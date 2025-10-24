English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP TET Notification: డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు శుభవార్త.. ఏపీ టెట్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల

AP TET Notification: డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు శుభవార్త.. ఏపీ టెట్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల

AP Govt Released TET Notification 2025 Know How To Apply: టీచర్‌ కొలువుకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు శుభవార్త. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం టెట్‌ నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. జనవరిలో మరో డీఎస్సీ నిర్వహిస్తామని ప్రకటించగా.. తాజాగా టెట్‌ విడుదల చేయడం విశేషం. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 24, 2025, 03:39 PM IST

Trending Photos

Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
5
5 Rs Note Value
Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
Jio: రిలయన్స్‌ జియో బంపర్‌ ఆఫర్.. 3 జీబీ డేటాతోపాటు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌, హాట్‌స్టార్‌ ఫ్రీ..!
5
Jio new prepaid plan
Jio: రిలయన్స్‌ జియో బంపర్‌ ఆఫర్.. 3 జీబీ డేటాతోపాటు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌, హాట్‌స్టార్‌ ఫ్రీ..!
Prabhas House: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!
7
Prabhas House
Prabhas House: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!
Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్
5
Upasana Konidela Expecting Twins
Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్
AP TET Notification: డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు శుభవార్త.. ఏపీ టెట్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల

AP TET Notification 2025: ఇప్పటికే టీచర్‌ ఉద్యోగాల భర్తీ చేపట్టిన ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం మళ్లీ 2026 జనవరిలో వేస్తామని ప్రకటించింది. అందుకు అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ క్రమంలోనే మరో టెట్‌ ప్రకటనను విడుదల చేసింది. టీచర్‌ ఉద్యోగాల కోసం సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులు ఈ ప్రకటనను సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సి ఉంది. అయితే టెట్‌కు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. టెట్‌ 2025 పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Harish Rao: అశోక్ నగర్, దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌కు వస్తే రేవంత్‌ రెడ్డి బట్టలు విప్పడం ఖాయం

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష నిర్వహించడానికి జీఓ 36 విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం ఏపీ టెట్ అక్టోబర్ 2025 నిర్వహించడం కోసం ఈ నెల 24వ తేదీన నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. టెట్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆన్‌లైన్ పరీక్షలకు సంబంధించి పూర్తి సమాచారం వెబ్‌సైట్‌లో పొందుపర్చింది. నోటిఫికేషన్, ఇన్ఫర్మేషన్ బులిటెన్, పరీక్షల షెడ్యూల్‌, సిలబస్, అభ్యర్ధులకు సూచనలు,, విధి విధానాలు మొత్తం వివరాలు అధికారిక వెబ్‌సైట్ http://tet2dsc.apcfss.in లో పొందవచ్చు.

Also Read: Ind vs Aus: ఆస్ట్రేలియా చేతిలో రెండో భంగపాటు.. టీమిండియాకు ఏమైంది..? అందరి కళ్లు కోహ్లీపైనే?

అభ్యర్థులు ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్షకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం పైన తెలిపిన వెబ్‌సైట్ నుంచి తెలుసుకోవచ్చు. అభ్యర్థులకు సందేహాలు ఉన్నట్లయితే డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటుచేసిన హెల్ప్ డెస్క్ నంబర్ల (8121947387, 8125046997, 7995649286, 7995789286, 9963069286, 6281704160)లలో సంప్రదించవచ్చని ఏపీ టెట్ కన్వీనర్ ఎంవీ కృష్ణారెడ్డి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. నవంబర్ లో పరీక్షలు పూర్తి చేసి డిసెంబర్ లో ఫలితాలు విడుదల చేయాలని ఏపీ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అన్ని పూర్తి చేసి జనవరిలో డీఎస్సీ ప్రకటనకు ఏపీ ప్రభుత్వం చకచకా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

teacher jobsTET Notification 2025BEd AspirantsStudentsGovt Employees Aspirants

Trending News