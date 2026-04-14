  • Prakasham: ప్రకాశం జిల్లాలో దారుణం.. తల్లిని గదిలో బంధించి సజీవ దహనం చేసిన కసాయి కొడుకు

Prakasham: ప్రకాశం జిల్లాలో దారుణం.. తల్లిని గదిలో బంధించి సజీవ దహనం చేసిన కసాయి కొడుకు

Ongole Murder: ప్రకాశం జిల్లా కేంద్రం ఒంగోలులో అత్యంత దారుణమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. కన్నతల్లి అని కూడా చూడకుండా ఓ కుమారుడు ఆమెను సజీవదహనం చేశాడు. గదిలో బంధించి, ఇంటికి నిప్పుపెట్టడంతో ఆ వృద్ధురాలు మంటల్లో చిక్కుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ అమానవీయ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 14, 2026, 12:10 PM IST

Prakasham: ప్రకాశం జిల్లాలో దారుణం.. తల్లిని గదిలో బంధించి సజీవ దహనం చేసిన కసాయి కొడుకు

Brutal Incident In Prakasam District: ఏపీలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. నవ మాసాలు మోసి, కనిపెంచిన తల్లి ప్రాణాలను కొడుకు బలిగొన్నాడు. మద్యం మత్తులో తల్లిని ఇంట్లోని ఓ గదిలో బంధించి, తాళం వేసి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించాడు. దీంతో ఆ మంటల్లో తల్లి సజీవదహనమైంది. ఈ దారుణ ఘటన ఏపీలోని ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు పరిధిలోని గద్దలగుంట్లలో చోటు చేసుకుంది.

అచ్చకాల వెంకటరమణమ్మ అనే వృద్ధురాలు కొడుకు కిషో‌ర్‌తో కలిసి మూడు నెలల క్రితం గద్దలగుంట్లకు వచ్చి ఓ ఇంటిని అద్దెకు తీసుకొని అందులో నివాసం ఉంటున్నారు. మద్యానికి బానిసైన కిషోర్.. నిత్యం తాగివస్తూ కొంతకాలంగా తల్లితో గొడవ పడుతున్నాడు. అయితే ఈ రోజు మాటామాటా పెరగడంతో ఆవేశానికి లోనయ్యాడు. మద్యం మత్తులో తన తల్లిని ఓ గదిలో బంధించి, ఇంటికి తాళం వేసి, పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించాడు. 

అయితే ఇంటి నుంచి దట్టమైన పొగ, మంటలు రావడాన్ని గమనించిన స్థానికులు వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు.
దారుణ ఘటన గురించి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు హుటాహుటీన ఘటన స్థలానికి వెళ్లారు. ఫైర్ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. కాగా అప్పటికే లోపల ఉన్న వెంకటరమణమ్మ సజీవదహనమైంది. ఆమె శరీరం పూర్తిగా కాలిపోయి బూడిదైంది. కాలు, చెయ్యి మాత్రమే ఆనవాళ్లుగా మిగిలాయి.

పోలీసులు సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. నిందితుడైన కుమారుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఒంగోలు రిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే ఆస్తి తగాదాలే ఈ హత్యకు కారణమై ఉండొచ్చని స్థానికులు అనుమానిస్తున్నారు. నిందితుడు మద్యం మత్తులో ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టినట్లు కూడా ప్రచారం జరుగుతోంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

