call To Ex CM YS Jagan: భారత ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌కు కాంగ్రెస్‌ బలపర్చిన అభ్యర్థి జస్టిస్‌ సుదర్శన్‌ రెడ్డి ఫోన్‌ చేశారు. తనకు మద్దతు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేయగా.. సుతిమెత్తంగా తిరస్కరించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 31, 2025, 08:33 PM IST

Justice Sudershan Reddy: దేశవ్యాప్తంగా ఉత్కంఠ నెలకొన్న ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కాంగ్రెస్‌ పార్టీతోపాటు మిత్రపక్షాలు ఇండియా కూటమి అభ్యర్థి జస్టిస్‌ సుదర్శన్‌రెడ్డి వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌కు ఫోన్‌ చేశారు. ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఇప్పటికే ఎన్డీయే కూటమికి మద్దతు ప్రకటించిన వైఎస్‌ జగన్‌కు ఫోన్‌ చేయడం గమనార్హం. తనకు మద్దతు పలకాలని జస్టిస్‌ సుదర్శన్‌ రెడ్డి చేసిన విజ్ఞప్తిని సుతిమెత్తంగా జగన్‌ తిరస్కరించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Bank Holidays: బ్యాంకు ఉద్యోగులకు పండుగ.. 15 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌

ఇండియా కూటమి తరఫున ఉప రాష్ట్రపతి పదవికి పోటీ చేస్తున్న రిటైర్డ్ సుప్రీంకోర్ట్ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సుదర్శన్‌రెడ్డి తనకు మద్దతుగా ప్రచారం చేసుకునేందకు తెలంగాణకు వచ్చారు. హైదరాబాద్‌లో ఆదివారం దిగిన జస్టిస్‌ సుదర్శన్‌ రెడ్డి ఆ వెంటనే వైఎస్ఆర్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌కు ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికలో తనకు మద్దతు ఇవ్వాలని ఈ సందర్బంగా వైఎస్‌ జగన్‌ను కోరారు. గతంలో ప్రకటించిన ప్రకారం ఎన్డీయే అభ్యర్థి సీపీ రాధాకృష్ణన్ కు తాము మద్దతు ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

Also Read: Cine Actors: సినీ ప్రముఖులపై విజయశాంతి ఆగ్రహం.. విరాళం ఇవ్వలేరా? అని నిలదీత

ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి చేసిన విజ్ఞప్తికి స్పందించిన వైఎస్ జగన్ 'మీరు అంటే చాలా గౌరవం ఉంది. కానీ మద్దతు ఇవ్వలేం' అని బదులిచ్చారు. 'ఇండియా కూటమి అభ్యర్థిని ప్రకటించడానికి ముందే తమ అభ్యర్థికి మద్దతు ఇవ్వాలని ఎన్డీఏ కోరాయి' అనే విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. ఎన్డీయే అభ్యర్థికి మద్దతిస్తానని మాట కూడా ఇచ్చినట్లు మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ తెలిపారు. వ్యక్తిగతంగా జస్టిస్ సుదర్శన్‌రెడ్డిపై అపారమైన గౌరవం ఉందని, ఆయన సేవలు దేశానికి అవసరమని వైఎస్ జగన్ పేర్కొన్నారు. రాజ్యాంగ పరిరక్షణకు, ప్రజాస్వామ్య స్పూర్తిని కాపాడేందుకు విశేష కృషి చేశారని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ కొనియాడారు. ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఇండియా కూటమి అభ్యర్థిగా మద్దతు ఇవ్వలేకపోతున్నామని ఫోన్‌లో బదులిచ్చారు.

Also Read: Employees Holiday: ఉద్యోగులకు సెలవులే సెలవులు.. సెప్టెంబర్‌లో మొత్తం 8 రోజులు

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YS Jagan Mohan ReddyJustice Sudershan ReddyINDI CandidateVice President of Indiaysrcp

