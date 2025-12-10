Civils Exams: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన.. ఐఏఎస్‌, ఐపీఎస్‌ కావాలనుకునే వారికి శుభవార్త!

Free Civils Coaching: సివిల్స్ పరీక్షలు అంటేనే దేశంలోనే అత్యున్నతమైన ఉద్యోగానికి సంబంధించినవి. ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్తోపాటు ఇతర కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పొందాలంటే సివిల్స్ పరీక్షలు తప్పనిసరి. అంతటి ప్రతిష్టాత్మక పరీక్షలు రాయాలనుకునే వారికి శుభవార్త. ఏపీ ప్రభుత్వం ఉచిత శిక్షణ అందిస్తుండడంతో ఆ ఉచిత శిక్షణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. వీరికి ఉచితంగా సివిల్స్ పరీక్షలకు శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు.
బీసీ స్టడీ సర్కిల్ ద్వారా ప్రతి ఏడాది అభ్యర్థులకు ఉచితంగా సివిల్స్ కోచింగ్ నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ ఏడాది సివిల్స్ పరీక్షల ఉచిత శిక్షణకు బీసీ స్టడీ సర్కిలలో 100 మంది ఎంపికయ్యారు. స్క్రీనింగ్ పరీక్షకు హాజరైన 723 మందిలో మెరిట్ ప్రాతిపదికన రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ప్రకారం ఎంపిక చేశారు. బీసీ స్టడీ సర్కిల్లో ఎంపికైన అభ్యర్థుల సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన ఈ నెల 12వ తేదీన గొల్లపూడిలోని బీసీ భవన్లో చేపడతామని ప్రభుత్వం ప్రకటన విడుదల చేసింది.
శిక్షణ ప్రారంభం
సివిల్స్ ఉచిత శిక్షణకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు 14వ తేదీ నుంచి హైదరాబాద్కు చెందిన లా-ఎక్స్లెన్స్ ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ ప్రారంభం కానుంది. సివిల్స్ పరీక్షలకు బీసీ అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయడంతో బీసీల సంక్షేమానికి కూటమి ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తున్నట్లు మంత్రి ఎస్.సవిత తెలిపారు. బీసీ స్టడీ సర్కిల్ ద్వారా ఉచిత సివిల్స్ కోచింగ్కు 100 మంది ఎంపికైనట్లు ప్రకటించారు. బీసీ విద్యార్థులు ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోవాలన్న లక్ష్యంతో కూటమి ప్రభుత్వం బీసీ స్టడీ సర్కిళ్ల ద్వారా ఉచితంగా శిక్షణా తరగతులు నిర్వహిస్తోందని మంత్రి సవిత తెలిపారు. 2025-26 ఏడాదికి సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్ కు ఈ నెల 7వ తేదీన రాష్ట్రంలోని ఏడు జిల్లా కేంద్రాల్లో స్రీనింగ్ టెస్ట్ నిర్వహించినట్లు వివరించారు. బీసీలకు 66 శాతం, ఎస్సీలకు 20 శాతం, ఎస్టీలకు 14 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించినట్లు వెల్లడించారు. దీంతోపాటు మహిళా అభ్యర్థులకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ కూడా కల్పించినట్లు తెలిపారు.
ప్రవేశ పరీక్ష ఇలా
బీసీ స్టడీ సర్కిల్ నిర్వహించిన స్క్రీనింగ్ పరీక్షకు 864 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఈ నెల 7వ తేదీన జరిగిన పరీక్షకు 723 మంది హాజరవగా.. ప్రతిభ కనబర్చిన వారిని రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ప్రాతిపదికన 100 మందిని ఎంపిక చేశారు.
ధ్రువపత్రాల పరిశీలన
ఈ నెల 12వ తేదీ: ఉచిత శిక్షణకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు గొల్లపూడిలోని బీసీ స్టడీ సర్కిల్ భవనంలో ధ్రువపత్రాల పరిశీలన
బీసీ స్టడీ సర్కిల్లో మిగతా పరీక్షలకు శిక్షణ
2024-25 సంవత్సరానికి 83 మందికి సివిల్స్ శిక్షణ
బీసీ స్టడీ సర్కిల్స్ ద్వారా 6,500 మందికి మెగా డీఎస్సీ ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్లో కోచింగ్ పొందారు. బీసీ స్టడీ సర్కిల్ శిక్షణ పొందిన 250 మంది బీసీ అభ్యర్థులు మెగా డీఎస్సీలో ఉద్యోగాలు పొందారు. అభ్యర్థులకు అందిస్తున్న శిక్షణతో బీసీ స్టడీ సర్కిల్స్కు ప్రతిష్టాత్మకమైన స్కోచ్ అవార్డు లభించింది.
