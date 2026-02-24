English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Bihar ips sunil Nayak: కావాలనే నన్ను కేసులో ఇరికించారు.. రఘురామ ఘటనపై ఐపీఎస్ సునీల్ నాయక్ సంచలన ట్విట్..

Bihar ips sunil slams on ap govt: తనను కావాలనే ఈ కేసులో ఇరికించారని ఐపీఎస్ సునీల్ నాయక్ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు  రఘురామకృష్ణరాజు కాల్ డేటాను పరిశీలిస్తే ఆయన ఎంత మందినివేధించాడో అంత తెలుస్తుందన్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 24, 2026, 02:27 PM IST
  • కూటమి తీరుపై బీహర్ ఐపీఎస్ సునీల్ నాయక్ మండిపాటు..
  • తనపై అక్రమంగా కేసు పెట్టారని ట్విట్..

Bihar ips sunil nayak sensational tweet on ap govt: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో  మరోసారి రాజకీయాలు హీటెక్కాయి. గతంలో వైసీపీ అధికారంలో ఉన్న సమయంలో ప్రభుత్వం అండ చూసుకుని నేతల్ని వేధించిన అధికారులకు కూటమి సర్కారు చుక్కలు చూపిస్తుంది. ఈ క్రమంలో గతంలో రఘురామకృష్ణరాజును పోలీసు కస్టడీలో ఐపీఎస్ సునీల్ నాయక్ చుక్కలు చూపించారని, ఆయనపై థర్డ్ డిగ్రీ కూడా ప్రయోగించారని కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇప్పటికే దీనిపై కూటమి సర్కారు చాలా సీరియస్ గా ఉంది. ఏపీ నుంచి ప్రభుత్వం మారగానే మరల ఐపీఎస్ సునీల్ నాయక్ బీహర్ వెళ్లిపోయారు . కానీ ఈ కేసులో ఏపీ పోలీసులు దర్యాప్తు వేగంను పెంచారు. బీహర్ లో ఐజీ పోస్టులో సునీల్ నాయక్ ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్నారు.

ఎస్పీ దామోధర్ ఆధ్వర్యంలో పలువులు ఏపీ పోలీసులు ఆయన్ను అరెస్ట్ చేయడానికి బీహర్ కు వెళ్లారు.ఈ క్రమంలో బీహర్ పోలీసులు దీన్ని వ్యతిరేకించారు. ఏపీ పోలీసులు కనీసం ఫార్మాలిటీస్ పాటించలేదని పాట్నా కోర్టు సీరియస్ అయ్యింది. నార్మల్ వ్యక్తుల్ని అరెస్ట్ చేయాలంటే స్థానిక కోర్టు వారెంట్ మొదలైనవి ఉండాలని, ఒక ఐజీస్థాయిని అరెస్ట్ చేస్తామంటే ఏంటని మండిపడింది. దీనిపై తమకు ట్రాన్సిట్  రిమాండ్ ఇచ్చేందుకు కోర్టు నిరాకరించింది.

దీనితో పాటు ఏపీ పోలీసులు అనుసరించిన విధానంలో తీవ్రమైన లోపాలు కోర్టు సీరియస్ అయ్యింది. ఆయన్ను వెంటనే విడుదల చేయాలని,  30 రోజుల పాటు ఆయనపై ఎలాంటి బలవంతపు చర్యలు తీసుకోరాదని పాట్నా కోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 
మరోవైపు ఏపీ ప్రభుత్వం, పోలీసుల తీరుపై ఐపీఎస్ సునీల్ నాయక్ ఎక్స్ వేదికగా సంచలన ట్విట్ చేశాడు. 
 
తాను ఎస్టీగా పుట్టడమే నేరమా..?..ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో చిన్న కులాలవారు ఉండకూడదా ?..అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.  2021 లో ఇది జరిగితే అన్యాయంగా 2024 లో తన పేరును ఇరికించారని చెప్పారు. అదే విధంగా రఘురామ కాల్ డేటా పరిశీలిస్తే ఆయన ఎంత మందిని బెదిరించారో బైటపడుతుందన్నారు.  దీనిపై వైసీపీ కూడా కూటమి చర్యలపై మండిపడింది. ఏపీ రెడ్ బుక్ రాజ్యంగంను బీహర్ లో అమలు చేసేలా చంద్రబాబు దిగజారరని తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. మొత్తంగా సునీల్ నాయక్ వివాదం ఏపీ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

Read more: Tiger Scare in Polavaram: పోలవరం ఏజెన్సీలో మళ్లీ పెద్దపులి కలకలం.. ప్రజలకు అధికారులు సూచనలు..

ఏపీ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు 2024లో ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు గుంటూరు జిల్లాలో కేసునమోదు చేశారు. ఈ కేసులో సునీల్ నాయక్ ఏ 7గా ఉన్నారు. గతంలో ఆయన ఏపీ సీఐడీలో డీఐజీగా డిప్యుటేషన్‌పై పనిచేస్తున్న సమయంలో..తనపై జైలులో థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగించి నరకం చూపించారని రఘురామ ఆవేదనవ్యక్తం చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ips Sunil naikRaghurama Krishna Raju caseBihar Policecustodial tortuesRaghu Rama Krishna Raju

