Visakhapatnam Murder Case Update: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్టణంలో దారుణ ఘటన జరిగింది. భార్య కాన్పు కోసం పుట్టింటికి వెళ్లిన సమయంలో తన ప్రియురాలిని ఇంటికి పిలిచిన ప్రియుడు హత్య చేశాడు. అనంతరం మృతదేహాన్ని రెండు ముక్కలుగా నరికి ఫ్రిజ్లో పెట్టాడు. అయితే ఈ ఘటనలో పోలీసుల విచారణలో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
విశాఖపట్టణం జిల్లా గాజువాక పరిధిలోని కైలాసపురం ప్రాంతానికి చెందిన రవీంద్ర ఇండియన్ నేవీలో ఎయిర్ క్రాప్ట్ టెక్నీషియన్గా పనిచేస్తున్నాడు. అదే ప్రాంతానికి చెందిన వివాహితురాలు మౌనికతో అతనికి మూడేళ్ల కిందట పరిచయం ఏర్పడినట్లుగా పోలీసుల విచారణలో తేలింది. అయితే, రవీంద్రకు కొంత కాలం క్రితమే మరో యువతితో పెళ్లి కాగా.. విశాఖలోని ఓ అపార్ట్మెంట్లో నివాసం ఉంటున్నాడు. భార్య పుట్టింటికి వెళ్లిన సమయం చూసి.. ఆదివారం రాత్రి తన ప్రియురాలు మౌనికను ఇంటికి పిలిపించుకున్న రవీంద్ర.. ఆమెను హత్యచేశాడు. శరీర భాగాలను రెండు ముక్కలుగా చేసి ఫ్రిజ్లో పెట్టాడు. ఆ తరువాత పోలీస్టేషన్కు వెళ్లి లొంగిపోయాడు. అయితే, పోలీసుల విచారణలో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
అయితే రవీంద్రకు వేరే మహిళతో పెళ్లి జరిగినప్పటి నుంచి తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని.. మౌనిక ప్రియుడిపై ఒత్తిడి తెస్తున్నట్లుగా తెలిసింది. అంతేకాకుండా తనకు ఆరోగ్యం కూడా బాగాలేకపోవడంతో మౌనిక తరచూ డబ్బులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తుండేదని పోలీసుల విచారణలో రవీంద్ర తెలిపినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలోనే మౌనికను అడ్డు తొలగించుకోవాలని రవీంద్ర భావించినట్లు తెలుస్తోంది.
తన ప్లాటుకు రావాలని ఆదివారం మధ్యాహ్న సమయంలో మౌనికను రవీంద్ర పిలిచాడు. ఆమె వచ్చిన కొద్దిసేపటికే గోడకు కొట్టి హత్య చేశాడు. అప్పటికే తల, కాళ్లు, చెప్పులు, మౌనిక సిమ్ కార్డును సూట్కేసులో పెట్టి దారపాలెం ప్రాంతంలో రవీంద్ర దహనం చేశాడు. మౌనిక శరీర భాగాలను రెండు ముక్కలుగా చేసి కవర్లలో పెట్టి ఇంట్లోని ఫ్రిజ్లో పెట్టాడు. ఆ తర్వాత శ్రీకాకుళంలో ఉన్న తన స్నేహితుడికి ఫోన్ చేసి జరిగిన విషయాన్ని చెప్పాడు. దీంతో తన స్నేహితుడు పోలీసులకు లొంగిపోవాలని సూచించడంతో రవీంద్ర పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి లొంగిపోయాడు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
పోలీసులు నిందితుడిని వెంట బెట్టుకొని విశాఖపట్టణంలోని అతని ప్లాట్కు వెళ్లి అక్కడ పరిస్థితిని పోలీసులు తనిఖీ చేశారు. ఫ్రిజ్లో మృతదేహం భాగాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. రవీంద్ర నుంచి మరిన్ని విషయాలు రాబట్టేందుకు పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు.
