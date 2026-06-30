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ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో బీజేపీ దూకుడు.. ఒకేసారి 28 జిల్లాలకు పార్టీ ఇన్‌ఛార్జిల నియామకం

BJP AP Chief PVN Madhav Appoints 28 District Incharges In AP: కూటమి ప్రభుత్వంలో భాగంగా ఉన్న బీజేపీ దూకుడుగా ముందుకు వెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తోంది. రానున్న రోజుల్లో మరింత బలోపేతమయ్యేందు పార్టీని సంస్థాగతంగా పటిష్టం చేసేందుకు ఏపీ బీజేపీ కీలక నియామకాలు చేపట్టింది. అన్ని జిల్లాలకు ఇన్‌చార్జ్‌లను బీజేపీ నియమించింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 30, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:41 PM IST
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో బీజేపీ దూకుడు.. ఒకేసారి 28 జిల్లాలకు పార్టీ ఇన్‌ఛార్జిల నియామకం
Image Credit: AP BJP District Incharges AppointmentsSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో బీజేపీ దూకుడు.. ఒకేసారి 28 జిల్లాలకు పార్టీ ఇన్‌ఛార్జిల నియామకం
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