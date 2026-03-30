Visakhapatnam Murder: ఏపీలో అత్యంత దారుణ ఘటన జరిగింది. ఓ నేవీ ఉద్యోగి తన ప్రియురాలిని ప్లాట్కు పిలిచి, అత్యంత పాశవికంగా మర్డర్ చేశాడు. ఆమె శరీర భాగాలను రెండు ముక్కలుగా నరికి.. ఒక భాగం ఫ్రిజ్లో మరొక భాగం గోనె సంచిలో దాచాడు. ఒళ్లుగగురుపొడిచే ఈ ఘటన విశాఖలోని ఎల్.వి.నగర్లో చోటు చేసుకుంది.
విజయనగరం జిల్లా రాజాంకు చెందిన చింతాడ రవీంద్ర నేవీలో టెక్నీషియన్గా పనిచేస్తున్నాడు. విశాఖపట్టణంలోని ఓ అపార్ట్మెంట్లో నివాసం ఉంటున్నాడు. అతని భార్య నెల క్రితం విజయనగరంలోని పుట్టింటికి వెళ్లింది. అయితే విశాఖకు చెందిన మౌనికతో రవీంద్రకు గతంలోనే పరిచయం ఉండగా.. వీరి మధ్య కొద్దిరోజులుగా గొడవలు జరుగుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
కాగా ఆదివారం రాత్రి రవీంద్ర తన ప్రియురాలు మౌనికను విశాఖపట్టణంలోని తన ప్లాట్కు పిలిపించుకున్నాడు. ఆమె వచ్చిన తరువాత వారిద్దరి మధ్య మళ్లీ వాగ్వాదం జరిగినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో రవీంద్ర అత్యంత దారుణంగా ప్రవర్తించాడు. మౌనికను హత్యచేసి ఆమె శరీరాన్ని రెండు ముక్కలుగా నరికాడు. ప్రియురాలిని దారుణంగా హత్య చేసిన అనంతరం నిందితుడు స్వయంగా పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి లొంగిపోయాడు. దాంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
పోలీసులు నిందితుడిని వెంట బెట్టుకొని అతని ప్లాట్కు వెళ్లారు. ఫ్రిజ్లో రెండు మూటల్లో ఉన్న శరీర భాగాలను గుర్తించారు. అయితే, తల భాగం కనిపించలేదని తెలుస్తోంది. రవీంద్రను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు.. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పోలీసుల విచారణలో మౌనిక తనను డబ్బుల కోసం వేధించిందని.. ఆ హింస భరించలేకే ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు నిందితుడు రవీంద్ర తెలిపాడు. మృతురాలి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. ఈ ఘటన తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది.
