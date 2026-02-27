AP Assembly: 'పాపం నారా లోకేష్.. అతడిమీద కోపం లేదు.. ప్రేమ లేదు': బొత్స

AP Legislative Council: 'ఇద్దరు ఎమ్మెల్సీలు చంద్రబాబు సమక్షంలో టీడీపీ కండువా వేసుకున్నారు. ఇప్పుడు వాళ్లిద్దరూ మా వైఎస్సార్సీపీలో లేరు. అలాంటి వారితో వాయిదా తీర్మానం ఇప్పించింది మీరు కాదా? ఎవరు ప్రోద్బలంతో ఆ తీర్మానం ఇచ్చారో మీకు తెలుసు. డైవర్షన్ పాలిటిక్స్లో భాగంగానే తీర్మానం ఇప్పించారు' అని మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ తెలిపారు. డైరీ వ్యవహారాలపై చర్చకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని ప్రకటించారు.
కేజీ నెయ్యి రూ.340 నుంచి రూ.648కి పెంచింది ఎవరు? అని వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నాయకులు బొత్స సత్యనారాయణ ప్రశ్నించారు. తమకు ఎవరితో వ్యక్తిగత తగాదాలు లేవు... పార్టీ పాలసీలు మాత్రమే మాట్లాడుతున్నామని స్పష్టం చేశారు. చంద్రబాబు తన ప్రాపకం కోసమే... బిల్గేట్స్ని ఆంధ్రప్రదేశ్కి తీసుకొచ్చారు. జాతీయ మీడియాలో బిల్గేట్స్ అనైతిక వ్యవహారాలు రాస్తుంటే.. ఏపీకి పిలిచి ఏం సందేశం ఇస్తున్నారు?' అని నిలదీశారు.
'బిల్గేట్స్ పర్యటనతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఒరిగిందేమిటి? తన ప్రాపకం కోసం చంద్రబాబు ఏమైనా చేయొచ్చని బిల్గేట్స్ పర్యటనతో అర్థమవుతుంది. కాపులను బీసీల్లో చేర్చాలని అంశం మీద శాసనమండలిలో జనసేన ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు ఎందుకు ప్రశ్న వేశారు? ఎందుకు మళ్లీ ప్రశ్నను ఉపసంహరించుకున్నారో చెప్పాలి' అని మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ ప్రశ్నించారు. 'మా సభ్యుడు తోట త్రిమూర్తులు కూడా ఈ ప్రశ్నలో ఇంప్లీడ్ అవ్వాలనుకున్నారు. టీటీడీ నెయ్యి వ్యవహారంతో పాటు అన్ని అంశాల మీద చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నాం' అని పునరుద్ఘాటించారు.
'మండలిలో మర్రి రాజశేఖర్, బల్లి కల్యాణ చక్రవర్తి ఎవరి ప్రోద్బలంతో వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చారు? ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు తేడా ఆటల పోటీలకు సంబంధించి మాకు ఇలాంటి సమాచారం ఇవ్వలేదు. మండలి బీఏసీ సమావేశంలో కూడా ఈ అంశం చర్చకు రాలేదు. ఇది సరైన సాంప్రదాయం కాదు' అని సమావేశాల నిర్వహణపై మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. సాంప్రదాయాలకు భిన్నంగా పనిచేస్తే ఎవరికీ తలవంచే ప్రసక్తి లేదని స్పష్టం చేశారు.
'రాష్ట్రంలో రెడ్బుక్, ఎల్లో బుక్ కాకుండా.. బ్లూ బుక్ రాజ్యాంగం నడిస్తే బాగుంటుంది. నాకు లోకేష్ మీద కోపం లేదు.. ప్రేమ లేదు. పాపం లోకేష్ ఇప్పుడిప్పుడే రాజకీయాల్లో ఎదుగుతున్నాడు. రాజకీయాల్లో చాలా చూడాల్సి ఉంది. శత్రువు కూడా బలపడాలని కోరుకునే వ్యక్తిని నేను. తెలుగుదేశం పార్టీలో అయ్యన్నపాత్రుడు వెనకాల ఎవరైనా గోతులు తీస్తున్నారేమో? అందుకే ఆయన అలా మాట్లాడి ఉంటారు' అని చిట్చాట్లో మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ తెలిపారు.
