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Bolisetty Bommidi Nayakar: "మా ఎమ్మెల్యేను కాదు, మీ బావమరిదిని ప్రశ్నించండి!" చంద్రబాబు వ్యాఖ్యలపై జనసేన నేత కౌంటర్

Bolisetty Satyanarayana Bommidi Nayakar: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అధికార కూటమి పార్టీలైన తెలుగుదేశం, జనసేన పార్టీల మధ్య అంతర్గత విభేదాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. నరసాపురం జనసేన ఎమ్మెల్యే బొమ్మిడి నాయకర్ పనితీరుపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు బహిరంగ సభలో అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయగా, దానికి జనసేన నేత బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఈ విధమైన సమీక్షలను చంద్రబాబు తన సొంత బావమరిది నందమూరి బాలకృష్ణ లేదా తనకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడైన చింతమనేని ప్రభాకర్ నియోజకవర్గాల నుండి ప్రారంభించి ఉంటే మరింత సమంజసంగా ఉండేదని హితవు పలికారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 04, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 01:46 PM IST
Bolisetty Bommidi Nayakar: "మా ఎమ్మెల్యేను కాదు, మీ బావమరిదిని ప్రశ్నించండి!" చంద్రబాబు వ్యాఖ్యలపై జనసేన నేత కౌంటర్
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Bolisetty Bommidi Nayakar: "మా ఎమ్మెల్యేను కాదు, మీ బావమరిదిని ప్రశ్నించండి!" చంద్రబాబు వ్యాఖ్యలపై జనసేన నేత కౌంటర్
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