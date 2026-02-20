English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tirumala Issue: 'మేం కాదు చంద్రబాబు క్షమాపణలు కోరాలి': బొత్స సత్యనారాయణ

YSRCP Demands To Chandrababu Apology On Tirumala Ghee Row: తిరుమల అంశంలో తాము కాకుండా చంద్రబాబు క్షమాపణలు కోరాలని ఏపీ మండలి ప్రతిపక్ష నాయకుడు బొత్స సత్యనారాయణ డిమాండ్‌ చేశారు. తిరుమలలో అనవసరంగా వివాదం చేశారని.. ఈ అంశం చంద్రబాబు తీరు తప్పని ప్రకటించారు. 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 20, 2026, 03:20 PM IST

Chandrababu Apology: 'తిరుమల అంశం మేము క్షమాపణ చెప్పడం కాదు. ముందు చంద్రబాబు క్షమాపణ చెప్పాలని శాసనమండలి చైర్మన్‌కు చెప్పాం. మండలి చైర్మన్ మమ్మల్ని క్షమాపణ చెప్పమని అడగలేదు. కూటమి నేతలు చెప్పిన విషయాలు చైర్మన్ మాకు చెప్పారు. మా వాదన మేము చెప్పాం' అని బొత్స సత్యనారాయణ తెలిపారు. 'సభ సజావుగా జరగాలి.. కూటమి నాయకులకు మంచి బుద్ది ప్రసాదించాలని కోరాం' అని చిట్‌చాట్‌లో బొత్స చెప్పారు.

Add Zee News as a Preferred Source

శాసనమండలిలో శుక్రవారం జరిగిన పరిణామాలపై ప్రతిపక్ష నాయకుడు బొత్స సత్యనారాయణ మీడియాతో ఇష్టాగోష్టి నిర్వహించారు. చిట్‌చాట్‌లో ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. శాసనమండలిలో వెంకటేశ్వరస్వామి ఫొటోలు ప్రదర్శించిన నేపథ్యంలో నెలకొన్న తీవ్ర వివాదంపై స్పందించారు. 'తిరుమల లడ్డూలో జంతువుల కొవ్వు కలిసిందని చంద్రబాబు అబద్ధపు ప్రచారం చేశాడు. దానికి ముందు చంద్రబాబు క్షమాపణ చెప్పాలి. మండలిలో ఎక్కడ మా సభ్యులు చెప్పులు ధరించలేదు. స్వయంగా నేనే చెప్పులు తీసేయండి అని చెప్పా' అని బొత్స సత్యనారాయణ వివరించారు. తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామితో కూటమి పార్టీలు రాజకీయాలు చేస్తోందని మండిపడ్డారు. గతంలో చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో చెప్పులు వేసుకుని దేవుడిని అవమానించిన సందర్భాలు ఎన్నో  ఉన్నాయని గుర్తుచేశారు.

'తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామిని రాజకీయాల్లోకి లాగింది ఎవరు? తిరుమల లడ్డూలో పంది కొవ్వు, జంతు కొవ్వు అని మాట్లాడింది ఎవరు?' అని బొత్స సత్యనారాయణ ప్రశ్నించారు. 'సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన తరువాత కూడా మాట్లాడారు. ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి బొట్టు పెట్టుకొని తిరిగేది మేం. టీడీపీ నాయకులు ఎవరు మొహంపైన అయినా బొట్టు ఉందా?' అని నిలదీశారు. దేవ దేవుడిపై మాకు నమ్మకం ఉందని ప్రకటించారు. 'వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ రమేష్ చెప్పులు వేసుకొని వెంకటేశ్వర స్వామి ఫోటో పట్టుకున్నారు అనేది అవాస్తవం. చెప్పులు వేసుకొని మా వాళ్లు దేవుడు ఫొటో పట్టుకోలేదు' అని బొత్స సత్యనారాయణ స్పష్టం చేశారు.

'గోవిందా అనే నామం చాలా పవిత్రమైన నామం. అదేనామంతో నేడు మండలిలోకి వెళ్లా. కనీసం ఆ నామంతో కూటమి ప్రభుత్వం మనస్సు మారుతుందేమో అని నమ్మాం. మండలిలో చెప్పులు బూట్లు వేసుకుని ఆ దేవదేవుడు ఫొటో పట్టుకొని మీము సభలోకి వెళ్లలేదు. మేము చంద్రబాబు లాగా చెప్పులు బూట్లు వేసుకుని స్వామివారి ఫొటో పట్టుకొని సభలోకి వెళ్లలేదు. స్వామి ఫొటో తీసుకొని రక్షించు గోవిందా అని మాత్రమే వెళ్లాం' అని బొత్స సత్యనారాయణ వివరించారు. ఈ మంత్రులు ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నారా? లేక హెరిటేజ్ సంస్థను నడుపుతున్నారా? తమకు నమ్మకం కుదరటం లేదని పేర్కొన్నారు. కేవలం రాజకీయ లబ్ది పొందాలని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చూస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Tirumala Ghee RowAmaravatiLegislative CouncilBotsa satyanarayanaYSRCP MLCs

