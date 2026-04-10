Birthday As Death Day: బర్త్‌డేను డెత్‌ డేగా మార్చిన పాము.. మంచంపై అమ్మతో నిద్రిస్తుంటే

Birthday Turns As Death Day 8th Class Student Died With Snake Bite: కుటుంబసభ్యులు, మిత్రులతో ఆనందంగా పుట్టినరోజు చేసుకున్న ఆ బాలిక ఆ తెల్లవారుజామునే పాముకాటుకు గురయి మృతి చెందింది. మంచంపైకి దూరిన పాము బాలికను కాటేసింది. విషం తీవ్ర ప్రభావం చూపడంతో బాలిక కన్నుమూయడంతో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 10, 2026, 01:25 PM IST

Snake Bite Death: బంధుమిత్రులు, కుటుంబసభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా పుట్టినరోజు చేసుకున్న బాలిక అలసిపోయి రాత్రి తల్లితో కలిసి మంచంపై నిద్రించింది. కానీ అదే చివరి రాత్రి అవుతుందని కుటుంబసభ్యులతోపాటు ఆ బాలిక కూడా అనుకోలేదు. మంచంపైకి యమపాశంలా పాము దూసుకొచ్చింది. తల్లితోపాటు నిద్రిస్తున్న బాలికను కాటేసింది. ఆలస్యంగా గుర్తించడంతో విషం శరీరమంతా పాకడంతో బాలిక మృతి చెందింది. ఈ సంఘటన డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్ సొంత నియోజకవర్గం పిఠాపురంలో చోటుచేసుకుంది. బర్త్‌డే తెల్లవారుజామునే ఈ సంఘటన చోటుచేసుకోవడంతో తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం నియోజకవర్గంలోని యు కొత్తపల్లి మండలం పొన్నాడ గ్రామ పంచాయతీ కోనపాపేట జగనన్న కాలనీకి చెందిన చప్ప మల్లేశ్వరి కుమార్తె దీపిక (14). కోనపాపేట హైస్కూల్లో ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న దీపిక గురువారం తన పుట్టినరోజు ఎంతో సంతోషంగా.. ఆనందోత్సాహాలతో చేసుకుంది. బర్త్‌ డే చేసుకున్న ఆనందంలో ఉన్న బాలిక రాత్రి ఇంట్లో తల్లి మల్లేశ్వరితో కలిసి మంచంపై నిద్రించింది. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున మంచంపై ఉన్న పరుపు కిందకు పాము దూరింది. కొద్దిసేపటికి దీపికను ఆ కాటు వేసింది. బాలికకు పాము కాటేసిన విషయాన్ని గమనించిన తల్లి వెంటనే పిఠాపురంలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించింది. అయితే అప్పటికే బాలిక మృతి చెందినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. పుట్టినరోజు తెల్లారే బాలిక మృతి చెందడం ఆ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నింపింది. 14 ఏళ్లకే నూరేళ్లు నిండాయా అంటూ తల్లిదండ్రులు లబోదిబోమంటూ రోదించారు. ఈ సంఘటనపై యు కొత్తపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పోస్టుమార్టం అనంతరం బాలిక మృతదేహాన్ని కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించారు. కాగా బాలికను కాటేసిన పాము గ్రామస్తులు, చుట్టుపక్కల వాళ్లు చంపేశారు.

అత్తకు యముడిగా అల్లుడు
అత్తకు యముడిగా అల్లుడి మారిపోయి ఆమె ప్రాణం బలి తీసుకున్నాడు. వృద్ధాప్యంలో  అత్తకు అండగా ఉండాల్సిన అల్లుడు అంతమెుందించాడు. ఏలూరు జిల్లా కొయ్యలగూడెంలోని తారకరామనగర్‌లో తన భార్యను కాపురానికి రాకుండా అత్త పోల మంగమ్మ తప్పుదోవ పట్టిస్తుందని అల్లుడు కేదారి పుల్లయ్య భావించాడు. భార్యాభర్తల మధ్య అత్త అడ్డుగా ఉందని.. ఆమె అడ్డు తొలగించుకోవాలని అల్లుడు నిర్ణయించుకున్నాడు. మద్యానికి బానిసైన అల్లుడు అత్తను చంపితే తమ సంసార జీవితానికి అడ్డేమి ఉండదని భావించి అత్త నిద్రిస్తున్న సమయంలో కత్తితో అత్యంత దారుణంగా హత్య చేశాడు. హత్య చేసిన అనంతరం పరారయ్యాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

