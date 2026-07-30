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Cyber Fraud: బిగ్ అలర్ట్.. ఓటీపీలు చెప్పడంతో తల్లికి వందనం రూ.3 కోట్లు దోపిడీ

Thalliki Vandanam Scheme Rs 3 Crore Cyber Fraud: విద్యా వ్యవస్థ బలోపేతం కోసం ఏపీ ప్రభుత్వం అమలుచేస్తున్న తల్లికి వందనం పథకం ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్‌ నేరగాళ్లు భారీ మోసానికి పాల్పడ్డారు. రూ.3 కోట్ల మేర దోపిడీ చేసిన ఉదంతం కర్నూలు జిల్లాలో వెలుగుచూసింది. దీంతో బాధితులు లబోదిబోమంటున్నారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 30, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:44 PM IST
Cyber Fraud: బిగ్ అలర్ట్.. ఓటీపీలు చెప్పడంతో తల్లికి వందనం రూ.3 కోట్లు దోపిడీ
Image Credit: Thalliki Vandanam Scheme Cyber Fraud (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Cyber Fraud: బిగ్ అలర్ట్.. ఓటీపీలు చెప్పడంతో తల్లికి వందనం రూ.3 కోట్లు దోపిడీ
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