AP TET Notification: డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు శుభవార్త.. ఏపీ టెట్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల

AP TET Notification 2025: ఇప్పటికే టీచర్ ఉద్యోగాల భర్తీ చేపట్టిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మళ్లీ 2026 జనవరిలో వేస్తామని ప్రకటించింది. అందుకు అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ క్రమంలోనే మరో టెట్ ప్రకటనను విడుదల చేసింది. టీచర్ ఉద్యోగాల కోసం సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులు ఈ ప్రకటనను సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సి ఉంది. అయితే టెట్కు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. టెట్ 2025 పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష నిర్వహించడానికి జీఓ 36 విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం ఏపీ టెట్ అక్టోబర్ 2025 నిర్వహించడం కోసం ఈ నెల 24వ తేదీన నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. టెట్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆన్లైన్ పరీక్షలకు సంబంధించి పూర్తి సమాచారం వెబ్సైట్లో పొందుపర్చింది. నోటిఫికేషన్, ఇన్ఫర్మేషన్ బులిటెన్, పరీక్షల షెడ్యూల్, సిలబస్, అభ్యర్ధులకు సూచనలు,, విధి విధానాలు మొత్తం వివరాలు అధికారిక వెబ్సైట్ http://tet2dsc.apcfss.in లో పొందవచ్చు.
అభ్యర్థులు ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్షకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం పైన తెలిపిన వెబ్సైట్ నుంచి తెలుసుకోవచ్చు. అభ్యర్థులకు సందేహాలు ఉన్నట్లయితే డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటుచేసిన హెల్ప్ డెస్క్ నంబర్ల (8121947387, 8125046997, 7995649286, 7995789286, 9963069286, 6281704160)లలో సంప్రదించవచ్చని ఏపీ టెట్ కన్వీనర్ ఎంవీ కృష్ణారెడ్డి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. నవంబర్ లో పరీక్షలు పూర్తి చేసి డిసెంబర్ లో ఫలితాలు విడుదల చేయాలని ఏపీ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అన్ని పూర్తి చేసి జనవరిలో డీఎస్సీ ప్రకటనకు ఏపీ ప్రభుత్వం చకచకా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
