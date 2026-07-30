/Cyber Fraud: బిగ్ అలర్ట్.. ఓటీపీలు చెప్పడంతో తల్లికి వందనం రూ.3 కోట్లు దోపిడీ

Thalliki Vandanam Scheme: విద్యా వ్యవస్థ బలోపేతం.. డ్రాపౌట్లు నివారించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన తల్లికి వందనం పథకం విజయవంతంగా అమలవుతోంది. ఈ పథకం కింద విద్యార్థుల తల్లులకు రూ.13 వేలు బ్యాంకు ఖాతాల్లో ప్రభుత్వం జమ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ పథకాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్ మోసగాళ్లు భారీ మోసానికి పాల్పడ్డారు. రూ.3 కోట్ల మేర దోపిడీ చేశారు. ఈ సంఘటన కర్నూలు జిల్లాలో చోటుచేసుకోగా.. మోసపోయిన బాధితులు లబోదిబోమంటున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
'తల్లికి వందనం' పథకం లబ్ధిదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని.. వర్చువల్ సిమ్ల ద్వారా భారీ సైబర్ మోసానికి పాల్పడ్డారని పథకం లబ్ధిదారులు వాపోయారు. సైబర్ నేరగాళ్లు లబ్ధిదారులకు ఫోన్ చేసి, వారి నుంచి ఓటీపీలను సేకరించి.. తద్వారా వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ అయిన నిధులను కాజేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కర్నూలు నగరానికి చెందిన పలువురు బాధితుల ఫిర్యాదుల మేరకు పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. వర్చువల్ సిమ్లను ఉపయోగించి మోసాలకు పాల్పడుతున్న ముఠాను గుర్తించారు.
తల్లికి వందనం పథకం సైబర్ మోసం కేసులో ప్రధాన నిందితుడిని కర్నూలు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుడి వద్ద నుంచి 36 వర్చువల్ సిమ్లు, మొబైల్ ఫోన్లు, ఇతర కీలక ఆధారాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ముఠా ద్వారా కోట్ల రూపాయల విలువైన లావాదేవీలు జరిగినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. పోలీసులు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. ఈ సందర్భంగా సీఐ మాట్లాడుతూ తదుపరి దర్యాప్తు కోసం ఆధారాలు సేకరిస్తున్నామని, త్వరలోనే సమావేశం ఏర్పాటు చేసి పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తామని తెలిపారు.
ఎంత అవగాహన కల్పిస్తున్నా సైబర్ మోసానికి గురవడంతో కర్నూలు పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పోలీసులు ప్రజలకు కీలక సూచనలు జారీ చేశారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తెలియని వ్యక్తులకు ఓటీపీలు, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు లేదా వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని వెల్లడించవద్దని సూచించారు. అనుమానాస్పద ఫోన్ కాల్స్ లేదా సందేశాలు వచ్చిన వెంటనే సమీప పోలీస్ స్టేషన్ను లేదా సైబర్ క్రైమ్ విభాగాన్ని సంప్రదించాలని ప్రజలకు సూచనలు చేశారు. తల్లికి వందనం పథకం కింద ఇప్పటికే ఏపీ పోలీస్ యంత్రాంగం అవగాహన కల్పించినా ఈ స్థాయిలో పెద్ద ఎత్తున మహిళలు మోసపోవడం విస్మయానికి గురి చేసింది.