Bolisetty Bommidi Nayakar: "మా ఎమ్మెల్యేను కాదు, మీ బావమరిదిని ప్రశ్నించండి!" చంద్రబాబు వ్యాఖ్యలపై జనసేన నేత కౌంటర్

Bolisetty Satyanarayana Bommidi Nayakar: ఆంధ్రప్రదేశ్లో గత రెండున్నరేళ్లుగా అధికార కూటమి ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములుగా కొనసాగుతున్న టీడీపీ, జనసేన పార్టీల మధ్య గ్యాప్ పెరుగుతోందనే చర్చ జోరుగా సాగుతోంది. ఇప్పటికే జనసేన అధినేత, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కేబినెట్ సమావేశాలకు హాజరు కావడం లేదని, అలాగే సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొనే ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో కూడా కనిపించడం లేదన్న ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో నరసాపురం పర్యటనకు వెళ్లిన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, స్థానిక జనసేన ఎమ్మెల్యే బొమ్మిడి నాయకర్ పనితీరుపై బహిరంగంగానే తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
జిల్లా అంతా ప్రగతి పథంలో ఉన్నా, నరసాపురం నియోజకవర్గం మాత్రం వెనుకబడిపోయిందని ఆయన అన్నారు. నియోజకవర్గ అధికారులు, ఎమ్మెల్యే సక్రమంగా పనిచేయడం లేదని విమర్శిస్తూ, 25 పరిపాలనా సూచికల్లో 23 సూచికలు ప్రతికూలంగా ఉండటం ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని హెచ్చరించారు.
సమస్యలను కేవలం తన వద్దకు తీసుకురావడమే కాకుండా, ప్రజా సహకారంతో స్థానికంగానే పరిష్కరించుకోవాలని, తక్షణమే చురుకైన నోడల్ అధికారిని నియమించుకోవాలని సూచించారు. ఈ బహిరంగ విమర్శలతో జనసేన ఎమ్మెల్యే బొమ్మిడి నాయకర్ సభలోనే తీవ్ర ఇబ్బందికి గురయ్యారు.
ఈ ఉదంతంపై జనసేన నేత బోలిశెట్టి సత్యనారాయణ అత్యంత ఘాటుగా స్పందించారు. ప్రజల సమక్షంలో ఒక ఎమ్మెల్యే పనితీరును ప్రశ్నించడం మంచి ప్రజాస్వామ్య సంప్రదాయమేనని అంగీకరిస్తూనే, చంద్రబాబు నాయుడి ద్విముఖ ప్రమాణాలపై చురకలు అంటించారు.
ఈ వినూత్న సంప్రదాయాన్ని చంద్రబాబు తన సొంత బావమరిది, హిందూపురం ఎమ్మెల్యే అయిన నందమూరి బాలకృష్ణ నియోజకవర్గంలోనో, లేదా దెందులూరులో తనకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడైన ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ నియోజకవర్గంలోనో ప్రారంభించి ఉంటే బాగుండేదని ట్వీట్ చేశారు. ప్రజాప్రతినిధుల పనితీరును ప్రశ్నించే ఈ విధానం కూటమిలోని అందరికీ సమానంగా వర్తిస్తేనే దానికి నిజమైన విలువ ఉంటుందని, అప్పుడే కూటమికి మేలు జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు.
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